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Edificios industriales en venta en Georgia

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Kajetia
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11 propiedades total found
Producción 2 300 m² en Ozurgueti, Georgia
Producción 2 300 m²
Ozurgueti, Georgia
Área 2 300 m²
Número de plantas 2
🚀Complejo de producción terminado en venta en Ozurgeti📍 Ubicación: Ayuntamiento, Ozurgeti🚛 A…
$1,60M
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Agencia
FA real estate
Idiomas hablados
English, Русский
For Sale or Rent – Newly Built, Modern Industrial/Warehouse Complex in Avchala 📍 en Tiflis, Georgia
For Sale or Rent – Newly Built, Modern Industrial/Warehouse Complex in Avchala 📍
Tiflis, Georgia
Área 3 750 m²
Venta o alquiler – Complejo Moderno Industrial/Warehouse en Avchala 📍 Ubicación: Uno de los …
$3,50M
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Producción en Tiflis, Georgia
Producción
Tiflis, Georgia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 4
Una propiedad comercial totalmente operativa está a la venta, lista para convertirse en un p…
$2,10M
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TekceTekce
For Sale – Operating Wine Cellar near Sighnaghi, on the Tsnori–Sighnaghi en Sighnaghi, Georgia
For Sale – Operating Wine Cellar near Sighnaghi, on the Tsnori–Sighnaghi
Sighnaghi, Georgia
En venta – Operating Wine Cellar cerca de Sighnaghi, en el Tsnori-Sighnaghi Pass Situado en …
Precio en demanda
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🍇 For Sale – Operating Winery and Vineyard en Doesi, Georgia
🍇 For Sale – Operating Winery and Vineyard
Doesi, Georgia
🍇 En venta - bodega y viñedo de funcionamiento📍 Situado en la localidad de Doesi, Kaspi - ce…
Precio en demanda
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Listed for sale!!! Wine cellar in Khashmi. en , Georgia
Listed for sale!!! Wine cellar in Khashmi.
, Georgia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 400 m²
Derecho exclusivo!!! Listado para la venta! Bodega en Khashmi, en la microzona de Khashmi. A…
Precio en demanda
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Now available for sale! A new wine factory complex in Kakheti, Telavi Municipality, in the village of Napareuli en Napareuli, Georgia
Now available for sale! A new wine factory complex in Kakheti, Telavi Municipality, in the village of Napareuli
Napareuli, Georgia
Área 1 000 m²
Lista Exclusiva! ¡Ahora disponible para la venta!Un nuevo complejo de fábrica de vinos en Ka…
Precio en demanda
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🏭 For Sale – Modern Winery in Gremi, Kakheti en 1 st, Georgia
🏭 For Sale – Modern Winery in Gremi, Kakheti
1 st, Georgia
🏭 Venta – Bodega moderna en Gremi, Kakheti📍 Ubicación: Pueblo de Gremi, junto al Complejo Mo…
Precio en demanda
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Unique family wine house with cellar, hotel rooms, vineyard and own wine brand. en , Georgia
Unique family wine house with cellar, hotel rooms, vineyard and own wine brand.
, Georgia
Derecho exclusivo!!! Listado para la venta! Casa de vino familiar única con bodega, habitaci…
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Operating premium class winery – cellar “Zenishi”, located in Kakheti, Sagarejo municipality, in the village of Khashmi en Khashmi, Georgia
Operating premium class winery – cellar “Zenishi”, located in Kakheti, Sagarejo municipality, in the village of Khashmi
Khashmi, Georgia
Área 1 000 m²
¡Oferta exclusiva! Venta!!! Operando bodega de clase premium – bodega “Zenishi”, ubicada en …
Precio en demanda
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FOR SALE OR OPEN TO ANY TYPE OF INVESTMENT – FULLY OPERATIONAL GREENHOUSE FARM IN MARNEULI MUNICIPALITY en Marneuli, Georgia
FOR SALE OR OPEN TO ANY TYPE OF INVESTMENT – FULLY OPERATIONAL GREENHOUSE FARM IN MARNEULI MUNICIPALITY
Marneuli, Georgia
Área 30 000 m²
PARA LA VENTA O ABIERTO A CUALQUIER PERSONAL DE INVERSIONES – FULLY OPERATIONAL GREENHOUSE F…
Precio en demanda
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