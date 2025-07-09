Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.

Next Address es un complejo multifuncional premium situado en el corazón de Batumi

Una parte integral del nuevo complejo residencial es su excelente ubicación: la distancia al mar es de 600 metros. El aeropuerto internacional de Batumi está a 4 km (10 minutos en coche.)

El complejo consta de 3 bloques de 29, 38 y 47 plantas, incluyendo un total de 876 apartamentos - estudios y apartamentos de una habitación (1 + 1), que van desde 32 m2 a 88,5 m2. Los cinco pisos inferiores se entregan a locales comerciales y un centro de negocios.

Los apartamentos se encargan con un “fragmento blanco” acabado.

Por un cargo adicional, puede comprar un apartamento en una condición de “llave”.

La empresa de gestión proporciona mantenimiento completo de la propiedad, lo que hace que la vida sea conveniente y cómoda.

¡No hay cuotas hasta 2028!

Ingresos de alquiler de hasta 12% por año!

2 categorías de apartamentos:

Estudios desde 31.0 m2

Apartamentos de una habitación

Infraestructura compleja:

Zona verde paisajística

Lobby

Centro de negocios

Sala de estar/zona de alojamiento

Piscina al aire libre

Gimnasio

Restaurante, café, bar

Tiendas

Farmacia

Sala de juegos para niños

Terraza exterior

Aparcamiento subterráneo

Ubicación:

Batumi, Tbel Abuseridze street, 11.

Al mar - 600 m

Al centro de Batumi - 2 km

Al aeropuerto - 4.5 km

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.