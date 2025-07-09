  1. Realting.com
Complejo residencial Apartments in the Next Downtown Batumi complex.

Batumi, Georgia
de
$146,500
BTC
1.7425883
ETH
91.3365049
USDT
144 842.2801042
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
7
ID: 27450
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 0013523
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 19/8/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Next Downtown es un complejo residencial situado en el histórico distrito de Old Town.

La propiedad combina tradiciones centenarias y diseño moderno, transmitiendo el espíritu del antiguo Batumi. En el proyecto, la fachada histórica se conserva cuidadosamente y se complementa armoniosamente con comodidades modernas.

Siguiente Centro es un edificio de 3 pisos, el complejo tiene sólo 17 residencias, estudios, apartamentos con uno (1 + 1) y dos (2 + 1) dormitorios con una superficie de 30.2 m2 a 87.7 m2 están disponibles para la compra.

Los apartamentos se encargan con un “fragmento blanco” acabado.

Por un cargo adicional, puede comprar un apartamento en una condición de “llave”.

La empresa de gestión proporciona mantenimiento completo de la propiedad, lo que hace que la vida sea conveniente y cómoda.

Pago de baja 20%
¡No hay cuotas para 17 meses!

Ingresos de alquiler de hasta 12% por año!

3 categorías de apartamentos:

  • Estudios de 30,2 m2
  • Apartamentos de una habitación de 40,9 m2
  • Apartamentos de dos habitaciones de 69,4 m2

Infraestructura compleja:

  • Restaurante, café, bar
  • Tiendas
  • Terraza abierta
  • Aparcamiento subterráneo

Ubicación:

  • Dirección: Batumi, Revaz Komakhidze str., 1.
  • Al mar - 150 m
  • Al centro de Batumi - 700 m
  • Al aeropuerto - 6 km

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Batumi, Georgia

