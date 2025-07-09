  1. Realting.com
  4. Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.

Complejo residencial Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.

Batumi, Georgia
$78,000
ID: 27365
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/8/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    Clase Premium
    2026
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Garantía de devolución!
Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!

Ciudadanía de la UE - pasaporte rumano - como GIFT!

Es posible comprar 1/2, 1/4 de una habitación - comprobar el precio y las condiciones con nuestros administradores.

Precio:

  • 1/4 de una habitación de 78,724 USD ingresos - de 7,872 USD por año!
  • Entire room from 275,364 USD income - from 27,536 USD per year!

Reclutamos los ingresos del primer día después de la compra, y no después de la terminación de la construcción y el lanzamiento del hotel.
Es decir, comienzas a ganar el día siguiente después del pago completo.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua es un hotel único con funciones de sanatorio, zona de acuario y un restaurante panorámico en el techo.

El hotel forma parte del complejo Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, el primer complejo en Georgia con todos los servicios inclusivos y la infraestructura más grande - 90 objetos en 15.000 m2, lo que lo hace atractivo para los turistas todo el año, independientemente de la temporada.

3 categorías de habitación:

Estándar
Habitación 31.2 m2 con cama o dos camas individuales.
Hay varias vistas disponibles, incluidas las vistas al mar y a la montaña.

De Luxe
Habitación 50.9 m2 - 51.1 m2 con un dormitorio separado y una habitación con cocina.
Cada habitación tiene vistas al mar y las montañas.

Luxe
Habitación 44,8 m2 - 58,2 m2 con dormitorio independiente y sala de estar cocina.
Amplio balcón, cada habitación tiene una vista panorámica del mar.

En las habitaciones

  • Armario
  • Cama
  • Escritorio
  • Silla de trabajo
  • Mesas de cama
  • Chest of drawers
  • Mesa lateral
  • Sofá sala de estar (deLuxe y diseños de Luxe)
  • Mobiliario de terraza
  • Espejos
  • Teléfonos
  • TV
  • Seguridad electrónica
  • Plancha de planchado
  • Secador de pelo
  • Zumo eléctrico
  • Toaster
  • Kettle
  • Cafetera
  • Hob
  • Refrigerador
  • Oven
  • Microondas
  • Platos, Cutlery
  • Ropa de cama, Albornoces, Zapatillas

Infraestructura compleja:

  • 12 restaurantes, cafeterías, bares
  • 7 piscinas
  • SPA
  • Gimnasio
  • 2 recintos deportivos
  • Parques infantiles, salones de juegos, cafeterías y clubes
  • Parque infantil
  • Rope ciudad con trampolín y pared de escalada
  • Sala de conferencias
  • 4 sesiones
  • Coworking
  • Mini golf
  • Bowling
  • Cine
  • Billares
  • Biblioteca
  • Mesas de ajedrez
  • Alquiler de motos y scooter eléctrico
  • Juegos de mesa
  • Casa de vino
  • Sala de reuniones
  • Chacha-house
  • Sala de banquetes
  • Complejo de baño
  • Terapia de vino y centro de medicina herbaria
  • Ducha Charcot
  • Salas de estar
  • Jacuzzi
  • Salas de masaje
  • Primavera artesanal
  • Zona de fotos de marca
  • Tienda de recuerdos
  • Mercados y Eco-shop
  • Aparcamiento
  • Helipad

Ubicación:

  • Gonio complejo pueblo
  • Al mar - 400 m
  • Al centro de Batumi - 14 km
  • Al aeropuerto - 8 km

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Batumi, Georgia

