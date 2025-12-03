  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Kajetia
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Kajetia, Georgia

Municipio de Telavi
4
Municipio de Kvareli
1
Kvareli
1
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
, Georgia
de
$40,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 195 m²
1 objeto inmobiliario 1
Welcome to a unique gated eco-community of 14 luxurious premium-class villas, located in the very heart of Georgia’s winemaking region — the Alazani Valley, a land with 8,000 years of winemaking tradition. The project combines architectural aesthetics, an eco-friendly lifestyle, and sustaina…
Geo Estate
Edificio de apartamentos Hisni
Edificio de apartamentos Hisni
Kvareli, Georgia
de
$90,000
sisnogroup
Complejo residencial Townhouse Alazani Valley
Complejo residencial Townhouse Alazani Valley
Complejo residencial Townhouse Alazani Valley
Complejo residencial Townhouse Alazani Valley
Complejo residencial Townhouse Alazani Valley
Complejo residencial Townhouse Alazani Valley
Kisiskhevi, Georgia
de
$330,000
Número de plantas 3
Área 286 m²
1 objeto inmobiliario 1
A premium-class gated residential complex that combines comfort, sustainability, and a profitable investment opportunity. The project features three-story townhouses with mountain views, private gardens (300 m²), swimming pools, parking, and spacious basements that can be transformed into wi…
Geo Estate
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Municipio de Telavi, Georgia
de
$33,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Sobre el proyecto La empresa constructora Pala Group presenta un nuevo complejo residencial, Your House, en Varketili, en la calle Tsnorisskali. El complejo residencial incluye 9 plantas residenciales y comerciales, además de un aparcamiento, un patio verde, parques infantiles, una plaza y u…
sisnogroup
Complejo residencial Villa Alazani Valley
Complejo residencial Villa Alazani Valley
Complejo residencial Villa Alazani Valley
Complejo residencial Villa Alazani Valley
Complejo residencial Villa Alazani Valley
Complejo residencial Villa Alazani Valley
Kisiskhevi, Georgia
de
$400,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Área 209 m²
1 objeto inmobiliario 1
A premium wine and tourism project founded in 2008 by a German entrepreneur in the heart of Georgia’s winemaking region – Kakheti. S. Wines Chateau, Villas & SPA offers a unique opportunity to invest in luxury villas with private vineyards. Each 208 m² villa includes two bedrooms and a spaci…
Geo Estate
