  Complejo residencial SPANISH QUARTER

Complejo residencial SPANISH QUARTER

Tiflis, Georgia
de
$84,555
de
$2,200/m²
;
4 1
ID: 28005
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/9/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    22

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Concesión de un permiso de residencia

Sobre el complejo

En consonancia con nuestra misión, confiamos en que la asociación con 6 alquileres internacionales de alto nivel, la integración de sus conocimientos y experiencia son sumamente importantes para crear productos de inversión en el mercado inmobiliario de Georgia.

Después de dos años de negociaciones cuidadosas, ELT Group se ha convertido en el socio exclusivo del prestigioso Barceló Hotel Group, la segunda cadena hotelera más grande de España y una de las treinta más grandes del mundo, con más de 6 volúmenes de más de 250 hoteles en 22 países.

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Reseña en vídeo de complejo residencial SPANISH QUARTER

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Pregunte lo que quiera
Volver a Dejar una solicitud
