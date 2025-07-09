Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.

Next Address es un complejo multifuncional premium situado en el corazón de Batumi
Una parte integral del nuevo complejo residencial es su excelente ubicación: la distancia al mar es de 600 metros. El aeropuerto internacional de Batumi está a 4 km (10 minutos en coche.)
El complejo consta de 3 bloques de 29, 38 y 47 plantas, incluyendo un total de 876 apartamentos - estudios y apartamentos de una habitación (1 + 1), que van desde 32 m2 a 88,5 m2. Los cinco pisos inferiores se entregan a locales comerciales y un centro de negocios.
Los apartamentos se encargan con un “fragmento blanco” acabado.
Por un cargo adicional, puede comprar un apartamento en una condición de “llave”.
La empresa de gestión proporciona mantenimiento completo de la propiedad, lo que hace que la vida sea conveniente y cómoda.
¡No hay cuotas hasta 2028!
Ingresos de alquiler de hasta 12% por año!
2 categorías de apartamentos:
Infraestructura compleja:
Ubicación:
