Programas de inmigración en Georgia

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Nacionalidad
Georgia Citizenship by investment
Georgia Citizenship by investment
Georgia Georgia
de
$400,000
Tipo de programa de inmigración Nacionalidad
Plazo de obtención de 4 meses
Georgia, un país conocido por su rica historia, impresionantes paisajes y atmósfera acogedora, ofrece una oportunidad única para quienes buscan una segunda ciudadanía. Según una disposición especial, el Presidente de Georgia tiene autoridad para conceder la ciudadanía a personas que hayan re…
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Permiso de residencia
Residence permit by education
Residence permit by education
Georgia Georgia
de
$1,500
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 1 meses
En caso de admisión a una institución educativa acreditada de conformidad con la legislación de Georgia, el titular de un permiso de residencia recibe las siguientes ventajas: Puede solicitar una visa Schengen, una visa para Inglaterra o los EE. UU. En las embajadas ubicadas en Georgia…
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Permiso de residencia
Residence permit by purchase real estate
Residence permit by purchase real estate
Georgia Georgia
de
$130,000
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 1 meses
El titular de un permiso de residencia recibe los siguientes beneficios: Puede solicitar una visa Schengen, una visa para Inglaterra o los EE. UU. En las embajadas ubicadas en Georgia La presencia de VNZ aumenta significativamente sus posibilidades de obtener un préstamo de consumo. …
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Permiso de residencia
Residence permit for entrepreneurs
Residence permit for entrepreneurs
Georgia Georgia
de
$2,000
Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
Plazo de obtención de 1 meses
El titular de un permiso de residencia recibe los siguientes beneficios: Puede solicitar una visa Schengen, una visa para Inglaterra o los EE. UU. En las embajadas ubicadas en Georgia La presencia de VNZ aumenta significativamente sus posibilidades de obtener un préstamo de consumo. …
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