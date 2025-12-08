  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en Tiflis, Georgia

Complejo residencial Otium Beliashvili
Complejo residencial Otium Beliashvili
Complejo residencial Otium Beliashvili
Complejo residencial Otium Beliashvili
Complejo residencial Otium Beliashvili
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 17
OTIUM ON BELIASHVILI is a MULTIFUNCTIONAL RESIDENTIAL COMPLEX with COMMERCIAL AND OFFICE SPACES.El producto se lleva a cabo en dos pasiones. LA PRIMERA PHASE, QUE SE COMPLETA EN EL DECEMBRE 2025,CONSTRUCCIÓN DE 2 BLOQUES RESIDENTIALES Y LA INFRASTRUCTURA COMPLETA DEL COMPLEX. SEGUNDA PHASE C…
Desarrollador
Otium Development
Desarrollador
Otium Development
Idiomas hablados
English
Edificio de apartamentos Kazbegi Residence
Edificio de apartamentos Kazbegi Residence
Edificio de apartamentos Kazbegi Residence
Edificio de apartamentos Kazbegi Residence
Edificio de apartamentos Kazbegi Residence
Tiflis, Georgia
de
$81,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 29
Kazbegi Ave. #34 Kazbegi Residence es un complejo residencial multifuncional de primera clase que incluye: - 3 bloques residenciales - 1000 metros cuadrados de área recreativa con áreas de juegos infantiles - Garaje interior de 2 niveles - 2 pisos comerciales y de oficinas - Pentho…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos White Square Jikia
Edificio de apartamentos White Square Jikia
Edificio de apartamentos White Square Jikia
Edificio de apartamentos White Square Jikia
Edificio de apartamentos White Square Jikia
Tiflis, Georgia
de
$170,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 19
Sobre el proyecto El proyecto "White Square Jikia" se está construyendo en Tbilisi, en el centro de Saburtalo, en la calle Politkovskaya (antes Jikia). El proyecto está convenientemente ubicado y es especialmente atractivo para quienes tienen un estilo de vida activo. También tiene un gr…
Agencia
sisnogroup
OneOne
Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise
Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise
Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise
Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise
Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise
Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise
Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise
Tiflis, Georgia
de
$80,000
Año de construcción 2026
Lisi Sunrise es un nuevo complejo residencial ubicado en el distrito verde de Saburtalo, a solo 15 minutos a pie del lago Lisi. El proyecto está compuesto por 6 edificios de poca altura rodeados por un jardín paisajístico de 15 000 m², con zona infantil y aparcamiento subterráneo. Las vivien…
Agencia
Invest Cafe
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$70,319
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 13
Área 91–179 m²
7 objetos inmobiliarios 7
Saburtalo Residence es un complejo de 13 plantas, situado cerca del lago Lisi. En la primera planta del complejo residencial se ubicarán varias instalaciones comerciales, incluyendo un hipermercado de marca internacional. El complejo cuenta con zonas verdes recreativas, aparcamiento subterrá…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
91.1 – 104.9
70,319 – 81,567
Apartamentos 2 habitaciones
120.8
115,968
Apartamentos 3 habitaciones
178.8
132,392
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos White Square Kavtaradze
Edificio de apartamentos White Square Kavtaradze
Edificio de apartamentos White Square Kavtaradze
Edificio de apartamentos White Square Kavtaradze
Tiflis, Georgia
de
$100,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 17
Acerca del proyecto Un nuevo edificio residencial "Plaza Blanca en Kavtaradze" Se está construyendo en Tbilisi, en el centro de Saburtalo, en la calle Kavtaradze. El edificio de 17 plantas incluye 137 apartamentos, varios tipos de espacios comerciales y de oficinas. Se puede llegar al terr…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Edificio de apartamentos Blox Beliashvili 2
Tiflis, Georgia
de
$80,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 17
BLOX Beliashvili stands out by its location, recreation zone, proper planning of living space and high quality of used material. Our goal is to create a comfortable and affordable living space in a peaceful and green areas.
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Edificio de apartamentos Metropol Bagebi
Tiflis, Georgia
de
$100,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
"Metropol Bagebi" residential complex is scheduled for completion in December 2024. Our apartments are offered in a premium white frame condition, featuring: Black aluminum doors and windows Iron doors with intercom at the apartment entrance Stretched flooring Main vertical stands …
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Alpha Eristavi
Edificio de apartamentos Alpha Eristavi
Edificio de apartamentos Alpha Eristavi
Tiflis, Georgia
de
$80,000
Número de plantas 10
Información sobre el proyecto Alpha Eristavi es un nuevo complejo residencial en Tbilisi ubicado justo en frente del parque Kikvidze, en una zona alejada del bullicio del centro de la ciudad. El nuevo proyecto tiene mucho que ofrecer, entre ellos: excelente ubicación; estación de metro a p…
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Tiflis, Georgia
de
$272,600
Número de plantas 3
Área 206–310 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Lisi Panorama es un moderno complejo residencial situado en una zona tranquila cerca del lago Lisi. El proyecto consta de 8 villas premium situadas en una zona de 2379 m2 cerca del centro de la ciudad. Cada villa ofrece impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Cada villa tiene su prop…
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos Archi Kikvidze Garden
Edificio de apartamentos Archi Kikvidze Garden
Edificio de apartamentos Archi Kikvidze Garden
Edificio de apartamentos Archi Kikvidze Garden
Edificio de apartamentos Archi Kikvidze Garden
Tiflis, Georgia
de
$1,300
Año de construcción 2025
Número de plantas 26
Área 63 m²
1 objeto inmobiliario 1
