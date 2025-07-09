Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda

🏙 Apartamentos de clase empresarial en el centro histórico de Batumi

Silencio del casco antiguo + distancia a pie del centro

🗝️ Opciones de apartamento de estudios a tres dormitorios de $37,400 a $115,072

📍 Ubicación.

Vazha Pshavel Street, Old Town es uno de los mejores lugares para un nuevo edificio residencial de clase empresarial: un ambiente privado, infraestructura desarrollada y accesibilidad a pie a todo lo importante.

Tiendas y restaurantes – 1-2 minutos

Escuela 4 - 3 minutos

Parada de transporte - 1 minuto

Park May 6 a 15 minutos

Embankment - 15 minutos

El mar y la playa - 17 minutos

Plan de pago

🔹 20% de pago inicial

🔹 60% de instalación. Término de las cuotas - hasta Diciembre 2028

🔹 Pago final al 20% - usted puede tomar una hipoteca durante 10 años

📌 Los descuentos son posibles al aumentar la contribución inicial del 50%.

🏢 A casa.

27 plantas, 375 apartamentos

Sólo hay 15 apartamentos en el piso.

3 ascensores

Aparcamiento subterráneo

Comercio en la primera planta

Playground

Además.

Costo de servicio: 50 GEL/mes

Asignación: posible después del pago del 30% (según acuerdo)

Fecha de entrega: 2028

Experiencia del desarrollador: 11 proyectos (casas residenciales, complejos de apartamentos, villas)

🤝 Acompañando la transacción

✔ Selección de apartamentos y condiciones de fijación

✔ Verificación del contrato del desarrollador

✔ Acompañamiento de las cuotas

✔ Pantallas en línea y offline

✔ Soporte antes de la recepción de llaves

📩 Escribe - Enviaré el diseño, relevancia del lote y el horario de pago exacto.

Apartamentos en el casco antiguo con parámetros de salida rápida.