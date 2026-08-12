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Villas en venta en Georgia

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117 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en , Georgia
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
$397,287
VAT
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Villa 3 habitaciones en , Georgia
Premium Premium
Villa 3 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 1
$385,000
VAT
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Villa 3 habitaciones en , Georgia
TOP TOP
Villa 3 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 208 m²
Número de plantas 1
Schuchmann Wines Château Villas & SPA is a wine resort with 120 ha vineyards, winery, hotel,…
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Schuhmann Real Estate
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 7/2
Le ayudaremos a comprar una propiedad segura y rentable cerca del mar en Batumi.Ayudaremos c…
$156,000
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 148 m²
Número de plantas 2
En venta: Casa adosada de dos plantas en el complejo Polo Signature en Batumi, 148 m² En …
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Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Cozy cabaña pueblo Sunney Cottage.Un gran lugar para aquellos que aprecian la comodidad y la…
$219,784
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
El proyecto Batumi Belvedere Villas está concebido como algo completamente nuevo.Confort urb…
$180,000
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
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Dormitorios 3
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Área 152 m²
El proyecto Batumi Belvedere Villas está concebido como algo completamente nuevo.Confort urb…
$180,000
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Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 159 m²
The Riverside Home townhouse complex is located in Kapreshumi, a picturesque corner of Georg…
$125,000
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Villa 5 habitaciones en Tiflis, Georgia
Villa 5 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Número de plantas 3
Lisi Panorama is a modern residential complex located in a tranquil location near Lake Lisi.…
$398,200
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Villa 3 habitaciones en Kobuleti, Georgia
Villa 3 habitaciones
Kobuleti, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 2
Villa en venta en el pueblo de la casa de campo de Kobuleti Village, a sólo 100 metros del m…
$180,000
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Villa 6 habitaciones en , Georgia
Villa 6 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 345 m²
Número de plantas 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Número de plantas 3
Presentamos a su atención un complejo de villas de dos pisos, que son una versión premium de…
$737,700
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Villa 4 habitaciones en Tiflis, Georgia
Villa 4 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 267 m²
Número de plantas 3
Lisi Panorama is a modern residential complex located in a tranquil location near Lake Lisi.…
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Villa 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Número de plantas 2
Invertir provechosamente: Su libertad es nuestra realidad: 0% de impuesto y comodidad sin vi…
$267,490
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Atlas property
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Villa 4 habitaciones en , Georgia
Villa 4 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 195 m²
Número de plantas 2
Bienvenido a una única ecocomunidad cerrada de 14 lujosas villas de primera clase, situada e…
$400,000
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Polo Villa Premium-class 4 room villas by trusted developer in the airport area of Batumi. …
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Аталанта
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Villa 5 habitaciones en Tiflis, Georgia
Villa 5 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Número de plantas 3
Lisi Panorama is a modern residential complex located in a tranquil location near Lake Lisi.…
$278,600
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Villa en Batumi, Georgia
Villa
Batumi, Georgia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
Número de plantas 2
Villas – Elegancia en cada detalleUn complejo de villas de dos plantas. Cerca de la costa. P…
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Аталанта
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Villa 5 habitaciones en , Georgia
Villa 5 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
Número de plantas 2
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara opor…
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Villa 5 habitaciones en , Georgia
Villa 5 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Número de plantas 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
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Villa 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Villa 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Número de plantas 3
Presentamos a su atención un complejo de villas de dos pisos, que son una versión premium de…
$119,000
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Villa en Batumi, Georgia
Villa
Batumi, Georgia
Dormitorios 3
Villas Wyndham GrandWyndham Grand 5* Resortgonio400m al marSólo 16 villas.El complejo Villas…
$1,04M
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Villa 3 habitaciones en , Georgia
Villa 3 habitaciones
, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Nueva tendencia del Agriturismo.Una inversión inteligente y sostenible que trae placer a ust…
$345,000
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Villa en Batumi, Georgia
Villa
Batumi, Georgia
Comfort Houses by Batumi Villas es un moderno complejo adosado de 2 y 3 niveles en construcc…
$201,600
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International real estate agency Habita
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Villa 7 habitaciones en Tiflis, Georgia
Villa 7 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 293 m²
Número de plantas 2
Now in Tbilisi there are detached villas in the city for the SELECTED! You are buying not on…
$560,000
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Villa en Batumi, Georgia
Villa
Batumi, Georgia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 173 m²
La residencia incluye 16 villas exclusivas que combinan coziness, elegancia y impresionantes…
$731,567
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Villa en Chakvi, Georgia
Villa
Chakvi, Georgia
Dormitorios 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
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Villa 5 habitaciones en Tiflis, Georgia
Villa 5 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 860 m²
Número de plantas 3
00995557100075 En venta VILLA EN LA CALLE ORTACHALA 108 Casa de 560 m² Patio de 300 …
$800,000
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Parámetros de las propiedades en Georgia

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