Residential complex Archi Kikvidze Garden is located in Nadzaladevi district, in an ideal location, on Z. Kikvidze Street, a 2-minute walk from the Gotsiridze and Didube metro stations. The complex stands out with a green courtyard of 15,000 sq.m. which includes a recreation areas, sports an…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
63.0
100,000
Agencia
sisnogroup
Barrio residencial Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Barrio residencial Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Barrio residencial Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Barrio residencial Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Barrio residencial Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Mostrar todo Barrio residencial Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Barrio residencial Tbilisi Boulevard pervyj kurortnyj rajon u Tbilisskogo mora
Tiflis, Georgia
de
$43,000
Año de construcción 2029
Número de plantas 6
Área 30–57 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Tbilisi Boulevard es un proyecto único que no tiene análogos en la capital de Georgia. En las orillas del Mar Tbilisi se está creando el primer complejo de pleno derecho dentro de la ciudad, donde el concepto de descanso por el agua se convierte en confort diario y un nuevo nivel de calidad …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
30.0 – 57.0
43,000 – 80,000
Agencia
Invest Cafe
Edificio de apartamentos Alpha Home Gldani
Edificio de apartamentos Alpha Home Gldani
Edificio de apartamentos Alpha Home Gldani
Tiflis, Georgia
de
$45,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 26
Infraestructura: patio bien amueblado con jardines infantiles y deportivos, estacionamiento: aparcamiento subterráneo, sobre el terreno tamaño del apartamento: 1 habitación, 2 piezas áreas de apartamentos: 47.1-117.9 m2 Distrito: Gldani Tiempo de terminación: 2026 Instalaciones cercanas: …
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$63,700
Número de plantas 4
Área 46–600 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Tbilisi Town es un complejo residencial multifuncional premium que proporciona una vida lujosa y reúne lo mejor. El complejo está a 20 minutos en coche del centro de Tbilisi, a una altitud de 1200 metros sobre el nivel del mar. El proyecto ofrece instalaciones hoteleras y comerciales, incluy…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Apartamentos 2 habitaciones
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Villa
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Blox Krtsanisi
Complejo residencial Blox Krtsanisi
Complejo residencial Blox Krtsanisi
Tiflis, Georgia
de
$95,200
Año de construcción 2022
Número de plantas 5
Área 63–208 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El proyecto Blox Krtsanisi se encuentra en el territorio de la antigua Embajada de Suiza. Krtsanisi es un distrito diplomático, con varias embajadas y otras instituciones diplomáticas en los alrededores, lo que nos permite crear un asentamiento seguro y protegido. Se han invertido 50 millon…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.9
153,500
Apartamentos 4 habitaciones
207.6
513,120
Desarrollador
BLOX
Edificio de apartamentos Filigreen 2
Edificio de apartamentos Filigreen 2
Edificio de apartamentos Filigreen 2
Edificio de apartamentos Filigreen 2
Edificio de apartamentos Filigreen 2
Tiflis, Georgia
de
$115,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
About the project The new large-scale project of the white square "Filigreen2" - a residential area is being built at 61 Danelia St. The concept behind this project is to provide a serene escape in the heart of the bustling city, allowing residents to escape the urban hustle and fin…
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Complex Maqro city Tbilisi
Complejo residencial Complex Maqro city Tbilisi
Complejo residencial Complex Maqro city Tbilisi
Complejo residencial Complex Maqro city Tbilisi
Complejo residencial Complex Maqro city Tbilisi
Tiflis, Georgia
de
$1,454
Año de construcción 2028
Samgori, Noe Ramishvili str, N30, Complex Maqro city Tbilisi, 1 sq.m, precio desde 1250$, Pre-venta ha comenzado, Min sq.m es 45, la construcción se completa en 2028 años,
Agencia
Integrated Real Estate Services
Edificio de apartamentos Domus gazapkhuli
Edificio de apartamentos Domus gazapkhuli
Edificio de apartamentos Domus gazapkhuli
Edificio de apartamentos Domus gazapkhuli
Edificio de apartamentos Domus gazapkhuli
Mostrar todo Edificio de apartamentos Domus gazapkhuli
Edificio de apartamentos Domus gazapkhuli
Tiflis, Georgia
de
$60,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 21
El complejo residencial de 21 pisos consta de 2 entradas, donde se encuentran 230 apartamentos. Se estipulan 2 pisos para el estacionamiento subterráneo, proporcionando lugares para más de 200 vehículos. El primer piso del complejo es un área de conversión y 20 – área residencial. El proyect…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Tsereteli Delux
Edificio de apartamentos Tsereteli Delux
Edificio de apartamentos Tsereteli Delux
Edificio de apartamentos Tsereteli Delux
Edificio de apartamentos Tsereteli Delux
Tiflis, Georgia
de
$193,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 26
Tsereteli Deluxe es un complejo residencial multifuncional de clase empresarial, que incluye: - Garaje interior de 2 niveles - 4 pisos comerciales y de oficinas< /p> - 20 pisos residenciales con departamentos de la mejor planificación. En los 2 últimos pisos del edificio se ub…
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$143,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Área 46–220 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Un moderno complejo residencial en el centro histórico de Tbilisi, en el corazón mismo del prestigioso distrito de Marjanishvili, donde el arte, la comodidad, la naturaleza y la dinámica de la vida urbana están armoniosamente entrelazadas. Esta es la elección perfecta para aquellos que valor…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.1
143,000
Apartamentos 2 habitaciones
91.2
310,000
Apartamentos 3 habitaciones
220.2
639,000
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos White Square shartava
