Pisos de obra nueva en Chakvi, Georgia

Tiflis
100
Kutaisi
1
Batumi
20
Ayara
121
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Georgia
de
$23,375
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 11
Moderno complejo residencial de dos bloques, situado a 80 m del mar, a 800 m del Jardín Botánico y a 10 km del centro de Batumi. Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en la pintoresca zona de Green Cape.Características:Dos accesos directos al mar.Spa, gimnasio, tiendas, aparcamiento …
Agencia
Gulfstream
Chakvi, Georgia
de
$156,763
Año de construcción 2021
Área 35–107 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Un complejo único en un área de 100,000 m2 en una zona subtropical ecológicamente limpia en la costa del Mar Negro, a solo 9 km de la ciudad de Batumi. El complejo combina el Dreamland Oasis Hotel, apartamentos privados y más de 50 objetos de su propia infraestructura. 1 Los apartamentos d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Apartamentos 2 habitaciones
107.4
251,811
Apartamento
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Desarrollador
Dreamland Oasis Chakvi
Apart - hotel Oasis DL
Chakvi, Georgia
de
$57,966
Año de construcción 2026
Número de plantas 16
Agencia
Gulfstream
