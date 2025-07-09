  1. Realting.com
Complejo residencial

Batumi, Georgia
de
$161,500
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
8
ID: 27437
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/8/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    4

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Trayendo la historia a la vida, este complejo residencial de élite fusiona el encanto atemporal del casco antiguo de Batumi con la sofisticación de la vida moderna. En el corazón de su concepto está la preservación de la fachada original de 1888, que se ha integrado cuidadosamente en un diseño arquitectónico contemporáneo. Ubicado en el casco histórico de Batumi, durante siglos el centro cultural, comercial y residencial de la ciudad, el proyecto ofrece comodidad sin igual: a pocos pasos de lugares emblemáticos y a pocos minutos del mar.

Residencias

  • Estudios — de 30,2 m2 tención desde $161,460

  • Residencias de una habitación: desde 41,6 m2 Silencio desde $220,860

  • Residencias de dos dormitorios, de 70,7 m2 Silencio desde $416,400

* Opción llave en mano con renovación de diseño (furniture & electrodomésticos): 1.000 dólares/m2

Diseñado con sensibilidad al tejido histórico de Batumi, el edificio abarca tres niveles más un sótano que alberga instalaciones técnicas. La planta baja muestra espacios comerciales con impresionantes techos de 4,4 metros, mientras que la segunda y tercera planta están dedicadas a viviendas residenciales con alturas de techo de 3,23 metros, creando interiores espaciosos y luminosos. Una generosa terraza en la azotea de 405.5 m2 corona el edificio, con una zona sombreada bajo un canopy y espacios abiertos ideales para la relajación y las reuniones sociales.

Servicios "

  • Espacios de oficina

  • boutiques de lujo

  • Restaurante Signature

  • Terraza en la azotea con zona de salón

  • Empresa de gestión profesional

  • Sistemas de vigilancia y seguridad 24/7

  • Recepción " conserje a su servicio

  • Servicios completos de limpieza y mantenimiento

Los residentes se benefician de los servicios de recepción y conserjería de todo el día. Ya sea organizando alquileres de apartamentos, gestionando reservas o gestionando entregas, el equipo dedicado proporciona soporte sin problemas adaptado a las necesidades diarias. El mantenimiento integral, incluyendo terrenos ajardinados, lobbies prístinos, pasillos impecables y ascensores, asegura que el complejo permanece impecablemente mantenido. Con seguridad 24/7, privacidad y paz mental están garantizadas, creando un ambiente de vida seguro y tranquilo.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 41.6
Precio por m², USD 5,313
Precio del apartamento, USD 221,000
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 70.7
Precio por m², USD 5,891
Precio del apartamento, USD 416,500
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Estudio
Área, m² 30.2
Precio por m², USD 5,348
Precio del apartamento, USD 161,500

Localización en el mapa

Batumi, Georgia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual

Novedades para desarrolladores

09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
Todas las noticias inmobiliarias
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
