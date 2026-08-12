Locales comerciales en venta en Georgia

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Residencia 47 m² en Kobuleti, Georgia
Premium Premium
Residencia 47 m²
Kobuleti, Georgia
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 1/32
$140,220
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Hotel 49 m² en Batumi, Georgia
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Hotel 49 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$266,222
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Propiedad comercial 64 m² en Batumi, Georgia
TOP TOP
Propiedad comercial 64 m²
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 10/1
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$121,600
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Large Private Property & Active Rental Business in Central Tbilisi en Tiflis, Georgia
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Large Private Property & Active Rental Business in Central Tbilisi
Tiflis, Georgia
Área 300 m²
Número de plantas 4
Turnkey Guest House Business para la venta en TbilisiExcepcional oportunidad de inversión pa…
$1,05M
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HOTEL FOR SALE 1st LINE OF THE SEA en Batumi, Georgia
HOTEL FOR SALE 1st LINE OF THE SEA
Batumi, Georgia
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 550 m²
Número de plantas 4
InversionesProfitable Business by the Sea – ¡Invierte en el futuro!Le ofrecemos un negocio h…
$550,000
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Propiedad comercial 250 m² en Tiflis, Georgia
Propiedad comercial 250 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Piso 3/27
Área comercial en venta en un moderno complejo residencial que destaca con su infraestructur…
$399,520
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Propiedad comercial 321 m² en Tiflis, Georgia
Propiedad comercial 321 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 321 m²
Piso 3/27
Área comercial en venta en un moderno complejo residencial que destaca con su infraestructur…
$545,870
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Propiedad comercial 215 m² en Tiflis, Georgia
Propiedad comercial 215 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Piso 3/27
Área comercial en venta en un moderno complejo residencial que destaca con su infraestructur…
$344,320
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Propiedad comercial 175 m² en Batumi, Georgia
Propiedad comercial 175 m²
Batumi, Georgia
Área 175 m²
Número de plantas 58
Local comercial 175.09 m2 con vista al mar (disposición gratuita) en Primera Torre - Isla Am…
$875,450
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Propiedad comercial 109 m² en Batumi, Georgia
Propiedad comercial 109 m²
Batumi, Georgia
Área 109 m²
Número de plantas 58
Espacio comercial 109,4 m2 con vista al mar (disposición gratuita) en Primera Torre - Isla A…
$548,420
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Propiedad comercial 123 m² en Batumi, Georgia
Propiedad comercial 123 m²
Batumi, Georgia
Área 123 m²
Número de plantas 58
Local comercial 123.15m2 con vista al mar (disposición gratuita) en la Primera Torre - Isla …
$615,000
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Hotel 36 m² en Batumi, Georgia
Hotel 36 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Descripción del objeto: Este moderno apartamento estudio está situado en una planta alta de …
$91,056
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Hotel 50 m² en Batumi, Georgia
Hotel 50 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Este nuevo apartamento de una habitación está situado en el famoso c…
$134,645
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Hotel 75 m² en Batumi, Georgia
Hotel 75 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Descripción del objeto: Este hermoso apartamento dúplex con dos dormitorios se encuentra en …
$182,665
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Hotel 44 m² en Batumi, Georgia
Hotel 44 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Descripción del objeto: Este elegante y bien mantenido apartamento de 2 habitaciones está si…
$98,598
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Hotel 51 m² en Batumi, Georgia
Hotel 51 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Descripción del objeto: Este apartamento de 2 habitaciones de alta calidad está situado en u…
$134,656
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Propiedad comercial 197 m² en Batumi, Georgia
Propiedad comercial 197 m²
Batumi, Georgia
Área 197 m²
Número de plantas 58
Espacio comercial 197.42 m2 con vista al mar (disposición gratuita) en Primera Torre - Isla …
$987,000
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Hotel 27 m² en Batumi, Georgia
Hotel 27 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Descripción del objeto: Este nuevo estudio totalmente amueblado y equipado se encuentra en S…
$51,606
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Hotel 54 m² en Batumi, Georgia
Hotel 54 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Descripción del objeto: Este luminoso apartamento de 2 habitaciones está situado en una plan…
$116,162
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Hotel 32 m² en Batumi, Georgia
Hotel 32 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Descripción del objeto: Este moderno y muy bien mantenido apartamento estudio está situado e…
$72,475
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Hotel 50 m² en Batumi, Georgia
Hotel 50 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Descripción del objeto: Este lujoso apartamento de una habitación está situado en la 16a pla…
$108,395
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Propiedad comercial 117 m² en Batumi, Georgia
Propiedad comercial 117 m²
Batumi, Georgia
Área 117 m²
Número de plantas 58
Local comercial 117.41 m2 con vista al mar (disposición gratuita) en Primera Torre - Isla Am…
$587,060
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Propiedad comercial 105 m² en Tiflis, Georgia
Propiedad comercial 105 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Número de plantas 1
Una tienda minorista de Gvirila está en alquiler, con 9 años restantes en el alquiler
$150,000
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Oficina 112 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 112 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Número de plantas 5
$207,335
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Oficina 70 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 70 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Número de plantas 1
$98,000
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Residencia 83 m² en Kobuleti, Georgia
Residencia 83 m²
Kobuleti, Georgia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
Piso 1/32
$271,524
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Propiedad comercial 115 m² en Tiflis, Georgia
Propiedad comercial 115 m²
Tiflis, Georgia
Área 115 m²
Número de plantas 1
$165,000
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Integrated Real Estate Services
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Propiedad comercial 34 m² en Batumi, Georgia
Propiedad comercial 34 m²
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
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$60,025
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Hotel 101 m² en Batumi, Georgia
Hotel 101 m²
Batumi, Georgia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 101 m²
Situado en uno de los destinos costeros más rápidos de Europa, este hotel de 5 estrellas de …
$566,480
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Propiedad comercial 85 m² en Tiflis, Georgia
Propiedad comercial 85 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
$233,578
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