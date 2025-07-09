Complejo residencial SPANISH QUARTER

En consonancia con nuestra misión, confiamos en que la asociación con 6 alquileres internacionales de alto nivel, la integración de sus conocimientos y experiencia son sumamente importantes para crear productos de inversión en el mercado inmobiliario de Georgia.

Después de dos años de negociaciones cuidadosas, ELT Group se ha convertido en el socio exclusivo del prestigioso Barceló Hotel Group, la segunda cadena hotelera más grande de España y una de las treinta más grandes del mundo, con más de 6 volúmenes de más de 250 hoteles en 22 países.