Edificio de apartamentos White Square shartava
Edificio de apartamentos White Square shartava
Edificio de apartamentos White Square shartava
Edificio de apartamentos White Square shartava
Edificio de apartamentos White Square shartava
Tiflis, Georgia
de
$120,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 37
Los nuevos apartamentos se están construyendo en la calle Shartava, en el distrito de Saburtalo, Tbilisi. El proyecto tiene una ubicación conveniente y será especialmente interesante para quienes siguen un estilo de vida activo, así como para quienes desean comprar un apartamento para invers…
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Roof Gagarini
Complejo residencial Roof Gagarini
Complejo residencial Roof Gagarini
Complejo residencial Roof Gagarini
Complejo residencial Roof Gagarini
Mostrar todo Complejo residencial Roof Gagarini
Complejo residencial Roof Gagarini
Tiflis, Georgia
de
$43,800
Año de construcción 2023
Número de plantas 12
Área 44–57 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El nuevo proyecto Roof Gagarini de Roof Development tiene una arquitectura moderna que crea un complejo residencial de alta calidad. El proyecto consta de 12 pisos y se caracteriza por planes particularmente buenos. El elevador, que está equipado con un sistema UPS -, ofrece a los residente…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.5 – 56.6
56,550 – 73,580
Desarrollador
Roof Development
Edificio de apartamentos Archi Lilac
Edificio de apartamentos Archi Lilac
Edificio de apartamentos Archi Lilac
Edificio de apartamentos Archi Lilac
Edificio de apartamentos Archi Lilac
Edificio de apartamentos Archi Lilac
Tiflis, Georgia
de
$1,011
Año de construcción 2025
Número de plantas 16
El complejo residencial Archi Lilacs está situado en el mejor lugar de Mukhian, en la calle R. Gabashvili, donde la infraestructura está completamente desarrollada. El patio verde de 15.000 metros cuadrados hace que Archi Lilacs sea especialmente único, que combina un jardín de lilas, una fu…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Aleksandre Ioseliani St, 63
Edificio de apartamentos Aleksandre Ioseliani St, 63
Edificio de apartamentos Aleksandre Ioseliani St, 63
Tiflis, Georgia
de
$75,000
Número de plantas 5
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Archi Universe
Edificio de apartamentos Archi Universe
Edificio de apartamentos Archi Universe
Edificio de apartamentos Archi Universe
Edificio de apartamentos Archi Universe
Edificio de apartamentos Archi Universe
Tiflis, Georgia
de
$2,100
Año de construcción 2027
Número de plantas 27
El nuevo complejo de primera clase de Archi, Archi Universe, está establecido para establecer una presencia distintiva en el estimado distrito de Saburtalo de Tbilisi, particularmente a lo largo de University Street. Con 26 historias, Archi Universe cuenta con 257 apartamentos, que represent…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Archi Varketili
Edificio de apartamentos Archi Varketili
Edificio de apartamentos Archi Varketili
Edificio de apartamentos Archi Varketili
Edificio de apartamentos Archi Varketili
Edificio de apartamentos Archi Varketili
Edificio de apartamentos Archi Varketili
Tiflis, Georgia
de
$1,050
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
El complejo residencial Archi Varketili está ubicado en el tercer macizo, en una ubicación desarrollada en infraestructura, a 10 minutos' a pie desde la estación de metro Varketili. El territorio del complejo Archi Varketili incluye cinco casas residenciales, una guardería y 8.000 m2. Patio …
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$81,500
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 37–97 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Residencias premium de estilo club en el corazón mismo de Tbilisi histórico — Avlabari. Este es un complejo íntimo de cinco manzanas donde la autenticidad de la vieja ciudad cumple con el servicio de cinco estrellas. La arquitectura está delicadamente integrada en el entorno histórico, mient…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.9
98,800
Apartamentos 2 habitaciones
92.6
194,500
Apartamentos 3 habitaciones
97.0
232,798
Estudio
37.0
81,500
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Mostrar todo Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Tiflis, Georgia
de
$49,200
Año de construcción 2028
Número de plantas 26
Área 33–76 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nos complace presentar a su atención un nuevo complejo residencial multifuncional de estándar europeo situado en el distrito histórico de Tbilisi — Ortachala, creado para aquellos que valoran la comodidad, la amabilidad ambiental y la infraestructura bien planificada en armonía con el espíri…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.7
77,600
Apartamentos 2 habitaciones
76.4
114,600
Apartamento
32.8
49,200
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos Roof Imedashvili
Edificio de apartamentos Roof Imedashvili
Edificio de apartamentos Roof Imedashvili
Edificio de apartamentos Roof Imedashvili
Edificio de apartamentos Roof Imedashvili
Tiflis, Georgia
de
$50,050
Año de construcción 2023
Número de plantas 9
Área 46–102 m²
12 objetos inmobiliarios 12
El nuevo proyecto Roof Imedashvili de Roof Development tiene una arquitectura moderna que crea un complejo residencial de alta calidad. El proyecto consta de pisos 9 y se caracteriza por planes particularmente buenos. El elevador, que está equipado con un sistema UPS -, ofrece a los residen…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.5 – 48.8
60,580 – 63,440
Apartamentos 2 habitaciones
67.5 – 96.2
87,750 – 125,060
Apartamentos 3 habitaciones
102.1
132,730
Desarrollador
Roof Development
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Edificio de apartamentos Pala Varketili
Tiflis, Georgia
de
$35,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Green Distict In Gldani
Edificio de apartamentos Green Distict In Gldani
Edificio de apartamentos Green Distict In Gldani
Tiflis, Georgia
de
$52,000
Número de plantas 10
