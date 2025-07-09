  1. Realting.com
Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt

Batumi, Georgia
de
$59,040
9
ID: 32980
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/12/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Número de plantas
    Número de plantas
    31

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

💎 Nuevo complejo con vistas al mar ← Nueva construcción cerca del mar

🔥 Prepago está por debajo del mercado

🔥 Aumento del costo de entrega a +48%
🔥 Regreso a inversiones de hasta 12% por año

Venta estudios, apartamentos con 1 y 2 dormitorios en el complejo premium en New Boulevard.
Al mar - 100 m, ventanas panorámicas, vista directa del mar.


🌴 Ubicación - una de las mejores zonas de la ciudad

  • 100m a la playa
  • Cerca de cafeterías, restaurantes, paseo marítimo, parque
  • High Liquidity Zona Resort
  • Solicitud de alquiler durante todo el año
  • Infraestructura confortable y moderna


🏙 Sobre el complejo

  • Complejo multifuncional Premium
  • Arquitectura moderna, acristalamiento panorámico
  • Fachada ventilada, barandillas de vidrio
  • Ascensores OTIS / CONE / Mitsubishi
  • VRF calefacción y aire acondicionado
  • Resistencia sismica 9 puntos
  • Recepción, seguridad y servicio 24/7
  • Empresa de gestión con servicio de alquiler


🏡 Apartamentos.

  • Vistas al mar
  • Formato de entrega - marco premium
  • La posibilidad de reparación del desarrollador al comienzo de las ventas de $ 250 / m2


💰 Plan de precios y pago

Costo: De $59040

🔹 1. Primera cuota 25%

🔹 2. Instalación por 52 meses (sin intereses)


📈 Inversión atractiva

  • Rendimientos hasta el 12%
  • Aumento del costo - hasta 48% a la entrega
  • Gestión de puestos

🤝 Acompañamiento

  • trabajo oficial con el constructor
  • selección y pruebas
  • visualización online
  • rescate
  • muebles y asistencia al alquiler

🚩El número de lotes para presale es limitado - tiempo para reservar un precio de ganga.

📞Escribe, y seleccionaré la configuración óptima y calcularé un plan de pago individual.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 61.0
Precio por m², USD 2,000
Precio del apartamento, USD 122,000
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Apartamento
Área, m² 29.1
Precio por m², USD 2,050
Precio del apartamento, USD 59,665

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud

Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batumi, Georgia
de
$59,040
