Piso en edificio nuevo Archi Ramada Batumi

Batumi, Georgia
$2,000
7
ID: 20808
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/11/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  Clase
    Clase
    Clase Premium
  Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  Número de plantas
    Número de plantas
    30

Sobre el complejo

Shalva Inasaridze St. 25 Archi Ramada Batumi es un aparthotel multifuncional de estándar europeo, el socio de el cual es Ramada Encore por Wyndham, la cadena hotelera líder mundial de la marca Wyndham. Archi Ramada Batumi se distingue por sus materiales de construcción e infraestructura, así como por sus diversos servicios hoteleros. En el aparthotel se encuentra una piscina, restaurante, bar, salón, casino, gimnasio y zona de spa, zona para niños y salas de conferencias. Los apartamentos del aparthotel de 30 plantas están totalmente reformados, amueblados y equipados. Los balcones ofrecen vistas panorámicas al mar. Comprar un apartamento en Archi Ramada Batumi es la mejor inversión, ya que la empresa ofrece una amplia gama de servicios de alquiler de apartamentos. Archi Ramada Batumi cuenta con una gran ubicación, junto al nuevo bulevar. El aparthotel tiene todas las condiciones para unas vacaciones ideales y es una fuente de ingresos adicionales durante todo el año para los propietarios de apartamentos.

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Alimentación
Ocio

