  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Tiflis
  4. Piso en edificio nuevo Avlabari Residence.

Piso en edificio nuevo Avlabari Residence.

Tiflis, Georgia
de
$2,800
de
$3,500/m²
;
4
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32754
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 28/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Sobre el complejo

Avlabari Residence — это современный жилой комплекс, расположенный в историческом районе Авлабари на левом берегу реки Куры в Тбилиси. Комплекс сочетает в себе элегантную архитектуру и высококачественные строительные материалы, обеспечивая комфортное проживание в центре города. Авлабари, ул. Вахтанга Мееквси N10, проект Avlabari Residence, 53,6 кв.м., 1 кв.м., цена 2800 долларов США, итого 150 080 долларов США, 2 этаж, первоначальный взнос 20%, что составляет 30 016 долларов США, 40% по завершении строительства, строительство здания будет завершено в декабре 2025 года.

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Tbilisi Terrace
Tiflis, Georgia
de
$123,000
Complejo residencial Outlook Forest
Tiflis, Georgia
de
$110,000
Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Georgia
de
$23,375
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Tiflis, Georgia
de
$35,000
Está viendo
Piso en edificio nuevo Avlabari Residence.
Tiflis, Georgia
de
$2,800
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos White Square shartava
Edificio de apartamentos White Square shartava
Edificio de apartamentos White Square shartava
Edificio de apartamentos White Square shartava
Edificio de apartamentos White Square shartava
Edificio de apartamentos White Square shartava
Tiflis, Georgia
de
$120,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 37
Los nuevos apartamentos se están construyendo en la calle Shartava, en el distrito de Saburtalo, Tbilisi. El proyecto tiene una ubicación conveniente y será especialmente interesante para quienes siguen un estilo de vida activo, así como para quienes desean comprar un apartamento para invers…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$63,358
Número de plantas 20
Área 29–82 m²
77 objetos inmobiliarios 77
Tbilisi Veranda — ubicado en la orilla derecha del río Mtkvari y ofrece impresionantes vistas de la ciudad. El complejo consta de 3 cuadras, tiene estacionamiento para 343 autos, 2600 m2 de área recreativa, 9900 m2 de área comercial, puertas y ventanas panorámicas de aluminio y ascensores Kone.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.9 – 82.2
61,523 – 146,769
Apartamentos 2 habitaciones
71.5
132,275
Estudio
29.1 – 52.2
52,380 – 107,010
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Batumi, New boulevard
Complejo residencial Batumi, New boulevard
Complejo residencial Batumi, New boulevard
Complejo residencial Batumi, New boulevard
Complejo residencial Batumi, New boulevard
Batumi, Georgia
de
$74,450
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Área 28–121 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo residencial Luxor Residence tiene una zona de recreación de 13 000 m2, una piscina al aire libre de 27 metros, piscina cubierta, casino, SPA, fitness, salón de belleza, supermercado 24 horas, farmacia, restaurantes, cafeterías, tiendas de comida rápida, zonas deportivas, zonas de…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.9
107,800
Apartamentos 2 habitaciones
74.8
200,300
Apartamentos 3 habitaciones
118.3 – 121.4
272,090 – 279,220
Estudio
27.8
74,450
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones