Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV

Moderno complejo residencial de dos bloques, situado a 80 m del mar, a 800 m del Jardín Botánico y a 10 km del centro de Batumi. Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en la pintoresca zona de Green Cape.

Características:

Dos accesos directos al mar.

Spa, gimnasio, tiendas, aparcamiento (abierto y cerrado)

Ascensores modernos, videovigilancia.

Apartamentos:

Superficie de 31,7 a 76 m2,

La posibilidad de comprar un marco negro, verde (+ 200-300 $ por m2), llave en mano (+ 500-700 $ por m2).

La altura del techo es de 3 metros.

Entregas internas durante 18 meses, contribución del 30%

Finalización de la construcción en 2026.

Lote P035OV