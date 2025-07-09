Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi

King Tamar by Archi es un complejo residencial de lujo situado en el corazón de Tiflis, en la avenida King Tamar, una de las zonas más dinámicas y exclusivas de la capital. Ofrece vistas panorámicas, arquitectura elegante y un estilo de vida moderno y equilibrado.

Diseñado por el reconocido arquitecto Wei Yap Ooi, el proyecto utiliza materiales alemanes YTONG de alta eficiencia energética y vidrio de baja emisividad para mantener el confort y la sostenibilidad.

El complejo dispone de gimnasio, spa, cafetería, piscina exterior, cine y terrazas con vistas espectaculares. A solo minutos del centro de negocios y universidades.

Con precios desde 2 500 USD/m² y una rentabilidad de alquiler estimada en 8–10 % anual, King Tamar by Archi representa una inversión sólida, segura y rentable, respaldada por la reputación de Archi e Ibercompany Holding.