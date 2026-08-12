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Obra nueva en venta en Georgia

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Tiflis
112
Kutaisi
1
Batumi
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Hotel Grand millennium Kobuleti
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Hotel Grand millennium Kobuleti
Kobuleti, Georgia
de
$140,220
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2030
Número de plantas 32
Área 47–83 m²
Grand Millennium Kobuleti es el principal proyecto de lujo en la costa del Mar Negro, combinando residencias de marca y un complejo de cinco estrellas gestionado por la red internacional Grand Millennium Hotels & Resorts.Principales ventajas:- ✨De lujo y marca de hotel internacional.- 🌊La pr…
Desarrollador
KBK
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Desarrollador
KBK
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Complejo residencial OMNIA
Complejo residencial OMNIA
Complejo residencial OMNIA
Complejo residencial OMNIA
Complejo residencial OMNIA
Complejo residencial OMNIA
Tiflis, Georgia
de
$70,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 25
Isani , Beri Gabriel Salosi Ave. N118, Complejo OMNIA, 59.85 metros cuadrados, 1 metros cuadrados 1243$, Precio total es 74.394 $, 8a planta, 20% de pago de baja, que asciende 14,878$, El 80% restante se pagará 1 mes antes de la terminación de la construcción. El edificio se completará en ju…
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Integrated Real Estate Services
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Integrated Real Estate Services
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TOP TOP
Complejo residencial GWG KRTSANISI V TBILISI
Complejo residencial GWG KRTSANISI V TBILISI
Complejo residencial GWG KRTSANISI V TBILISI
Complejo residencial GWG KRTSANISI V TBILISI
Complejo residencial GWG KRTSANISI V TBILISI
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Complejo residencial GWG KRTSANISI V TBILISI
Tiflis, Georgia
de
$68,400
Año de construcción 2027
Apartamentos en el nuevo complejo premium GWG KRTSANISI en TbilisiOfrecemos apartamentos del desarrollador en el nuevo complejo residencial familiar GWG Krtsanisi, ubicado en el verde distrito histórico de Krtsanisi - cerca del Viejo Tbilisi, el barrio diplomático y las principales rutas de …
Agencia
Invest Cafe
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TekceTekce
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Apart - hotel Montemar By Gumbati
Batumi, Georgia
de
$65,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 16
Área 31–162 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Complejo multifuncional tipo hotel de 16 plantas compuesto tres cuadras Arquitectura distintiva Ubicación excepcional, cerca de la orilla del mar (vistas panorámicas a la montaña y al mar) Multifuncional - equipado con comercial, entretenimiento y espacios de ocio Apto para vivienda…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
109,650
Apartamentos 2 habitaciones
107.4 – 161.9
230,910 – 404,750
Apartamento
31.3
79,815
Desarrollador
Гумбати Групп
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Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Complejo residencial Thalassa
Batumi, Georgia
de
$45,000
Número de plantas 6
El complejo residencial de clase Premium Thalassa está ubicado en una de las zonas turísticas ecológicamente limpias y confortables de Batumi, cerca del jardín botánico, a 800 metros del mar. Los apartamentos se presentan con una vista panorámica del mar. , el jardín botánico y la montaña.
