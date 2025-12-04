  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Georgia

Batumi
1
Ayara
14
Municipio de Jelvachauri
5
Municipio de Kobuleti
1
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Villa VistaMarevillas
Batumi, Georgia
de
$294,000
Año de construcción 2024
1 objeto inmobiliario 1
Villas y apartamentos premium Complejo en un ambiente ecológicamente limpio. en gonio 800 metros hasta la playa más limpia de la costa 550 metros hasta la parada de autobús más cercana 10 km hasta el centro comercial más grande de Batumi 8 km hasta el aeropuerto internacion…
Desarrollador
universal23
Pueblo de cabañas ZhK IPG Villas Lot P031OE
Pueblo de cabañas ZhK IPG Villas Lot P031OE
Pueblo de cabañas ZhK IPG Villas Lot P031OE
Pueblo de cabañas ZhK IPG Villas Lot P031OE
Pueblo de cabañas ZhK IPG Villas Lot P031OE
Pueblo de cabañas ZhK IPG Villas Lot P031OE
Ortabatumi, Georgia
de
$199,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Batumi Belvedere Villas se encuentra en una parcela de 1,05 hectáreas en el barrio de Ortabatumi, a 9,5 km al este del centro de Batumi, a 5 km de la playa. El sitio está situado entre el río Korilystskali y un arroyo de montaña con agua cristalina, que ofrece una vista inolvidable del terre…
Agencia
Gulfstream
Casa adosada Polo Villas Avenue
Casa adosada Polo Villas Avenue
Casa adosada Polo Villas Avenue
Casa adosada Polo Villas Avenue
Casa adosada Polo Villas Avenue
Casa adosada Polo Villas Avenue
Batumi, Georgia
de
$290,000
Número de plantas 2
Se vende casa adosada de dos plantas en Batumi en el complejo Polo Avenue, con una superficie de 167 m². En la planta baja: amplia sala de estar, cocina, baño y trastero. En la segunda planta: 3 dormitorios, 2 baños y un trastero. La propiedad cuenta con un patio trasero con palmeras pl…
Desarrollador
Polo Villas Batumi
Karon PhuketKaron Phuket
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Charnali, Georgia
de
$159,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
akhalsopeli el suburbio más cercano de Batumi, 7 minutos en coche de la ciudad. La casa está construida sobre un alivio uniforme. Un viaje de 3 minutos en la playa más limpia en Ajaria. Un microclima único gracias al eucalipto y los cítricos fuera de la ventana. Territorio cerrado bajo video…
Agencia
Gulfstream
Pueblo de cabañas Sunny Village
Pueblo de cabañas Sunny Village
Pueblo de cabañas Sunny Village
Pueblo de cabañas Sunny Village
Pueblo de cabañas Sunny Village
Pueblo de cabañas Sunny Village
Batumi, Georgia
de
$144,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Área 144 m²
1 objeto inmobiliario 1
Venderé casa adosada en el mejor pueblo suburbano de BatumiEl proyecto Sunny Village Townhouse se encuentra a 10 minutos del centro de Batumi en una zona verde tranquila. Zona con jardines de tangerina y eucalipto. Es un barrio tranquilo.El complejo está diseñado para la residencia familiar …
Agencia
Georgia Private Investment
Casa adosada Home
Casa adosada Home
Casa adosada Home
Casa adosada Home
Casa adosada Home
Casa adosada Home
Batumi, Georgia
de
$218,583
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Área 147 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un complejo de casas adosadas con vistas panorámicas al mar y a la montaña ?Gonio La instalación se entregará en el cuarto trimestre de 2024? Infraestructura externa: ?Zona verde Fortaleza ?Gonio-Apsaros Supermercado ? Infraestructura interna: ?? «Parking ⁇ ?? seguridad y videovigila…
Agencia
Property of Georgia
Pueblo de cabañas ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Pueblo de cabañas ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Pueblo de cabañas ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Pueblo de cabañas ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Pueblo de cabañas ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Pueblo de cabañas ZhK Ravillas v Salibauri Lot P030OE
Salibauri, Georgia
de
$259,875
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
