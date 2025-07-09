Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda

🏙 Apartamentos de clase empresarial en el centro histórico de Batumi
Silencio del casco antiguo + distancia a pie del centro
🗝️ Opciones de apartamento de estudios a tres dormitorios de $37,400 a $115,072
📍 Ubicación.
Vazha Pshavel Street, Old Town es uno de los mejores lugares para un nuevo edificio residencial de clase empresarial: un ambiente privado, infraestructura desarrollada y accesibilidad a pie a todo lo importante.
Tiendas y restaurantes – 1-2 minutos
Escuela 4 - 3 minutos
Parada de transporte - 1 minuto
Park May 6 a 15 minutos
Embankment - 15 minutos
El mar y la playa - 17 minutos
Plan de pago
🔹 20% de pago inicial
🔹 60% de instalación. Término de las cuotas - hasta Diciembre 2028
🔹 Pago final al 20% - usted puede tomar una hipoteca durante 10 años
📌 Los descuentos son posibles al aumentar la contribución inicial del 50%.
🏢 A casa.
27 plantas, 375 apartamentos
Sólo hay 15 apartamentos en el piso.
3 ascensores
Aparcamiento subterráneo
Comercio en la primera planta
Playground
Además.
Costo de servicio: 50 GEL/mes
Asignación: posible después del pago del 30% (según acuerdo)
Fecha de entrega: 2028
Experiencia del desarrollador: 11 proyectos (casas residenciales, complejos de apartamentos, villas)
🤝 Acompañando la transacción
✔ Selección de apartamentos y condiciones de fijación
✔ Verificación del contrato del desarrollador
✔ Acompañamiento de las cuotas
✔ Pantallas en línea y offline
✔ Soporte antes de la recepción de llaves
📩 Escribe - Enviaré el diseño, relevancia del lote y el horario de pago exacto.
Apartamentos en el casco antiguo con parámetros de salida rápida.