Desarrollador
Thalassa Group LLC
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Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
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Apart - hotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Kobuleti, Georgia
de
$140,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2030
Número de plantas 32
Área 47–72 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti es un nuevo proyecto insignia premium en la primera costa del Mar Negro, que abre un nuevo capítulo en el desarrollo de bienes raíces en Georgia.Esto no es sólo un complejo residencial junto al mar. Es un complejo internacion…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.7 – 72.3
140,220 – 391,864
Agencia
Ambassador Realty Group
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Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Apart - hotel VR Shekvetili Forest Beach premialnyj kurortnyj kompleks na pervoj beregovoj
Batumi, Georgia
de
$95,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 12
Área 26–137 m²
4 objetos inmobiliarios 4
VR Shekvetili Forest Beach es un complejo turístico premium de gran escala situado en la primera costa del Mar Negro en el complejo turístico de Shekvetili. El proyecto combina la arquitectura moderna, el servicio hotelero de cinco estrellas, el entorno natural y la infraestructura mundial d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.3 – 63.9
98,300 – 175,000
Apartamentos 2 habitaciones
136.6
332,000
Agencia
Ambassador Realty Group
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Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
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Apart - hotel SILK TOWERS BATUMI NOVAA IKONA PRIMORSKOGO BATUMI
Batumi, Georgia
de
$100,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 42
Área 28–72 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Batumi, Georgia ← Primorsky embankment ← Kengo Kuma & Associates ← Desarrollo de la seda Silencioso Entrega de la primera torre - 2029En Batumi se está formando un nuevo hito arquitectónico y turístico - Silk Towers, un complejo multifuncional en la intersección del famoso paseo marítimo y e…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
27.9 – 58.0
101,983 – 251,343
Apartamentos 2 habitaciones
72.3
203,971
Agencia
Ambassador Realty Group
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Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Apart - hotel Kommerceskaa nedvizimost v First Tower Ambassadori Island Batumi
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 58
Área 109–197 m²
Propiedad comercial en Primera Torre - Isla de Embajadores BatumiLocal comercial en el corazón de la primera isla artificial en el Mar NegroPrimera Torre inmobiliaria comercial es una oportunidad para comprar locales en el proyecto, que se convertirá en un nuevo punto de atracción para Batum…
Agencia
Ambassador Realty Group
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Complejo residencial Trussardi Residences, Mira Verde
Complejo residencial Trussardi Residences, Mira Verde
Complejo residencial Trussardi Residences, Mira Verde
Tabakhmela-Shavnabada Road, Georgia
de
$195,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 5
Área 38 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un nuevo estándar de vida de origen italiano en GeorgiaUna dirección residencial refinada que trae estilo de vida milanés contemporáneo a la primera comunidad de Georgia, planificada por maestros. Trussardi Residencias, Mira Verde ofrece estudios totalmente amueblados y apartamentos de 1 a 2…
Agencia
It.Is Realty
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Agencia
It.Is Realty
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English, Русский, עִברִית
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Mostrar todo Complejo residencial Lagoon Resort
Complejo residencial Lagoon Resort
Batumi, Georgia
de
$70,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Bienvenido a nuestro complejo residencial único –, el epítome de la vida de lujo, el trabajo y el entretenimiento. Estamos orgullosos de ofrecer a nuestros residentes una experiencia verdaderamente única, con tres bloques de incomparable comodidad y elegancia, así como una infraestructura de…
Desarrollador
LTD homex
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Edificio de apartamentos Krtsanisi Margaliti
Edificio de apartamentos Krtsanisi Margaliti
Edificio de apartamentos Krtsanisi Margaliti
Edificio de apartamentos Krtsanisi Margaliti
Edificio de apartamentos Krtsanisi Margaliti
Tiflis, Georgia
de
$57,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Entra en la elegancia de "Krtsanisi Margaliti by Apart", una verdadera joya arquitectónica del estimado GRUPO APART. Situado en el corazón de la capital de Georgia, dentro del distrito de Krtsanisi, este santuario se encuentra donde el gobierno residía una vez. En medio de sus pintorescas a…
Agencia
sisnogroup
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Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Mostrar todo Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Batumi, Georgia
de
$104,449
Año de construcción 2029
Área 28–113 m²
30 objetos inmobiliarios 30
Alliance Centropolis es el proyecto más multifuncional del Cáucaso, que combina el World Trade Center y su espacio de exposición, el Hyatt Centric Boulevard Batumi y 24 componentes de infraestructura. El proyecto está ubicado en Batumi, una de las ciudades más atractivas de Europa, a solo 50…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.0 – 77.6
85,643 – 464,436
Apartamentos 2 habitaciones
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Estudio
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Desarrollador
Alliance Group
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Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
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Complejo residencial WG3 Batumi Gonio
Batumi, Georgia
de
$102,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 130–151 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Wyndham Panorama — casas adosadas de lujo con vistas panorámicas al mar. La infraestructura del complejo es de 15.000 m2 y consta de piscinas, restaurantes, centros de fitness y spa, clínicas de fisioterapia, parques infantiles, parques, un helipuerto y mucho más. Empresa de gestión profesio…
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Sarajishvili
Complejo residencial Sarajishvili
Complejo residencial Sarajishvili
Complejo residencial Sarajishvili
Complejo residencial Sarajishvili
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Complejo residencial Sarajishvili
Tiflis, Georgia
de
$42,500
Año de construcción 2028
Número de plantas 27
Área 37–321 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Un moderno complejo residencial caracterizado por una infraestructura de calidad y un entorno. El concepto del complejo está orientado a crear un ambiente de vida tranquilo y cómodo para los residentes. El territorio, además del desarrollo residencial, albergará varios espacios de entretenim…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.6
52,300
Apartamentos 2 habitaciones
75.3
90,000
Apartamentos 3 habitaciones
107.1
109,900
Estudio
36.9 – 43.6
42,500 – 44,280
Propiedad comercial
215.2 – 321.0
344,320 – 545,870
Agencia
Geo Estate
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Edificio de apartamentos OTIUM POTI
Edificio de apartamentos OTIUM POTI
Edificio de apartamentos OTIUM POTI
Edificio de apartamentos OTIUM POTI
Poti, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2026
Número de plantas 10
OTIUM POTI is a MULTI-APARTMENT RESIDENTIAL BLOCK with COMMERCIAL SPACES AND RECREATIONAL AREA.EL PROYECTO, QUE CILUYA UNA ZONA GREEN alrededor de la explosión, el allanamiento y la parrilla, será completado por MAYO 2026
Desarrollador
Otium Development
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Desarrollador
Otium Development
Idiomas hablados
English
Complejo residencial Kobuleti Resort
Complejo residencial Kobuleti Resort
Complejo residencial Kobuleti Resort
Complejo residencial Kobuleti Resort
Complejo residencial Kobuleti Resort
Mostrar todo Complejo residencial Kobuleti Resort
Complejo residencial Kobuleti Resort
Kobuleti, Georgia
de
$43,750
Año de construcción 2029
Número de plantas 35
Área 35–83 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Esto es más que un complejo residencial clásico; es un espacio único para la convivencia armónica, la recuperación y el biohacking en la costa del pintoresco Kobuleti. El proyecto está siendo desarrollado por un desarrollador confiable con más de 11 años de experiencia, 3 proyectos premium c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.4
62,200
Apartamentos 2 habitaciones
82.6
100,000
Estudio
35.0
43,750
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Complejo residencial Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Complejo residencial Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Complejo residencial Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Complejo residencial Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Complejo residencial Apartments in the Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness complex.
