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    Plazo de obtención de 1 meses
    El titular de un permiso de residencia recibe los siguientes beneficios: Puede solicitar una visa Schengen, una visa para Inglaterra o los EE. UU. En las embajadas ubicadas en Georgia La presencia de VNZ aumenta significativamente sus posibilidades de obtener un préstamo de consumo. …
    consultor de inmigración
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  • Permiso de residencia
    Residence permit by purchase real estate
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    Georgia Georgia
    de
    $130,000
    Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
    Plazo de obtención de 1 meses
    El titular de un permiso de residencia recibe los siguientes beneficios: Puede solicitar una visa Schengen, una visa para Inglaterra o los EE. UU. En las embajadas ubicadas en Georgia La presencia de VNZ aumenta significativamente sus posibilidades de obtener un préstamo de consumo. …
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  • Permiso de residencia
    Residence permit by education
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    Georgia Georgia
    de
    $1,500
    Tipo de programa de inmigración Permiso de residencia
    Plazo de obtención de 1 meses
    En caso de admisión a una institución educativa acreditada de conformidad con la legislación de Georgia, el titular de un permiso de residencia recibe las siguientes ventajas: Puede solicitar una visa Schengen, una visa para Inglaterra o los EE. UU. En las embajadas ubicadas en Georgia…
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  • Nacionalidad
    Georgia Citizenship by investment
    Georgia Citizenship by investment
    Georgia Georgia
    de
    $400,000
    Tipo de programa de inmigración Nacionalidad
    Plazo de obtención de 4 meses
    Georgia, un país conocido por su rica historia, impresionantes paisajes y atmósfera acogedora, ofrece una oportunidad única para quienes buscan una segunda ciudadanía. Según una disposición especial, el Presidente de Georgia tiene autoridad para conceder la ciudadanía a personas que hayan re…
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