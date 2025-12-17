  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Municipio de Kobuleti, Georgia

Chakvi
3
Kobuleti
1
Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Tsikhisdziri, Georgia
de
$57,684
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 29
Complejo residencial de élite en primera línea de mar, rodeado por un oasis de palmeras y rica flora y fauna, que ofrece impresionantes vistas del Mar Negro. 2.800 residencias frente al mar en tres edificios de gran altura están unidas por una amplia infraestructura recreativa. Una amp…
Satellite Estate
Complejo residencial ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Georgia
de
$24,990
Número de plantas 12
Residencial complejo clase de confort Rustaveli 27 se encuentra en el centro de Kobuleti.Desde el quinto piso y arriba hay una vista del mar.Alrededor del complejo residencial infraestructura bien desarrollada - tiendas, restaurantes, escuelas y jardines de infancia.El mar está a 450 metros …
Gulfstream
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Georgia
de
$23,375
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 11
Moderno complejo residencial de dos bloques, situado a 80 m del mar, a 800 m del Jardín Botánico y a 10 km del centro de Batumi. Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en la pintoresca zona de Green Cape.Características:Dos accesos directos al mar.Spa, gimnasio, tiendas, aparcamiento …
Gulfstream
Complejo residencial Dreamland Oasis
Chakvi, Georgia
de
$156,763
Año de construcción 2021
Área 35–107 m²
12 objetos inmobiliarios 12
Un complejo único en un área de 100,000 m2 en una zona subtropical ecológicamente limpia en la costa del Mar Negro, a solo 9 km de la ciudad de Batumi. El complejo combina el Dreamland Oasis Hotel, apartamentos privados y más de 50 objetos de su propia infraestructura. 1 Los apartamentos d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Apartamentos 2 habitaciones
107.4
251,811
Apartamento
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Dreamland Oasis Chakvi
Apart - hotel Oasis DL
Chakvi, Georgia
de
$57,966
Año de construcción 2026
Número de plantas 16
Gulfstream
