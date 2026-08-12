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Áticos en Venta Georgia

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Tiflis
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26 propiedades total found
Ático Ático 6 habitaciones en Tiflis, Georgia
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Ático Ático 6 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 345 m²
Piso 9/11
DEF-MARKET PENTHOUSA PANORAMICA – OPORTUNIDAD URGENTE EN LOCALIZACIÓN PRIMAUn ático dúplex/t…
$795,000
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Piso 3/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
Precio en demanda
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TekceTekce
Ático Ático 3 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 108 m²
Piso 5/5
El proyecto se encuentra en las pintorescas colinas de Tbilisi y encarna el concepto "estilo…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 148 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
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Ático Ático 5 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 5 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Piso 22/22
Un ático está en venta en un complejo en Avlabari, donde se encuentra el hotel Hampton by Hilton
$358,085
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
$528,000
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 137 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Piso 5/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
Precio en demanda
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Ático Ático 6 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 6 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 579 m²
Piso 10/8
Ático en venta en Greenhill ResidenceSuperficie total – 579 m2.3 dormitorios, 1 dormitorio p…
$950,000
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Ático Ático 5 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 5 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso 9/9
00995557100075 En venta calle vake shatebrashvili 6/8 300 m² 3 habitaciones 3 baños Pi…
$900,000
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Ático Ático 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Piso 6/6
Club House - residencias familiares de lujo con vistas panorámicas al mar. La infraestructur…
$344,500
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Ático Ático 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 2/5
$271,730
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Ático Ático en Batumi, Georgia
Ático Ático
Batumi, Georgia
Área 798 m²
Piso 19/20
Piso 19 completo en ventaMás barato que el precio minorista en un 20%Aumento de costos en un…
$648,000
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Ático Ático 4 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
00995557100075 En venta calle vake faliashvili 67 ocean resort 107 m²; 2 habitaciones 2…
$470,000
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Ático Ático 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 6/6
Club House - residencias familiares de lujo con vistas panorámicas al mar. La infraestructur…
Precio en demanda
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Ático Ático 5 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 5 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso 5/5
00995557100075 for sale vake shatebrashvili str 6/8 300 m² 3 bedrooms 3 bathrooms 9/9 …
$700,000
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Ático Ático 5 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 5 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 420 m²
Piso 6/7
00995557100075 En venta Vake Marukhi Heroes str 11 420 m² 3 habitaciones 3 baños 2 pla…
$540,000
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Ático Ático 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Ático Ático 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 5/5
Garden Residence is a luxury 5* hotel complex with All-inclusive services from Wyndham. The …
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Ático Ático 4 habitaciones en Tiflis, Georgia
Ático Ático 4 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 143 m²
Piso 3/17
00995557100075 En venta Vake str. kipshidze 22 demax 143 m² 3 habitaciones 17/20 piso …
$450,000
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