Gudauri, Georgia
de
$125,000
Opciones de acabado Con acabado
Apartamentos en el complejo hotelero Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness.El complejo hotelero Wyndham Garden Pasanauri Spa & Wellness está situado a los pies de las montañas del Cáucaso, cerca de la estación de esquí de Gudauri y cerca de Tbilisi, la capital de Georgia.La combinación úni…
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Smart Home
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Complejo residencial The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Complejo residencial The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Complejo residencial The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Complejo residencial The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Complejo residencial The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
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Complejo residencial The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR
Tiflis, Georgia
de
$135,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 7
El mayor proyecto en Tbilisi a orillas del río Kura es Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUPUn formato único con la preservación del diseño natural del paisaje de la zona.Tbilisi El proyecto Tbilisi Waterfront, ejecutado por la empresa internacional de desarrollo Eagle Hills, es un ambicioso …
Agencia
Satellite Estate
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Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
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Pueblo de cabañas Sunny Cottage Batumi Lot P040OV
Batumi, Georgia
de
$220,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Venta de casas en Batumi - Sunny Cottage.Villas de 3 habitaciones en la zona del aeropuerto.Disponible en marco verde o "votón" con acabado de alta calidad.Un patio confortable, piscina.Tecnología de construcción monolítica.Estacionamiento en tierra.Amplias y acogedoras villas con un diseño …
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial Saburtalo Kavtaradze
Complejo residencial Saburtalo Kavtaradze
Complejo residencial Saburtalo Kavtaradze
Complejo residencial Saburtalo Kavtaradze
Complejo residencial Saburtalo Kavtaradze
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Complejo residencial Saburtalo Kavtaradze
Tiflis, Georgia
de
$83,500
Año de construcción 2027
Número de plantas 28
Área 48–101 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Introduciendo un nuevo proyecto ambicioso: un complejo residencial de primera clase creado para aquellos que valoran la comodidad, la seguridad y la infraestructura urbana moderna. El complejo está situado en un territorio ajardinado con una superficie de 16.490 m2 y consta de dos edificios …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.2
83,500
Apartamentos 2 habitaciones
100.5
148,700
Apartamentos 3 habitaciones
100.5
188,600
Agencia
Geo Estate
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Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
Apart - hotel Oasis DL
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Apart - hotel Oasis DL
Chakvi, Georgia
de
$57,966
Año de construcción 2026
Número de plantas 16
El complejo está situado en 13 hectáreas de territorio cerrado, hermoso paisaje y es completamente autónomo! Posibles cuotas. Primera entrega - 20% Pago completo - hasta Diciembre 2026. Apartamentos con cocina, apartamentos con uno y dos dormitorios en un pueblo residencial cerrado de élite,…
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GulfStream
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Complejo residencial Villa Alazani Valley
Complejo residencial Villa Alazani Valley
Complejo residencial Villa Alazani Valley
Complejo residencial Villa Alazani Valley
Complejo residencial Villa Alazani Valley
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Complejo residencial Villa Alazani Valley
Kisiskhevi, Georgia
de
$400,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Área 209 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un proyecto de vino y turismo premium fundado en 2008 por un empresario alemán en el corazón de la región vinícola de Georgia – Kakheti. S. Wines Chateau, Villas & SPA ofrece una oportunidad única para invertir en villas de lujo con viñedos privados. Cada villa de 208 m2 incluye dos dormitor…
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Geo Estate
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Complejo residencial Townhouse Alazani Valley
Complejo residencial Townhouse Alazani Valley
Complejo residencial Townhouse Alazani Valley
Complejo residencial Townhouse Alazani Valley
Complejo residencial Townhouse Alazani Valley
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Complejo residencial Townhouse Alazani Valley
Kisiskhevi, Georgia
de
$330,000
Número de plantas 3
Área 286 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un complejo residencial cerrado de primera clase que combina comodidad, sostenibilidad y una oportunidad de inversión rentable. El proyecto cuenta con casas adosadas de tres pisos con vistas a la montaña, jardines privados (300 m2), piscinas, aparcamiento y amplios sótanos que se pueden tran…
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Arki Univers
Complejo residencial Arki Univers
Complejo residencial Arki Univers
Complejo residencial Arki Univers
Complejo residencial Arki Univers
Mostrar todo Complejo residencial Arki Univers
Complejo residencial Arki Univers
Tiflis, Georgia
de
$116,107
Año de construcción 2027
Agencia
Invest Cafe
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Casa club OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Casa club OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Casa club OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Casa club OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Casa club OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
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Casa club OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Tsikhisdziri, Georgia
de
$41,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 37
Un nuevo complejo residencial multifuncional de primera calidad situado al pie de la antigua fortaleza de Petra, a pocos pasos de la costa del Mar Negro y la pintoresca banana ranura de Tsikhisdziri, con una playa privada.Pago mensual $ 848 para 60 meses de plazo.El proyecto está siendo ejec…
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Satellite Estate
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Edificio de apartamentos Avlabari Residence.
