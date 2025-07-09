Complejo residencial Sarajishvili

Un moderno complejo residencial caracterizado por una infraestructura de calidad y un entorno. El concepto del complejo está orientado a crear un ambiente de vida tranquilo y cómodo para los residentes. El territorio, además del desarrollo residencial, albergará varios espacios de entretenimiento y relajación, deportes y parques infantiles, así como zonas recreativas. El complejo residencial incluye cuatro edificios de apartamentos, oficinas y locales comerciales, supermercados, instalaciones médicas, cafés y otra infraestructura necesaria, lo que garantizará la creación de un entorno de vida cómodo.



Diseños

Estudio - área desde 36.9 m2 / precio desde $44,300

Apartamento de 1 dormitorio - área desde 43.6 m2 / precio desde $52,300

Apartamento de 2 dormitorios - área desde 75 m2 / precio desde $90,000

Apartamento de 3 dormitorios - zona desde 107.1 m2 / precio desde $109,900

Infraestructura

Centro de estética

Cafe & Restaurant

Farmacia

Supermercado

Zona de entretenimiento infantil

Aparcamiento

Sistema de seguridad 24/7

Zonas verdes para la recreación



El distrito de Saradzhishvili se caracteriza por una infraestructura desarrollada. Aquí se encuentran varias instalaciones comerciales y sociales, lo que hace que sea un lugar atractivo para vivir. Además, la presencia de una estación de metro ofrece a los residentes y huéspedes del distrito un acceso conveniente a otras partes de la ciudad. En los últimos años, el distrito ha visto la construcción activa de nuevos complejos residenciales, lo que indica su desarrollo y creciente popularidad entre los ciudadanos.