Information about the project Green District in Gldani is a relatively modest project, ready to offer housing with the most thoughtful level of comfort and quality. Where is the complex located? Green District in Gldani is located on the territory in the 1st quarter of the Gldani distri…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Krtsanisi Margaliti
Edificio de apartamentos Krtsanisi Margaliti
Edificio de apartamentos Krtsanisi Margaliti
Edificio de apartamentos Krtsanisi Margaliti
Edificio de apartamentos Krtsanisi Margaliti
Tiflis, Georgia
de
$57,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Entra en la elegancia de "Krtsanisi Margaliti by Apart", una verdadera joya arquitectónica del estimado GRUPO APART. Situado en el corazón de la capital de Georgia, dentro del distrito de Krtsanisi, este santuario se encuentra donde el gobierno residía una vez. En medio de sus pintorescas a…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Domus Chavchavadze
Edificio de apartamentos Domus Chavchavadze
Edificio de apartamentos Domus Chavchavadze
Edificio de apartamentos Domus Chavchavadze
Edificio de apartamentos Domus Chavchavadze
Tiflis, Georgia
de
$560,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 15
Información sobre el proyecto ¿Dónde se encuentra el complejo? El complejo residencial Domus Chavchavadze 31 se encuentra en el distrito de Vake en Tbilisi, a una distancia de tres kilómetros del centro de la capital. El parque Mziuri se encuentra cerca, lo que proporciona un entorno verde y…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Archi Vashlijvari
Edificio de apartamentos Archi Vashlijvari
Edificio de apartamentos Archi Vashlijvari
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2028
Número de plantas 13
Área 56 m²
1 objeto inmobiliario 1
The new, modern Archi project is located on Brotseuli Street, in a quiet and green area of Vashlijvari. The 13-storey residential building features a refined exterior and offers panoramic views from its apartments. Archi Vashlijvari includes 208 apartments, a closed parking lot, a generator,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
56.0
115,000
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos GREEN ROCK
Edificio de apartamentos GREEN ROCK
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2022
Número de plantas 11
ROCK VERDE - sobre el proyecto El desarrollador del complejo es una empresa constructora GREEN ROCK con muchos años de experiencia y una serie de proyectos exitosos e implementados en el mercado inmobiliario. Green Rock es un complejo residencial de historia 11 - que se encuentra en un l…
Desarrollador
Green Rock
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Apart - hotel Central Park Towers
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Número de plantas 42
Complejo hotelero de 5 estrellas en tbilisi Central Park Towers está situado en la avenida Alexander Kazbegi adyacente al Central Park en Tbilisi. Encarna un complejo hotelero multifuncional de 5 estrellas. El costo total de inversión del proyecto es de 300 millones de dólares estadounidense…
Agencia
sisnogroup
Apart - hotel Old City Panorama
Apart - hotel Old City Panorama
Apart - hotel Old City Panorama
Apart - hotel Old City Panorama
Apart - hotel Old City Panorama
Apart - hotel Old City Panorama
Tiflis, Georgia
de
$105,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 8
El complejo residencial de primera clase consta de dos etapas: el proceso de construcción de la primera etapa está llegando lentamente a su fin. La preparación del sitio para la construcción de la segunda etapa y los trabajos de tierra han comenzado. La ventaja del complejo radica en los mat…
Agencia
sisnogroup
Apart - hotel Taghi
Apart - hotel Taghi
Apart - hotel Taghi
Apart - hotel Taghi
Apart - hotel Taghi
Tiflis, Georgia
de
$140,000
Número de plantas 4
El proyecto "Taghi" está ubicado en el casco antiguo de Tbilisi y, teniendo en cuenta las restricciones existentes, cuenta con apartamentos de planta baja diseñados individualmente. Los residentes del complejo se beneficiarán de los servicios completos que ofrece el proyecto multifuncional d…
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$63,358
Número de plantas 20
Área 29–82 m²
77 objetos inmobiliarios 77
Tbilisi Veranda — ubicado en la orilla derecha del río Mtkvari y ofrece impresionantes vistas de la ciudad. El complejo consta de 3 cuadras, tiene estacionamiento para 343 autos, 2600 m2 de área recreativa, 9900 m2 de área comercial, puertas y ventanas panorámicas de aluminio y ascensores Kone.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.9 – 82.2
61,523 – 146,769
Apartamentos 2 habitaciones
71.5
132,275
Estudio
29.1 – 52.2
52,380 – 107,010
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos ZenX Dighomi
Edificio de apartamentos ZenX Dighomi
Edificio de apartamentos ZenX Dighomi
Edificio de apartamentos ZenX Dighomi
Edificio de apartamentos ZenX Dighomi
Tiflis, Georgia
de
$50,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 21
EspañolZenX Dighomi #6 Petre Iberi Str. ZenX Dighomi es un complejo residencial de clase confort de X2 Development, que incluye 3 bloques residenciales de varios apartamentos, un patio interior de 6000 m2, de los cuales 2500 m2 se dedicarán a la zona recreativa. Además, el complejo cuenta …
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Blox Didi Dighomi
Edificio de apartamentos Blox Didi Dighomi
Edificio de apartamentos Blox Didi Dighomi
Edificio de apartamentos Blox Didi Dighomi
Edificio de apartamentos Blox Didi Dighomi
Edificio de apartamentos Blox Didi Dighomi
Tiflis, Georgia
de
$46,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 12
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Tiflis, Georgia
de
$70,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
Acerca del proyectoA 100 metros de la avenida Marshall Gelovani, 5A de Petre Sarajishvili, "Pala Invest" presenta un complejo residencial de 14 plantas en construcción - "Tower Gelovani"
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos City Home Avlabari
Edificio de apartamentos City Home Avlabari
Edificio de apartamentos City Home Avlabari
Edificio de apartamentos City Home Avlabari
Edificio de apartamentos City Home Avlabari
Tiflis, Georgia
de
$175,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 11
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Domusi Gazapkhuli
