Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt

💎 Nuevo complejo con vistas al mar ← Nueva construcción cerca del mar
🔥 Prepago está por debajo del mercado
🔥 Aumento del costo de entrega a +48%
🔥 Regreso a inversiones de hasta 12% por año
Venta estudios, apartamentos con 1 y 2 dormitorios en el complejo premium en New Boulevard.
Al mar - 100 m, ventanas panorámicas, vista directa del mar.
🌴 Ubicación - una de las mejores zonas de la ciudad
🏙 Sobre el complejo
🏡 Apartamentos.
💰 Plan de precios y pago
Costo: De $59040
🔹 1. Primera cuota 25%
🔹 2. Instalación por 52 meses (sin intereses)
📈 Inversión atractiva
🤝 Acompañamiento
🚩El número de lotes para presale es limitado - tiempo para reservar un precio de ganga.
📞Escribe, y seleccionaré la configuración óptima y calcularé un plan de pago individual.