  2. Georgia
  3. Racha-Lechjumi y Kvemo Svaneti
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Racha-Lechjumi y Kvemo Svaneti, Georgia

Municipio de Oni
1
Oni
1
Edificio de apartamentos White Square Mindeli
Oni, Georgia
de
$70,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 22
Acerca del proyectoNueva sala de estar en Saburtalo de "White Square" Otro nuevo proyecto a gran escala de White Square “White Square en Mindeli&rdquo. es una zona residencial que se está construyendo en la calle Dzotsi en el distrito de Saburtalo, Tbilisi."Plaza Blanca en la calle Mindeli" …