Edificio de apartamentos Domusi Gazapkhuli
Edificio de apartamentos Domusi Gazapkhuli
Edificio de apartamentos Domusi Gazapkhuli
Edificio de apartamentos Domusi Gazapkhuli
Tiflis, Georgia
de
$105,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 21
El complejo residencial de 21 pisos consta de 2 entradas, donde 230 apartamentos están destinados. Se estipulan 2 pisos para el aparcamiento subterráneo, que ofrece plazas para más de 200 vehículos. El proyecto es fascinante, especialmente con el espacio recreativo extendido por más de 4000…
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Greenhill residance
Complejo residencial Greenhill residance
Complejo residencial Greenhill residance
Complejo residencial Greenhill residance
Complejo residencial Greenhill residance
Complejo residencial Greenhill residance
Tiflis, Georgia
de
$180,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 23
Área 55–80 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El complejo residencial Greenhill Residence está ubicado en University Street No. 5 en el distrito ecológicamente limpio de Saburtalo, que se encuentra en las afueras de Tbilisi. Cerca del complejo hay abundante transporte público, lo que facilita llegar rápidamente a cualquier parte de la c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
55.0 – 66.8
114,000 – 155,000
Apartamentos 2 habitaciones
80.0
198,000
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Matiani
Edificio de apartamentos Matiani
Edificio de apartamentos Matiani
Edificio de apartamentos Matiani
Edificio de apartamentos Matiani
Tiflis, Georgia
de
$70,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 31
The complex organically combines many necessary objects with the living environment and creates a unified system, which is a great advantage in our everyday life. Continuing the principle of the 15-minute city concept, Matiani is another new and innovative project from Biograph Living, fe…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos M2 at Mirtskhulava
Edificio de apartamentos M2 at Mirtskhulava
Edificio de apartamentos M2 at Mirtskhulava
Edificio de apartamentos M2 at Mirtskhulava
Edificio de apartamentos M2 at Mirtskhulava
Tiflis, Georgia
de
$70,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 25
Información sobre el proyectom2 en Mirtskhulava es un nuevo proyecto diseñado por un conocido desarrollador y situado junto al río Kura en Tbilisi.El nuevo proyecto tiene mucho que ofrecer, incluyendo:ubicación junto al río;muchas comodidades e instalaciones;enlaces de transporte;territorio …
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Domus Nea
Edificio de apartamentos Domus Nea
Edificio de apartamentos Domus Nea
Edificio de apartamentos Domus Nea
Edificio de apartamentos Domus Nea
Tiflis, Georgia
de
$120,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 29
Ubicado en la calle Kavtaradze 22, está inspirado en un ambiente urbano animado y crea un entorno residencial y comercial moderno en el centro de la ciudad. Este proyecto arquitectónicamente llamativo incluye dos bloques residenciales, espacios comerciales y de oficina, un restaurante y un…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos White Square Gamrekeli
Edificio de apartamentos White Square Gamrekeli
Edificio de apartamentos White Square Gamrekeli
Edificio de apartamentos White Square Gamrekeli
Edificio de apartamentos White Square Gamrekeli
Tiflis, Georgia
de
$130,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 8
„White Square on Gamrekeli“ A recently constructed residential property is underway in Tbilisi, situated in the heart of Saburtalo on Gamrekeli Street. The eight-story structure encompasses 41 living spaces and includes commercial areas. Access to the premises is available from Gamrekeli Str…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos M2 Highlight
Edificio de apartamentos M2 Highlight
Edificio de apartamentos M2 Highlight
Edificio de apartamentos M2 Highlight
Edificio de apartamentos M2 Highlight
Edificio de apartamentos M2 Highlight
Tiflis, Georgia
de
$95,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 35
Calle Akaki Bakradze, 7
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Well House
Complejo residencial Well House
Complejo residencial Well House
Complejo residencial Well House
Complejo residencial Well House
Mostrar todo Complejo residencial Well House
Complejo residencial Well House
Tiflis, Georgia
de
$1,550
Año de construcción 2027
Número de plantas 22
Ul. Saburtalo Kavtaradze, N22d, Complex Wellhouse, 65.2 sq.m., 8 piso, precio 1 sq.m. - $1,583, costo total 103,211 $, pago inicial del 30%, que es $30,963, el 70% restante se pagará después de la construcción del edificio, encargo del edificio - 2027
Agencia
Integrated Real Estate Services
Edificio de apartamentos Avlabari Residence.
Edificio de apartamentos Avlabari Residence.
Edificio de apartamentos Avlabari Residence.
Edificio de apartamentos Avlabari Residence.
Edificio de apartamentos Avlabari Residence.
Tiflis, Georgia
de
$2,800
Avlabari Residence — это современный жилой комплекс, расположенный в историческом районе Авлабари на левом берегу реки Куры в Тбилиси. Комплекс сочетает в себе элегантную архитектуру и высококачественные строительные материалы, обеспечивая комфортное проживание в центре города. Авлабари, ул.…
Agencia
Integrated Real Estate Services
Edificio de apartamentos Archi Isani 2
Edificio de apartamentos Archi Isani 2
Edificio de apartamentos Archi Isani 2
Edificio de apartamentos Archi Isani 2
Edificio de apartamentos Archi Isani 2
Tiflis, Georgia
de
$1,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 17
Archi Isani 2 está situado en una zona verde y tranquila, en la calle Beri Gabriel Salosi. El edificio residencial de 17 plantas incluye locales comerciales, aparcamientos abiertos y cerrados y un patio verde. Para revestir la fachada del edificio se utilizan paneles HPL de alta calidad. La …
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze
Tiflis, Georgia
de
$1,300
Número de plantas 9
Información sobre el proyecto Archi Nucubidze Residential Complex es otro proyecto innovador con mejores indicadores de eficiencia energética del desarrollador Archi. ¿Dónde está Archi Nucubidze? Archi Nucubidze se encuentra en el distrito de Nutsubidze, en el territorio del cuarto micro-di…
