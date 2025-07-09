  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Chakvi
  4. Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV

Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV

Chakvi, Georgia
de
$23,375
de
$850/m²
;
28
Dejar una solicitud
ID: 24924
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Barrio
    Municipio de Kobuleti
  • Ciudad
    Chakvi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    11

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Moderno complejo residencial de dos bloques, situado a 80 m del mar, a 800 m del Jardín Botánico y a 10 km del centro de Batumi. Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en la pintoresca zona de Green Cape.
Características:
Dos accesos directos al mar.
Spa, gimnasio, tiendas, aparcamiento (abierto y cerrado)
Ascensores modernos, videovigilancia.
Apartamentos:
Superficie de 31,7 a 76 m2,
La posibilidad de comprar un marco negro, verde (+ 200-300 $ por m2), llave en mano (+ 500-700 $ por m2).
La altura del techo es de 3 metros.
Entregas internas durante 18 meses, contribución del 30%
Finalización de la construcción en 2026.

Lote P035OV

Localización en el mapa

Chakvi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$63,700
Complejo residencial Grafic Residence Lot P038DL
Batumi, Georgia
de
$60,260
Edificio de apartamentos GREEN ROCK
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Complejo residencial ZhK Sea Side HO
Batumi, Georgia
de
$22,700
Está viendo
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Georgia
de
$23,375
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial VILLA ORTA
Barrio residencial VILLA ORTA
Barrio residencial VILLA ORTA
Kapreshumi, Georgia
de
$147,500
Año de construcción 2022
Número de plantas 2
Área 252 m²
1 objeto inmobiliario 1
Esteco - construcción de casas en Georgia!  ¡Le presentamos un diseño exclusivo del mini complejo de cabañas, que se encuentra en los suburbios de la ciudad costera de Batumi!  Consiste en dos tipos de villas, que se encuentran en dos filas en una ladera de montaña: En el área inferior - …
Desarrollador
Esteco
Dejar una solicitud
Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Mostrar todo Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Apart - hotel Terme SPA Rezidens
Batumi, Georgia
de
$1,292
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 15
RESIDENCIA THERME & SPA. ¡VEA LOS OJOS Y EN EL MAR!   El complejo multifuncional – del aprototel consta de dos edificios de 15 pisos ( bloques A y G ) y un edificio de 17 pisos ( bloque B ), uno de los cuales albergará el hotel internacional de 5 estrellas complejo INTERCONTINENTAL. Inter…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Complejo residencial Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Complejo residencial Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Complejo residencial Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Complejo residencial Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Mostrar todo Complejo residencial Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Complejo residencial Kvartira kotoraa zarabatyvaet
Batumi, Georgia
de
$49,613
Número de plantas 21
Área 32 m²
1 objeto inmobiliario 1
🏙 Apartamento - clase de negocios en la costaClubniy zhiloy domEl complejo fue construido y construido en el pueblo.📍 Ubicación🌊 300 m al mar🌳 250 metros para aparcar.🛍 700 m a TC Metro City✈ 10 minutos para AYROPORT🚶 5 minutos a bulwara centralPanoramnye speciesы na gorы and gorod🏢 O domeFo…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones