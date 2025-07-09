  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Apart hotel Orbi Continental

Apart hotel Orbi Continental

Batumi, Georgia
de
$83,000
;
3
Dejar una solicitud
ID: 21043
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Número de plantas
    Número de plantas
    55

Sobre el complejo

La ubicación del complejo es una de las más exclusivas y exclusivas de Batumi: se encuentra entre la famosa calle Rustaveli, el lago Nurigeli y el parque 6 de mayo por un lado, y por el otro limita con la parte histórica del bulevar Batumi y directamente con la orilla del mar.

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Apartamenty v Mahindzauri priroda i komfort u mora
Batumi, Georgia
de
$71,060
Complejo residencial Kvartira v Batumi Gruziya 38 kv
Batumi, Georgia
de
$34,438
Apart - hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Georgia
de
$78,000
Complejo residencial Hotel rooms at Wyndham Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$115,000
Edificio de apartamentos m3 Saburtalo
Tiflis, Georgia
de
$81,000
Está viendo
Apart hotel Orbi Continental
Batumi, Georgia
de
$83,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Complejo residencial Luxe Living
Batumi, Georgia
de
$45,100
Número de plantas 18
Complejo residencial “MTZ Luxe Living” en Batumi, 27 Shartava Street, que se completó en 2024! Este complejo es ideal tanto para una vida cómoda como para inversiones exitosas. MTZ Luxe Living complejo residencial se encuentra en el corazón de Batumi, en una de las zonas más atractivas de la…
Agencia
Gulfstream
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Sakeni
Edificio de apartamentos Sakeni
Edificio de apartamentos Sakeni
Edificio de apartamentos Sakeni
Edificio de apartamentos Sakeni
Edificio de apartamentos Sakeni
Tiflis, Georgia
de
$123,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 35
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$81,750
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 25
Área 30–58 m²
13 objetos inmobiliarios 13
Wyndham Deluxe es un complejo hotelero de 5* con una empresa de gestión internacional. El complejo está situado en la primera línea de la costa, y la infraestructura incluye un bar en la azotea, fitness, restaurante, salas de conferencias, una piscina al aire libre, un casino y una playa privada
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.5 – 58.3
138,792 – 250,357
Apartamento
30.4
87,029
Estudio
29.8 – 43.3
94,242 – 137,180
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones