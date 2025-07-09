  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Complejo residencial Arki Univers

Complejo residencial Arki Univers

Tiflis, Georgia
de
$116,107
;
7 1
Dejar una solicitud
ID: 32653
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud

Reseña en vídeo de complejo residencial Arki Univers

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Apart - hotel Apartamenty v Kvariati Gruziya
Batumi, Georgia
de
$67,830
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Batumi, Georgia
de
$65,000
Barrio residencial European Village Elite
Batumi, Georgia
de
$350,000
Complejo residencial Calligraphy Towers
Batumi, Georgia
de
$48,712
Apart - hotel Subtropic City by Gumbati
Batumi, Georgia
de
$107,430
Está viendo
Complejo residencial Arki Univers
Tiflis, Georgia
de
$116,107
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Mostrar todo Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Apart - hotel Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Batumi, Georgia
de
$65,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Next Collection es un moderno complejo residencial en el suburbio de élite de Batumi - Makhinjauri.Este primer complejo de apartamentos todo en uno en la costa georgiana ofrece todo para una vida cómoda y un ingreso estable.El proyecto ofrece apartamentos de estudio, apartamentos con 1 y 2 d…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Status House kvartiry po konkurentnoj cene ot nadeznogo zastrojsika
Complejo residencial Status House kvartiry po konkurentnoj cene ot nadeznogo zastrojsika
Complejo residencial Status House kvartiry po konkurentnoj cene ot nadeznogo zastrojsika
Complejo residencial Status House kvartiry po konkurentnoj cene ot nadeznogo zastrojsika
Complejo residencial Status House kvartiry po konkurentnoj cene ot nadeznogo zastrojsika
Mostrar todo Complejo residencial Status House kvartiry po konkurentnoj cene ot nadeznogo zastrojsika
Complejo residencial Status House kvartiry po konkurentnoj cene ot nadeznogo zastrojsika
Batumi, Georgia
de
$36,641
Año de construcción 2027
Número de plantas 18
Área 30–85 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Status House - complejo residencialBatumi, al final de New BoulevardWindham Quarter.El proyecto es ideal tanto para residencia permanente como para alquiler a largo plazo.Precios competitivos, convenientes diseños de apartamentos, así como un espacio común y una infraestructura para su vida …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
84.9
97,647
Apartamento
30.0
37,500
Agencia
Зарубежная недвижимость
Dejar una solicitud
Complejo residencial Georgian Wings
Complejo residencial Georgian Wings
Complejo residencial Georgian Wings
Complejo residencial Georgian Wings
Complejo residencial Georgian Wings
Mostrar todo Complejo residencial Georgian Wings
Complejo residencial Georgian Wings
Batumi, Georgia
de
$30,000
Número de plantas 27
🔹El complejo Premium "Georgian Wings" se encuentra a 5 minutos del bulevar más grande de la ciudad y el paseo marítimo. Cerca hay paradas de transporte público, el mayor supermercado francés Carrefour en el centro comercial Metro. También en esta ubicación hay 2 casinos más grandes Eclipse y…
Agencia
Gulfstream
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones