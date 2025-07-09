Complejo residencial Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia

  1. Realting.com
Mghvimevi, Georgia
$65,000
14
ID: 32628
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 12/10/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Imericia
  • Barrio
    Municipio de Chiatura
  • Pueblo
    Mghvimevi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    15

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Mghvimevi, Georgia

Volver a
