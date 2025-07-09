  1. Realting.com
Complejo residencial Sarajishvili

Tiflis, Georgia
$42,500
ID: 25472
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/3/26

Localización

  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Dirección
    Tengiz Sheshelidze Street
  • Metro
    Sarajishvili (~ 300 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    27

Sobre el complejo

Un moderno complejo residencial caracterizado por una infraestructura de calidad y un entorno. El concepto del complejo está orientado a crear un ambiente de vida tranquilo y cómodo para los residentes. El territorio, además del desarrollo residencial, albergará varios espacios de entretenimiento y relajación, deportes y parques infantiles, así como zonas recreativas. El complejo residencial incluye cuatro edificios de apartamentos, oficinas y locales comerciales, supermercados, instalaciones médicas, cafés y otra infraestructura necesaria, lo que garantizará la creación de un entorno de vida cómodo.

Diseños

  • Estudio - área desde 36.9 m2 / precio desde $44,300
  • Apartamento de 1 dormitorio - área desde 43.6 m2 / precio desde $52,300
  • Apartamento de 2 dormitorios - área desde 75 m2 / precio desde $90,000
  • Apartamento de 3 dormitorios - zona desde 107.1 m2 / precio desde $109,900

Infraestructura

  • Centro de estética
  • Cafe & Restaurant
  • Farmacia
  • Supermercado
  • Zona de entretenimiento infantil
  • Aparcamiento
  • Sistema de seguridad 24/7
  • Zonas verdes para la recreación


El distrito de Saradzhishvili se caracteriza por una infraestructura desarrollada. Aquí se encuentran varias instalaciones comerciales y sociales, lo que hace que sea un lugar atractivo para vivir. Además, la presencia de una estación de metro ofrece a los residentes y huéspedes del distrito un acceso conveniente a otras partes de la ciudad. En los últimos años, el distrito ha visto la construcción activa de nuevos complejos residenciales, lo que indica su desarrollo y creciente popularidad entre los ciudadanos.

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas

