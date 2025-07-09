  1. Realting.com
Piso en edificio nuevo Dighomi Residence X2

Tiflis, Georgia
$45,000
4
ID: 20846
  País
    Georgia
  Ciudad
    Tiflis

  Clase
    Clase
    Clase de confort
  Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  Número de plantas
    Número de plantas
    18

Información sobre el proyecto House on Bokhua 10 es un nuevo proyecto de un desarrollador destacado, X2 Development, que combina apartamentos modernos y confortables, una zona ajardinada y una buena ubicación en un prestigioso distrito de Tbilisi. La ubicación del nuevo complejo El complejo se encuentra en la zona de Digomi a 10 Bokhua calle, a unos kilómetros de la orilla del río Kura. Los edificios residenciales de media altura dominan el barrio. Aquí puede encontrar toda la infraestructura necesaria, enlaces de transporte bien establecidos, así como varias áreas verdes. No hay industrias industriales dañinas cerca, y la carretera ruidosa más cercana está a más de medio kilómetro de distancia. ¿Qué instalaciones rodean el complejo? En las inmediaciones del complejo residencial, hay instalaciones de infraestructura en las que depende la calidad de vida de cada habitante de la ciudad: Tiendas, supermercados de cadena Estadios, terrenos deportivos Florato flor market Mercado de alimentos digomi Digomi Park Lavadero, gasolinera, estación de servicio, concesionarios de automóviles Farmacias, clínicas dentales, centro médico O. Gudushauri, hospital LTD LEADEMED, hospital infantil central, centro de cardiología de emergencia Chafidze, clínica Jo Ann, policlínica infantil salones de belleza, spa, peluquería Centro comercial y de entretenimiento Sucursales bancarias, oficina de correos Gimnasio, complejo deportivo Dinamo Academy Restaurantes, cantinas, bares, cafeterías, pizzerías, establecimientos de comida rápida, suministro de alimentos Escuelas secundarias No 140, No 147, jardines de infancia y otras instituciones educativas. ¿Cómo andar? Algunas de las carreteras principales pasan cerca del complejo, por lo que puede llegar rápidamente a cualquier parte de la capital desde aquí. Las paradas de autobús están a 330 metros. A lo largo de la calle Nodara Bahua hay rutas de autobús No. 3, No. 21, No. 24, No. 26, No. 51. El intervalo mínimo de salida de los autobuses es de ocho minutos. La estación de tren de Didube, la estación de autobuses, la terminal de autobuses y la estación de metro se encuentran aproximadamente a la misma distancia, a unos cuatro kilómetros de distancia. Shota Rustaveli International El aeropuerto está a 35 minutos en coche. ¿Cómo es el exterior? Según los planes, el nuevo edificio consta de dos edificios de 17 plantas, diseñados en un solo estilo moderno. La interesante arquitectura del complejo lo distingue favorablemente contra el fondo del desarrollo urbano general. El desarrollador utiliza tecnologías avanzadas para ofrecer al comprador una amplia gama de diseños de viviendas y un alto nivel de comodidad, así como bajos costos para el mantenimiento de apartamentos. El nuevo edificio cuenta con un marco monolítico de hormigón armado, una sólida base monolítico y un techo plano equipado con canalones internos y cubierto con impermeabilización de rollos blandos. Las paredes exteriores están aisladas con un aislante de calor respetuoso con el medio ambiente y duradero. Los edificios están equipados con: Ascensores de alta velocidad sin ruido de mayor comodidad Sistema intercomunitario Comunicaciones modernas de ingeniería Equipo tecnológico necesario Hay condiciones para el movimiento libre de barreras de los ciudadanos con discapacidad. Puertas acristaladas con aislamiento se instalan en la entrada de la casa. Las salas y las zonas comunes cuentan con acabados de alta calidad. ¿Qué comodidades hay en el territorio? Los edificios forman un acogedor patio con senderos peatonales y caminos de asfalto cerca de los edificios. Hay plazas de aparcamiento para estacionamiento temporal de vehículos de invitados disponibles mientras hay un estacionamiento subterráneo de dos niveles disponible para los residentes. En el patio hay un moderno parque infantil para niños de diferentes edades, así como zonas de recreación cómodas. Los accesorios de iluminación de la calle se instalan a lo largo de los caminos. El paisaje del territorio incluye elementos de diseño paisajístico, plantas ornamentales, árboles y camas de flores. ¿Cómo son los apartamentos? Usted puede comprar un apartamento en el complejo residencial Casa en Bokhua 10 en Tbilisi con diseños de 1 o 2 dormitorios que van desde 48 a 74 metros cuadrados. La altura del techo es de tres metros. Los apartamentos están equipados con ventanas de doble acristalamiento que ahorran energía metal-plásica. El acristalamiento de los balcones no está incluido en el proyecto. Los compradores interesados pueden elegir entre acabados de marco blanco y negro. Los apartamentos se pueden comprar haciendo un pago de suma global, , con una hipoteca de un banco de socios o con un plan de cuota sin intereses de hasta 4 años, que requiere una primera cuota de 10%. Usted puede conocer con más detalle las características técnicas del complejo, así como aclarar las condiciones para la venta de viviendas, en la oficina del desarrollador. ¿Quién es el desarrollador? La empresa constructora, X2 Development, ha estado activa desde 2014 y ya ha logrado realizar varios proyectos destacados en Tbilisi. Cada nuevo edificio es una propiedad de lujo con arquitectura original y cómodos apartamentos para vivir. Puede obtener más información sobre el desarrollador y las condiciones de venta de apartamentos en el sitio web oficial, así como en las oficinas de la empresa.

Tiflis, Georgia
