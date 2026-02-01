  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Kvemo Kartli
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Kvemo Kartli, Georgia

Municipio de Gardabani
3
Complejo residencial Tbilisi W. Townhouses
Complejo residencial Tbilisi W. Townhouses
Complejo residencial Tbilisi W. Townhouses
Complejo residencial Tbilisi W. Townhouses
Complejo residencial Tbilisi W. Townhouses
Complejo residencial Tbilisi W. Townhouses
Karatakla, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 2
Área 215–277 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara oportunidad para experimentar la tranquilidad de la naturaleza intacta mientras permanece conectado a la comodidad de la vida urbana moderna. El impresionante paisaje en el bosque inundado preservado crea…
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Tbilisi W. Villas
Complejo residencial Tbilisi W. Villas
Complejo residencial Tbilisi W. Villas
Complejo residencial Tbilisi W. Villas
Complejo residencial Tbilisi W. Villas
Complejo residencial Tbilisi W. Villas
, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 2
Área 293–596 m²
6 objetos inmobiliarios 6
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara oportunidad para experimentar la tranquilidad de la naturaleza intacta mientras permanece conectado a la comodidad de la vida urbana moderna. El impresionante paisaje en el bosque inundado preservado crea…
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Tbilisi W. Residences
Complejo residencial Tbilisi W. Residences
Complejo residencial Tbilisi W. Residences
Complejo residencial Tbilisi W. Residences
Complejo residencial Tbilisi W. Residences
Complejo residencial Tbilisi W. Residences
, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 5
Área 61–150 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara oportunidad para experimentar la tranquilidad de la naturaleza intacta mientras permanece conectado a la comodidad de la vida urbana moderna. El impresionante paisaje en el bosque inundado preservado crea…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.3
1
Apartamentos 2 habitaciones
93.8
1
Apartamentos 3 habitaciones
149.8
1
Agencia
Geo Estate