El proyecto RAVILLAS es un complejo único de casas adosadas de primera y lujo. El complejo está situado en un pintoresco rincón de Salibauri, en la ladera de una montaña con impresionantes vistas al Mar Negro y a las montañas. Ventajas del complejo: -pozo artesiano propio -hogar inteligente…
Agencia
Gulfstream
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Ortabatumi, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Las villas Belvedere Batumi se encuentran en una parcela de 1.05 hectáreas en el microdistrito de Ortabatumi, a 9.5 km al este del centro de Batumi. La parcela se encuentra entre el río Korolistskali y un arroyo de montaña con aguas cristalinas, ofreciendo una vista inolvidable del terreno m…
Agencia
Property of Georgia
Pueblo de cabañas Seashell Cottage
Pueblo de cabañas Seashell Cottage
Pueblo de cabañas Seashell Cottage
Pueblo de cabañas Seashell Cottage
Pueblo de cabañas Seashell Cottage
Pueblo de cabañas Seashell Cottage
Sarpi, Georgia
de
$105,300
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
< p > El complejo SeaShell está ubicado en tierras altas y cada villa ofrece vistas panorámicas al mar. Comience su día con una mirada a la superficie del agua reparadora u ondas dinámicas, disfrute de la comunión con familiares y amigos mientras cena en la terraza o en la sala de estar con …
Desarrollador
Seashell
Casa adosada HOME
Casa adosada HOME
Casa adosada HOME
Casa adosada HOME
Casa adosada HOME
Batumi, Georgia
de
$230,319
Número de plantas 3
Área 147 m²
1 objeto inmobiliario 1
Complejo residencial único HOME en Gonio, un suburbio pintoresco y ecológicamente limpio de Batumi! ¡Obtenga hasta $2000 en ingresos pasivos mensuales en 2024 gracias a alquileres a largo plazo! Tasas hipotecarias del 8%, pago a plazos del 0% por parte del promotor por hasta 36 meses. Fec…
Desarrollador
One Development
Casa club OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Casa club OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Casa club OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Casa club OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Casa club OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Casa club OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Tsikhisdziri, Georgia
de
$41,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 37
A new premium multifunctional residential complex located at the foot of the ancient fortress of Petra, just a few steps from the Black Sea coast and the picturesque banana grove of Tsikhisdziri, with a private beach. Monthly payment $ 848 for 60 months instalment plan. The project is …
Agencia
Satellite Estate
Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Pueblo de cabañas Polo Villas Signature
Batumi, Georgia
de
$242,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 148–197 m²
11 objetos inmobiliarios 11
Zweistöckige Reihenhäuser stehen im Polo Signature Komplex in Batumi zum Verkauf, mit einer Fläche von 147 bis 189 m². Im Erdgeschoss befinden sich ein großes Wohnzimmer, eine Küche und ein Badezimmer. Im Obergeschoss gibt es 4 Schlafzimmer und 2 Badezimmer. Jedes Haus verfügt über einen …
Desarrollador
Polo Villas Batumi
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Batumi, Georgia
de
$129,800
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Venta de casas en Batumi - Sunny Cottage.Villas de 3 habitaciones en la zona del aeropuerto.Disponible en marco verde o "votón" con acabado de alta calidad.Un patio confortable, piscina.Tecnología de construcción monolítica.Estacionamiento en tierra.Amplias y acogedoras villas con un diseño …
Agencia
Gulfstream
Pueblo de cabañas Sunny Cottage
Pueblo de cabañas Sunny Cottage
Pueblo de cabañas Sunny Cottage
Pueblo de cabañas Sunny Cottage
Pueblo de cabañas Sunny Cottage
Pueblo de cabañas Sunny Cottage
Batumi, Georgia
de
$50,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
El complejo residencial de verano es un espacio moderno creado para una vida cómoda, trabajo y recreación. El complejo está situado a poca distancia del mar y está rodeado de naturaleza siempre verde. Arquitectura moderna, diseños reflexivos e infraestructura desarrollada lo hacen ideal para…
Agencia
Gulfstream