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial SPANISH QUARTER
Complejo residencial SPANISH QUARTER
Complejo residencial SPANISH QUARTER
Complejo residencial SPANISH QUARTER
Complejo residencial SPANISH QUARTER
Tiflis, Georgia
de
$84,555
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 22
En consonancia con nuestra misión, confiamos en que la asociación con 6 alquileres internacionales de alto nivel, la integración de sus conocimientos y experiencia son sumamente importantes para crear productos de inversión en el mercado inmobiliario de Georgia.Después de dos años de negocia…
Desarrollador
ELT Building
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$124,642
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 61–287 m²
16 objetos inmobiliarios 16
El complejo está ubicado en el distrito diplomático de Krtsanisi. En el territorio del complejo, hay áreas recreativas exquisitas con diseño de paisajes, así como un parque infantil. El complejo tiene vistas panorámicas de la antigua Tbilisi, un patio bien mantenido y plantado, servicio de s…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.4 – 88.2
124,642 – 170,040
Apartamentos 2 habitaciones
104.1 – 141.3
249,840 – 339,120
Apartamentos 3 habitaciones
164.3 – 286.6
336,840 – 562,320
Apartamentos 4 habitaciones
206.2
494,880
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$42,500
Año de construcción 2028
Número de plantas 27
Área 44–107 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Un moderno complejo residencial caracterizado por una infraestructura de calidad y un entorno. El concepto del complejo está orientado a crear un ambiente de vida tranquilo y cómodo para los residentes. El territorio, además del desarrollo residencial, albergará varios espacios de entretenim…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.6
52,300
Apartamentos 2 habitaciones
75.3
90,000
Apartamentos 3 habitaciones
107.1
109,900
Estudio
43.6
42,500
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos Lisi Perspective
Edificio de apartamentos Lisi Perspective
Edificio de apartamentos Lisi Perspective
Edificio de apartamentos Lisi Perspective
Edificio de apartamentos Lisi Perspective
Edificio de apartamentos Lisi Perspective
Tiflis, Georgia
de
$285,000
Número de plantas 3
Lisi Perspective es un nuevo complejo residencial situado en las afueras de Tbilisi. El proyecto ofrece una amplia gama de nuevas villas con una fantástica vista de Tbilisi. Todas las villas en Lisi Perspective incluyen terrazas, para que pueda disfrutar de las fantásticas vistas desde su ca…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Sakeni
Edificio de apartamentos Sakeni
Edificio de apartamentos Sakeni
Edificio de apartamentos Sakeni
Edificio de apartamentos Sakeni
Edificio de apartamentos Sakeni
Tiflis, Georgia
de
$123,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 35
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Arki Univers
Complejo residencial Arki Univers
Complejo residencial Arki Univers
Complejo residencial Arki Univers
Complejo residencial Arki Univers
Mostrar todo Complejo residencial Arki Univers
Complejo residencial Arki Univers
Tiflis, Georgia
de
$116,107
Año de construcción 2027
Agencia
Invest Cafe
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Edificio de apartamentos Tower Gelovani
Tiflis, Georgia
de
$70,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 14
100 meters from Marshall Gelovani Avenue, 5A of Petre Sarajishvili, "Pala Invest" presents a high-class 14-storey residential complex under construction - “Tower Gelova
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Domus Paliashvili
Edificio de apartamentos Domus Paliashvili
Edificio de apartamentos Domus Paliashvili
Edificio de apartamentos Domus Paliashvili
Tiflis, Georgia
de
$660,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 11
Arquitectura moderna, aspecto notable y diseño interior, una entrada, 11 plantas y sólo 32 apartamentos. Fachada de la empresa española Neolith; Puertas deslizantes y ventanas de la empresa belga Reynaers; vidrio de baja emisividad del fabricante británico Pilkington; ascensor Kone y patio verde
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Barcelo Tbilisi
Edificio de apartamentos Barcelo Tbilisi
Edificio de apartamentos Barcelo Tbilisi
Edificio de apartamentos Barcelo Tbilisi
Edificio de apartamentos Barcelo Tbilisi
Edificio de apartamentos Barcelo Tbilisi
Edificio de apartamentos Barcelo Tbilisi
Tiflis, Georgia
de
$60,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 22
Barrio Español en Tbilisi Esta oferta es para aquellos que buscan algo único, donde un hogar significa más que sólo paredes! Presentando el "Cuarto Español", un complejo residencial y hotelero fresco situado en el corazón de la ciudad, con impresionantes vistas del río Mtkvari y el antiguo T…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos M2 at Mtatsminda
Edificio de apartamentos M2 at Mtatsminda
Edificio de apartamentos M2 at Mtatsminda
Edificio de apartamentos M2 at Mtatsminda
Edificio de apartamentos M2 at Mtatsminda
Edificio de apartamentos M2 at Mtatsminda
Tiflis, Georgia
de
$180,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
“m² en Mtatsminda Park” en Okrokana se está construyendo en el territorio junto al parque Mtatsminda. El proyecto incluye 6 edificios de 5 plantas de diversa planificación, patios, terrazas y dúplex. El proyecto está destinado a aquellos que quieren vivir en más vegetación y paz, que prefier…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Skhva Ubani
Edificio de apartamentos Skhva Ubani
Edificio de apartamentos Skhva Ubani
Edificio de apartamentos Skhva Ubani
Tiflis, Georgia
de
$50,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 23
petre iberi st 13
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Complejo residencial Tbilisi Gardens
Tiflis, Georgia
de
$150,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 29
Área 31–127 m²
10 objetos inmobiliarios 10
