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Apartamentos de varios niveles en venta en Georgia

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15 propiedades total found
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 1/3
The X2 Home residential complex is the embodiment of modern trends in architecture and desig…
$256,725
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Аталанта
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 4/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
$75,250
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 133 m²
Piso 4/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
Precio en demanda
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Apartamentos multinivel 8 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 8 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 385 m²
Piso 7/26
Venta 4 apartamentos en un solo lote en el centro de la ciudad con reparaciones de alta cali…
$755,000
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Apartamentos multinivel 7 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 7 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 188 m²
Piso 6/12
Un proyecto de inversión tipo hotel está a la venta en uno de los lugares más populares de B…
$329,000
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 4/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
$365,900
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 1/3
The X2 Home residential complex is the embodiment of modern trends in architecture and desig…
$246,456
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 4/5
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo In…
Precio en demanda
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 485 m²
Piso 19/19
Venta es un luminoso, espacioso apartamento de cinco o seis habitaciones, en el piso 19 del …
$578,000
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Tiflis, Georgia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/7
🔥 Luminoso dúplex en venta en el centro histórico de Tbilisi, Distrito del jardín redondo 🔥P…
$82,400
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Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso 1/3
Complejo residencial X2 Home es la encarnación de las tendencias modernas en arquitectura y …
$294,130
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Аталанта
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Batumi, Georgia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Batumi, Georgia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 734 m²
Piso 19/19
Se vende un apartamento espacioso, luminoso y con vistas de cinco y seis habitaciones en el …
$629,500
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Tiflis, Georgia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 11
Vake, Axis, Duplex, 98 sq, 2 bedrooms, 2 toilets, 11-12ed, 320k $ 4 School, Training, swi…
$348,427
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Tiflis, Georgia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Tiflis, Georgia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 4/4
Tbilisi Town is a premium multifunctional residential complex that provides luxurious living…
$122,640
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Apartamentos multinivel en Shekvetili, Georgia
Apartamentos multinivel
Shekvetili, Georgia
Área 40 m²
Piso 2/9
The Shekvetili Forest~Beach Project is a new development in the Black Sea region designed fo…
$107,000
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