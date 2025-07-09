Complejo residencial Apartments in the Next Downtown Batumi complex.

Next Downtown es un complejo residencial situado en el histórico distrito de Old Town.

La propiedad combina tradiciones centenarias y diseño moderno, transmitiendo el espíritu del antiguo Batumi. En el proyecto, la fachada histórica se conserva cuidadosamente y se complementa armoniosamente con comodidades modernas.

Siguiente Centro es un edificio de 3 pisos, el complejo tiene sólo 17 residencias, estudios, apartamentos con uno (1 + 1) y dos (2 + 1) dormitorios con una superficie de 30.2 m2 a 87.7 m2 están disponibles para la compra.

Los apartamentos se encargan con un “fragmento blanco” acabado.

Por un cargo adicional, puede comprar un apartamento en una condición de “llave”.

La empresa de gestión proporciona mantenimiento completo de la propiedad, lo que hace que la vida sea conveniente y cómoda.

Pago de baja 20%

¡No hay cuotas para 17 meses!

Ingresos de alquiler de hasta 12% por año!

3 categorías de apartamentos:

Estudios de 30,2 m2

Apartamentos de una habitación de 40,9 m2

Apartamentos de dos habitaciones de 69,4 m2

Infraestructura compleja:

Restaurante, café, bar

Tiendas

Terraza abierta

Aparcamiento subterráneo

Ubicación:

Dirección: Batumi, Revaz Komakhidze str., 1.

Al mar - 150 m

Al centro de Batumi - 700 m

Al aeropuerto - 6 km

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.