Complejo residencial SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt

💎 Nuevo complejo con vistas al mar ← Nueva construcción cerca del mar

🔥 Prepago está por debajo del mercado

🔥 Aumento del costo de entrega a +48%

🔥 Regreso a inversiones de hasta 12% por año

Venta estudios, apartamentos con 1 y 2 dormitorios en el complejo premium en New Boulevard.

Al mar - 100 m, ventanas panorámicas, vista directa del mar.



🌴 Ubicación - una de las mejores zonas de la ciudad

100m a la playa

Cerca de cafeterías, restaurantes, paseo marítimo, parque

High Liquidity Zona Resort

Solicitud de alquiler durante todo el año

Infraestructura confortable y moderna



🏙 Sobre el complejo

Complejo multifuncional Premium

Arquitectura moderna, acristalamiento panorámico

Fachada ventilada, barandillas de vidrio

Ascensores OTIS / CONE / Mitsubishi

VRF calefacción y aire acondicionado

Resistencia sismica 9 puntos

Recepción, seguridad y servicio 24/7

Empresa de gestión con servicio de alquiler



🏡 Apartamentos.

Vistas al mar

Formato de entrega - marco premium

La posibilidad de reparación del desarrollador al comienzo de las ventas de $ 250 / m2



💰 Plan de precios y pago

Costo: De $59040

🔹 1. Primera cuota 25%

🔹 2. Instalación por 52 meses (sin intereses)



📈 Inversión atractiva

Rendimientos hasta el 12%

Aumento del costo - hasta 48% a la entrega

Gestión de puestos

🤝 Acompañamiento

trabajo oficial con el constructor

selección y pruebas

visualización online

rescate

muebles y asistencia al alquiler

🚩El número de lotes para presale es limitado - tiempo para reservar un precio de ganga.

📞Escribe, y seleccionaré la configuración óptima y calcularé un plan de pago individual.