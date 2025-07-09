  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.

Complejo residencial Apartments in the Next Address Batumi complex.

Batumi, Georgia
$52,000
10
ID: 27417
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 13/8/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Next Address es un complejo multifuncional premium situado en el corazón de Batumi

Una parte integral del nuevo complejo residencial es su excelente ubicación: la distancia al mar es de 600 metros. El aeropuerto internacional de Batumi está a 4 km (10 minutos en coche.)

El complejo consta de 3 bloques de 29, 38 y 47 plantas, incluyendo un total de 876 apartamentos - estudios y apartamentos de una habitación (1 + 1), que van desde 32 m2 a 88,5 m2. Los cinco pisos inferiores se entregan a locales comerciales y un centro de negocios.

Los apartamentos se encargan con un “fragmento blanco” acabado.
Por un cargo adicional, puede comprar un apartamento en una condición de “llave”.

La empresa de gestión proporciona mantenimiento completo de la propiedad, lo que hace que la vida sea conveniente y cómoda.

¡No hay cuotas hasta 2028!

Ingresos de alquiler de hasta 12% por año!

2 categorías de apartamentos:

  • Estudios desde 31.0 m2
  • Apartamentos de una habitación

Infraestructura compleja:

  • Zona verde paisajística
  • Lobby
  • Centro de negocios
  • Sala de estar/zona de alojamiento
  • Piscina al aire libre
  • Gimnasio
  • Restaurante, café, bar
  • Tiendas
  • Farmacia
  • Sala de juegos para niños
  • Terraza exterior
  • Aparcamiento subterráneo

Ubicación:

  • Batumi, Tbel Abuseridze street, 11.
  • Al mar - 600 m
  • Al centro de Batumi - 2 km
  • Al aeropuerto - 4.5 km

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Batumi, Georgia

