Trayendo la historia a la vida, este complejo residencial de élite fusiona el encanto atemporal del casco antiguo de Batumi con la sofisticación de la vida moderna. En el corazón de su concepto está la preservación de la fachada original de 1888, que se ha integrado cuidadosamente en un diseño arquitectónico contemporáneo. Ubicado en el casco histórico de Batumi, durante siglos el centro cultural, comercial y residencial de la ciudad, el proyecto ofrece comodidad sin igual: a pocos pasos de lugares emblemáticos y a pocos minutos del mar.

Residencias

Estudios — de 30,2 m2 tención desde $161,460

Residencias de una habitación: desde 41,6 m2 Silencio desde $220,860

Residencias de dos dormitorios, de 70,7 m2 Silencio desde $416,400

* Opción llave en mano con renovación de diseño (furniture & electrodomésticos): 1.000 dólares/m2

Diseñado con sensibilidad al tejido histórico de Batumi, el edificio abarca tres niveles más un sótano que alberga instalaciones técnicas. La planta baja muestra espacios comerciales con impresionantes techos de 4,4 metros, mientras que la segunda y tercera planta están dedicadas a viviendas residenciales con alturas de techo de 3,23 metros, creando interiores espaciosos y luminosos. Una generosa terraza en la azotea de 405.5 m2 corona el edificio, con una zona sombreada bajo un canopy y espacios abiertos ideales para la relajación y las reuniones sociales.

Servicios "

Espacios de oficina

boutiques de lujo

Restaurante Signature

Terraza en la azotea con zona de salón

Empresa de gestión profesional

Sistemas de vigilancia y seguridad 24/7

Recepción " conserje a su servicio

Servicios completos de limpieza y mantenimiento

Los residentes se benefician de los servicios de recepción y conserjería de todo el día. Ya sea organizando alquileres de apartamentos, gestionando reservas o gestionando entregas, el equipo dedicado proporciona soporte sin problemas adaptado a las necesidades diarias. El mantenimiento integral, incluyendo terrenos ajardinados, lobbies prístinos, pasillos impecables y ascensores, asegura que el complejo permanece impecablemente mantenido. Con seguridad 24/7, privacidad y paz mental están garantizadas, creando un ambiente de vida seguro y tranquilo.