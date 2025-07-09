  1. Realting.com
Complejo residencial A Sector

Batumi, Georgia
Precio en demanda
Pago con criptomoneda
;
5
ID: 183
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi
  • Dirección
    Megobroba Street, 2

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    20

Sobre el complejo

< p > < ul > < li > 20 - complejo de apartamentos de pisos < li > finalización de la construcción - Abril de 2024 < li > primera línea ubicación, 0 / Apartamentos por piso - 13 < p > < p > INFRAESTRUCTURA < p > < ul > < Sala de juegos > li < Recepción aparcamiento subterráneo < li > empresa de gestión de departamentos < p > < p > TÉCNICO < p > < > < Li > Diseño libre < Gas < li > Puerta / ventana de aluminio < li > Balcones de aluminio < li > Todos los apartamentos con vista al mar < p > < DEPARTAMENTO > p < < ul > < cableado > li < regla > li < canal de calor > li < balcón listo > Particiones>, Aguas residuales ) < p > < p > ¡La opción llave en mano está disponible en la fase de construcción tardía a un costo adicional!< p > < p > < p > DISTANCIA < p > < ul > < > Mar - 120 m < li / Ciudad vieja - 6 km < li > Kobuleti - 20 km < li > Turquía - 25 km < li > Área de esquí ( Dios ) 114

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 51.2 – 69.4
Precio por m², USD 1,110 – 2,000
Precio del apartamento, USD 58,608 – 138,800
Propiedades en este complejo
Tipo de vivienda %title_rod%
Área, m²
Precio por m², USD
Coste de la propiedad, USD
Apartamentos Ático
Área, m² 798.3
Precio por m², USD 812
Precio del apartamento, USD 648,000
Apartamentos Estudio
Área, m² 26.4 – 39.0
Precio por m², USD 1,150 – 1,380
Precio del apartamento, USD 36,432 – 44,850

Localización en el mapa

Batumi, Georgia
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual

09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
