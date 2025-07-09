  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Complejo residencial Grin Kejp

Complejo residencial Grin Kejp

Batumi, Georgia
Precio en demanda
;
Complejo residencial Grin Kejp
1
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32993
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase económica
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Número de plantas
    Número de plantas
    10

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Transacción remota
Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 31.5 – 49.6
Precio por m², USD 1,250 – 1,800
Precio del apartamento, USD 40,000 – 89,280
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 62.0 – 72.1
Precio por m², USD 1,000 – 1,200
Precio del apartamento, USD 67,720 – 79,310

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos GREEN ROCK
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$110,000
Complejo residencial Ziloj kompleks Via Villas Batumi P039OV
Batumi, Georgia
de
$360,000
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$70,319
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$142,000
Está viendo
Complejo residencial Grin Kejp
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Mostrar todo Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Tsikhisdziri, Georgia
de
$57,684
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 29
Complejo residencial de élite en primera línea de mar, rodeado por un oasis de palmeras y rica flora y fauna, que ofrece impresionantes vistas del Mar Negro. 2.800 residencias frente al mar en tres edificios de gran altura están unidas por una amplia infraestructura recreativa. Una amp…
Agencia
Satellite Estate
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Lisi Perspective
Edificio de apartamentos Lisi Perspective
Edificio de apartamentos Lisi Perspective
Edificio de apartamentos Lisi Perspective
Edificio de apartamentos Lisi Perspective
Edificio de apartamentos Lisi Perspective
Tiflis, Georgia
de
$285,000
Número de plantas 3
Lisi Perspective es un nuevo complejo residencial situado en las afueras de Tbilisi. El proyecto ofrece una amplia gama de nuevas villas con una fantástica vista de Tbilisi. Todas las villas en Lisi Perspective incluyen terrazas, para que pueda disfrutar de las fantásticas vistas desde su ca…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Mostrar todo Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Batumi, Georgia
de
$119,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 174 m²
1 objeto inmobiliario 1
We present to your attention a complex of two-story villas, which are a premium version of the presidential suite under the brand of 5* Wyndham Grand Hotel with All-Inclusive & Ultra All-Inclusive services. On two floors of the townhouse are 3 spacious bedrooms and a terrace with panoramic m…
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones