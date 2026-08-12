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Inversiones Inmobiliarias en Georgia

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7 propiedades total found
De inversiones 282 m² en Tiflis, Georgia
De inversiones 282 m²
Tiflis, Georgia
Área 282 m²
Número de plantas 4
Venta Local comercial de 4 plantas - calle Javakhishvili, N58 (detrás de la fábrica) 📍 Ubica…
$620,000
VAT
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Agencia
Aura Homes
Idiomas hablados
English, Русский
De inversiones 24 m² en Batumi, Georgia
De inversiones 24 m²
Batumi, Georgia
Área 24 m²
Número de plantas 16
¡Deprisa para invertir en una fuente de ingresos simple y fiable en el Centro Batumi!Justo a…
$53,000
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FOR SALE!!! OPERATING MODERN FRUIT JUICE BOTTLING FACTORY — FULLY EQUIPPED, READY BUSINESS en Gori, Georgia
FOR SALE!!! OPERATING MODERN FRUIT JUICE BOTTLING FACTORY — FULLY EQUIPPED, READY BUSINESS
Gori, Georgia
POR VENTA! OPERAING MODERN FRUIT JUICE BOTTLING FACTORY — FULLY EQUIPPED, READY BUSINESS📍 Ub…
Precio en demanda
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TekceTekce
De inversiones 402 000 m² en Kvareli, Georgia
De inversiones 402 000 m²
Kvareli, Georgia
Área 402 000 m²
Exclusivamente disponible para la venta! En el corazón de Kakheti, cerca del pueblo de Shild…
Precio en demanda
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De inversiones 399 m² en Batumi, Georgia
De inversiones 399 m²
Batumi, Georgia
Nº de cuartos de baño 3
Área 399 m²
Número de plantas 27
Presentamos a su atención un proyecto de inversión único, que además de los ingresos anuales…
$600,000
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De inversiones 366 m² en Batumi, Georgia
De inversiones 366 m²
Batumi, Georgia
Área 366 m²
Número de plantas 1
Hello! We offer you a beautiful room in the center of the city of Batumi. The quadrature is…
$700,000
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Commercial Property with Strategic Investment Potential in the Heart of Racha! A unique opportunity to acquire a former wine house en Ambrolauri, Georgia
Commercial Property with Strategic Investment Potential in the Heart of Racha! A unique opportunity to acquire a former wine house
Ambrolauri, Georgia
Área 1 000 m²
POR VENTA – Propiedad comercial con potencial de inversión estratégica en el corazón de Rach…
Precio en demanda
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