Tbilisi Gardens en Tbilisi es un proyecto único del desarrollador Quadrum Global.El nuevo edificio está ubicado en el distrito de Saburtalo, en el centro del barrio. El complejo está situado cerca de las calles Sergo Zakariadze y Mikhail Asatin, Vazha Pshavela Avenue, así como 1st Vazha Psha…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 81.0
193,500 – 275,000
Apartamentos 2 habitaciones
127.0
432,000 – 510,000
Apartamentos 3 habitaciones
127.0
464,000
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos City Home Kipshidze
Edificio de apartamentos City Home Kipshidze
Edificio de apartamentos City Home Kipshidze
Tiflis, Georgia
de
$305,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 11
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Deka Lisi
Complejo residencial Deka Lisi
Complejo residencial Deka Lisi
Complejo residencial Deka Lisi
Complejo residencial Deka Lisi
Complejo residencial Deka Lisi
Complejo residencial Deka Lisi
Tiflis, Georgia
de
$1,150
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 12
Saburtalo , Avto Varazi str, N36, Complex Deka Lisi, 53.6 Sq.m , 1 sq.m precio es 1550$ , Precio total 83,080$, 3th floor, down payment 30% , que asciende a 24,924$ , y el 70% restante se paga después de 20 meses
Agencia
Integrated Real Estate Services
Edificio de apartamentos m2 at Nutsubidze
Edificio de apartamentos m2 at Nutsubidze
Edificio de apartamentos m2 at Nutsubidze
Edificio de apartamentos m2 at Nutsubidze
Edificio de apartamentos m2 at Nutsubidze
Edificio de apartamentos m2 at Nutsubidze
Tiflis, Georgia
de
$142,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 25
Área 65 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El nuevo complejo residencial “m² en Nutsubidze 2” está en construcción en Tbilisi, distrito de Saburtalo, calle Nutsubidze. El complejo está ubicado en un terreno de 12.523 m2. y se compone de 3 edificios. Destaca por su conveniente ubicación: a dos minutos del metro Vazha-Pshavela. El espa…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
65.0
137,000
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Verita Kavtaradze
Complejo residencial Verita Kavtaradze
Complejo residencial Verita Kavtaradze
Complejo residencial Verita Kavtaradze
Complejo residencial Verita Kavtaradze
Mostrar todo Complejo residencial Verita Kavtaradze
Complejo residencial Verita Kavtaradze
Tiflis, Georgia
de
$100,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 21
El espacio comercial consta de 6.000 metros cuadrados y cubre todas las necesidades de los residentes.Un hipermercado y una farmacia se ubicarán en el territorio del complejo. Nuestros residentes se beneficiarán de un gimnasio, centros de belleza y medicina estética.El complejo está situado …
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Park Home Saburtalo
Edificio de apartamentos Park Home Saburtalo
Edificio de apartamentos Park Home Saburtalo
Edificio de apartamentos Park Home Saburtalo
Edificio de apartamentos Park Home Saburtalo
Edificio de apartamentos Park Home Saburtalo
Tiflis, Georgia
de
$175,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 29
Fuera de su favorable ubicación, la principal superioridad de "Park Home Saburtalo" es el parque y espacio comercial circundante, donde podrá visitar restaurantes, cafeterías, comprar artículos para el hogar u otros, relajarse y recuperarse en el gimnasio o piscina, etc. todo lo que forma pa…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Blox Varketili
Edificio de apartamentos Blox Varketili
Edificio de apartamentos Blox Varketili
Tiflis, Georgia
de
$56,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
Blox Varketili, Victor Kupradze St, 35
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze 2
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze 2
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze 2
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze 2
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze 2
Edificio de apartamentos Archi Nutsubidze 2
Tiflis, Georgia
de
$1,350
Año de construcción 2026
Número de plantas 21
The new residential complex, "Archi Nutsubidze 2," is situated on Saburtalo, specifically on IV Plateau, offering a convenient 10-minute proximity to Lisi Lake. This complex stands out among other buildings in the area with its distinctive exterior design. The facades are finished using vent…
Agencia
sisnogroup
Barrio residencial Moedani
Barrio residencial Moedani
Barrio residencial Moedani
Barrio residencial Moedani
Barrio residencial Moedani
Barrio residencial Moedani
Barrio residencial Moedani
Tiflis, Georgia
de
$68,040
Año de construcción 2022
Área 48–59 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Moedani es un complejo multifuncional ubicado en un área de 1.3 hectáreas y que combina apartamentos residenciales, un hotel, salas de trabajo y, lo más importante, 5100 m2 de espacio público gratuito. Moedani consta de bloques residenciales 4, en los primeros pisos de los cuales se ubicarán…
Desarrollador
Moedani
Complejo residencial Archi Rivertown
Complejo residencial Archi Rivertown
Complejo residencial Archi Rivertown
Complejo residencial Archi Rivertown
Complejo residencial Archi Rivertown
Mostrar todo Complejo residencial Archi Rivertown
Complejo residencial Archi Rivertown
Tiflis, Georgia
de
$70,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 62 m²
1 objeto inmobiliario 1
El nuevo complejo residencial de clase premium Archi Rivertown está ubicado en el callejón Agmashenebeli, al lado del prestigioso distrito Digomi 8 y el centro comercial Tbilisi Mall. El complejo multifuncional consta de edificios residenciales de 5 pisos e incluye 5,000 metros cuadrados. pa…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.5
117,000
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Mostrar todo Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Complejo residencial Dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v prestiznom komplekse
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2028
Número de plantas 5
Presentamos a su atención una oportunidad única para comprar un elegante apartamento de una habitación en un prestigioso complejo situado en el centro de Tbilisi histórico. Esto no es sólo vivienda, es inmersión en la atmósfera de la historia y el patrimonio cultural centenarios, donde cada …
Agencia
Этажи. Северный Кипр.
