  4. Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi

Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi

Tiflis, Georgia
de
$87,500
de
$2,500/m²
;
6
ID: 32654
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/10/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Metro
    Teknikuri Universiteti (~ 800 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027

Sobre el complejo

King Tamar by Archi es un complejo residencial de lujo situado en el corazón de Tiflis, en la avenida King Tamar, una de las zonas más dinámicas y exclusivas de la capital. Ofrece vistas panorámicas, arquitectura elegante y un estilo de vida moderno y equilibrado.

Diseñado por el reconocido arquitecto Wei Yap Ooi, el proyecto utiliza materiales alemanes YTONG de alta eficiencia energética y vidrio de baja emisividad para mantener el confort y la sostenibilidad.

El complejo dispone de gimnasio, spa, cafetería, piscina exterior, cine y terrazas con vistas espectaculares. A solo minutos del centro de negocios y universidades.

Con precios desde 2 500 USD/m² y una rentabilidad de alquiler estimada en 8–10 % anual, King Tamar by Archi representa una inversión sólida, segura y rentable, respaldada por la reputación de Archi e Ibercompany Holding.

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud

