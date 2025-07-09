  1. Realting.com
Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda

Batumi, Georgia
de
$37,400
;
6
ID: 33071
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/12/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    27

Detalles del interior

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

🏙 Apartamentos de clase empresarial en el centro histórico de Batumi

Silencio del casco antiguo + distancia a pie del centro

🗝️ Opciones de apartamento de estudios a tres dormitorios de $37,400 a $115,072

📍 Ubicación.

Vazha Pshavel Street, Old Town es uno de los mejores lugares para un nuevo edificio residencial de clase empresarial: un ambiente privado, infraestructura desarrollada y accesibilidad a pie a todo lo importante.

  • Tiendas y restaurantes – 1-2 minutos

  • Escuela 4 - 3 minutos

  • Parada de transporte - 1 minuto

  • Park May 6 a 15 minutos

  • Embankment - 15 minutos

  • El mar y la playa - 17 minutos

Plan de pago

🔹 20% de pago inicial

🔹 60% de instalación. Término de las cuotas - hasta Diciembre 2028

🔹 Pago final al 20% - usted puede tomar una hipoteca durante 10 años

📌 Los descuentos son posibles al aumentar la contribución inicial del 50%.

🏢 A casa.

  • 27 plantas, 375 apartamentos

  • Sólo hay 15 apartamentos en el piso.

  • 3 ascensores

  • Aparcamiento subterráneo

  • Comercio en la primera planta

  • Playground

Además.

  • Costo de servicio: 50 GEL/mes

  • Asignación: posible después del pago del 30% (según acuerdo)

  • Fecha de entrega: 2028

  • Experiencia del desarrollador: 11 proyectos (casas residenciales, complejos de apartamentos, villas)

🤝 Acompañando la transacción

✔ Selección de apartamentos y condiciones de fijación

✔ Verificación del contrato del desarrollador

✔ Acompañamiento de las cuotas

✔ Pantallas en línea y offline

✔ Soporte antes de la recepción de llaves

📩 Escribe - Enviaré el diseño, relevancia del lote y el horario de pago exacto.

Apartamentos en el casco antiguo con parámetros de salida rápida.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 47.6
Precio por m², USD 1,260
Precio del apartamento, USD 59,976

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud