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Mostrar todo Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Tiflis, Georgia
de
$50,000
Año de construcción 2026
Archi Kikvidze Garden es un complejo residencial moderno situado en el distrito de Nadzaladevi, en la calle Z. Kikvidze, a solo dos minutos a pie de las estaciones de metro Didube y Gotsiridze. El proyecto destaca por su amplio patio verde de 15 000 m², que incluye zonas de recreo, áreas dep…
Agencia
Invest Cafe
Edificio de apartamentos Archi Alley
Edificio de apartamentos Archi Alley
Edificio de apartamentos Archi Alley
Edificio de apartamentos Archi Alley
Edificio de apartamentos Archi Alley
Tiflis, Georgia
de
$54,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 15
he complex Archi Alley is located on the 14th km of Aghmashenebeli alley, near the Olympic pool, in the vicinity of the US Embassy. The complex includes 12,000 sq.m. green yard with sports and children playgrounds. The architecture of Archi Alley is aesthetic and refined, it provides the op…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Archi Akhmeteli in Gldani
Edificio de apartamentos Archi Akhmeteli in Gldani
Edificio de apartamentos Archi Akhmeteli in Gldani
Edificio de apartamentos Archi Akhmeteli in Gldani
Edificio de apartamentos Archi Akhmeteli in Gldani
Tiflis, Georgia
de
$1,100
Año de construcción 2025
Número de plantas 25
El complejo Archi Akhmeteli está situado en una zona céntrica de Gldani, a 5 minutos a pie de la estación de metro "Akhmeteli". El proyecto cuenta con un espacio comercial y un patio verde de 5000 metros cuadrados, donde se ubicarán los deportes y el parque infantil. El complejo Archi Akhmet…
Agencia
sisnogroup
Complejo residencial Moma Liv
Complejo residencial Moma Liv
Complejo residencial Moma Liv
Complejo residencial Moma Liv
Complejo residencial Moma Liv
Mostrar todo Complejo residencial Moma Liv
Complejo residencial Moma Liv
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
1 objeto inmobiliario 1
💡 ¡El espacio perfecto para vivir y trabajar!   🏠 Moma Liv es una empresa moderna de desarrollo inmobiliario que ofrece propiedades residenciales de primera clase, donde cada detalle está cuidadosamente diseñado. Combinamos arquitectura única con tecnologías de construcción de vanguard…
Desarrollador
Moma liv
Edificio de apartamentos White Square Varketili 2
Edificio de apartamentos White Square Varketili 2
Edificio de apartamentos White Square Varketili 2
Edificio de apartamentos White Square Varketili 2
Edificio de apartamentos White Square Varketili 2
Tiflis, Georgia
de
$60,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
Acerca del proyecto Presentamos el último esfuerzo de White Square: "White Square Varketili 2", un proyecto situado en la ubicación más privilegiada de Varketili. El área que rodea la residencia cuenta con una infraestructura integral, con varias opciones de transporte público de fácil acc…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos M2 at Chkondideli
Edificio de apartamentos M2 at Chkondideli
Edificio de apartamentos M2 at Chkondideli
Edificio de apartamentos M2 at Chkondideli
Edificio de apartamentos M2 at Chkondideli
Edificio de apartamentos M2 at Chkondideli
Tiflis, Georgia
de
$100,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 25
Información sobre el proyecto El complejo residencial de la calle Chkondideli, número 22, es un nuevo edificio de varios apartamentos diseñado en un estilo moderno, teniendo en cuenta las características de la región y todos los estándares internacionales. ¿Dónde está ubicado el complejo? …
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos White Square Varketili 3
Edificio de apartamentos White Square Varketili 3
Edificio de apartamentos White Square Varketili 3
Edificio de apartamentos White Square Varketili 3
Tiflis, Georgia
de
$35,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
EspañolSobre el proyecto El edificio "White Square in Varketili 3" se está construyendo en la calle Trialeti, cerca de la estación de metro Varketili en Tbilisi. La infraestructura alrededor de la casa está completamente desarrollada y está disponible cualquier tipo de transporte público. L…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos York Town
Edificio de apartamentos York Town
Edificio de apartamentos York Town
Edificio de apartamentos York Town
Tiflis, Georgia
de
$70,000
Número de plantas 3
Información sobre el proyectoLa ciudad de York es un espacio ideal para vivir y recrearse que cumple con los estándares modernos de estilo y calidad.¿Dónde está ubicado el complejo?El terreno edificable está situado en la zona de Tabakhmela, muy cerca de una popular zona turística al pie de …
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Filigreen
Edificio de apartamentos Filigreen
Edificio de apartamentos Filigreen
Edificio de apartamentos Filigreen
Edificio de apartamentos Filigreen
Tiflis, Georgia
de
$125,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 6
Acerca del proyecto Se está construyendo un exclusivo edificio residencial de 80 apartamentos en la calle Giorgi Danelia de Saburtalo. El concepto detrás de Filigreen es crear un lugar en el centro de la ciudad que encarne el ritmo moderno de la ciudad y la belleza de la naturaleza al mism…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Isani Park
Edificio de apartamentos Isani Park
Edificio de apartamentos Isani Park
Edificio de apartamentos Isani Park
Edificio de apartamentos Isani Park
Tiflis, Georgia
de
$55,000
Número de plantas 30
About the project Isani Park from White Square – a new, multifunctional residential complex, adapted to modern life, equipped with all the necessary infrastructure, in Isani, on Navtlughi Steet. All the details here are designed for those who want to create a perfect living environm…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Metropol Kavtaradze
Edificio de apartamentos Metropol Kavtaradze
Edificio de apartamentos Metropol Kavtaradze
Edificio de apartamentos Metropol Kavtaradze
Edificio de apartamentos Metropol Kavtaradze
Edificio de apartamentos Metropol Kavtaradze
Tiflis, Georgia
de
$75,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 25
Metropol Kavtaradze es un nuevo e interesante proyecto residencial actualmente en construcción en el centro de la ciudad. Lo que lo distingue es su amplia zona recreativa. El desarrollo consta de dos edificios de 25 pisos, que ofrecen una amplia gama de apartamentos, desde acogedores estudio…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos m3 Saburtalo
Edificio de apartamentos m3 Saburtalo
Edificio de apartamentos m3 Saburtalo
Edificio de apartamentos m3 Saburtalo
Edificio de apartamentos m3 Saburtalo
Edificio de apartamentos m3 Saburtalo
Tiflis, Georgia
de
$81,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 29
Information about the project Residential complex m3 Saburtalo is a new large-scale project from developer m2 Development. It is part of a full-fledged residential quarter that will be built on a plot of 11.5 hectares. Where is the complex located? m3 Saburtalo is located in the cen…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Mostrar todo Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Edificio de apartamentos Archi Dighomi 3
Tiflis, Georgia
de
$60,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 25
Archi Dighomi 3 es un complejo residencial multifuncional en Didi Dighomi que se distingue por su atractivo estético, arquitectura refinada y estilo característico. Incorpora un espacio comercial, 7000 metros cuadrados. patio verde, uno para niños y dos campos deportivos. Los bloques alemane…
Agencia
sisnogroup
Edificio de apartamentos Dighomi Residence X2
Edificio de apartamentos Dighomi Residence X2
Edificio de apartamentos Dighomi Residence X2