Edificio de apartamentos Avlabari Residence.
Edificio de apartamentos Avlabari Residence.
Edificio de apartamentos Avlabari Residence.
Edificio de apartamentos Avlabari Residence.
Tiflis, Georgia
de
$2,800
Avlabari Residence es un moderno complejo residencial situado en el histórico distrito de Avlabari en la orilla izquierda del río Kura en Tbilisi. El complejo combina arquitectura elegante y materiales de construcción de alta calidad, proporcionando una vida cómoda en el centro de la ciudad.…
Agencia
Integrated Real Estate Services
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Integrated Real Estate Services
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial MARINA CLUB
Complejo residencial MARINA CLUB
Complejo residencial MARINA CLUB
Batumi, Georgia
de
$85,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
ELT El barrio está siendo construido en 7 hectáreas de tierra en el nuevo bulevar en Batumi. El complejo fue diseñado por arquitectos de renombre mundial en asociación con Wyndham Hotels & Resorts. La compañía va más allá del concepto de barrio y crea una nueva dimensión en la forma de un cu…
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ELT Building
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ELT Building
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Complejo residencial Ramada Encore by Wyndham
Complejo residencial Ramada Encore by Wyndham
Complejo residencial Ramada Encore by Wyndham
Complejo residencial Ramada Encore by Wyndham
Complejo residencial Ramada Encore by Wyndham
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Complejo residencial Ramada Encore by Wyndham
Batumi, Georgia
de
$89,177
Año de construcción 2027
Número de plantas 30
Agencia Inmobiliaria GulfStream presenta a su atenciónApart-hotel Ramada Encore by Wyndham in Batumi es un formato atractivo para la inversión para obtener un ingreso estable y aumentar el valor de los bienes raíces.El complejo está situado en la ubicación TOP: a sólo 300 metros del mar y a …
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GulfStream
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Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Complejo residencial Reverance by otium
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 16
1 objeto inmobiliario 1
La reverencia es más que un nombre - es un enfoque que refleja nuestra actitud hacia el espacio, la comodidad y la estética. Este proyecto fue creado con la idea de que cada detalle debe encarnar elegancia, calma funcional y sofisticación.Nuestra visión es crear un espacio habitable donde la…
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Otium Development
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Otium Development
Idiomas hablados
English
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Mostrar todo Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Edificio de apartamentos Archi Ramada Batumi
Batumi, Georgia
de
$2,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 30
Shalva Inasaridze St. 25 Archi Ramada Batumi es un aparthotel multifuncional de estándar europeo, el socio de el cual es Ramada Encore por Wyndham, la cadena hotelera líder mundial de la marca Wyndham. Archi Ramada Batumi se distingue por sus materiales de construcción e infraestructura, …
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sisnogroup
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Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Mostrar todo Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Apart - hotel Stilnaa dvuhkomnatnaa kvartira evroformata v zivopisnom Kvariati Batumi
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 14
Presentamos a su atención una oportunidad única para convertirse en el propietario de un apartamento moderno en un complejo situado en uno de los rincones más pintorescos de Georgia - Kvariati. Este no es sólo un apartamento, sino la encarnación del sueño de la vida junto al mar, donde el lu…
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Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Chipre del Norte & Georgia Etazhi
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Mostrar todo Hotel Wellness by Wyndham Garden
Hotel Wellness by Wyndham Garden
Merab Kostava Street, Georgia
de
$125,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Wyndham Garden & Wellness es un activo estratégico y gestionado profesionalmente que combina la estabilidad operacional garantizada de la red hotelera más grande del mundo con una calidad de construcción sin precedentes. Invertir en este proyecto ofrece ingresos pasivos estables, protección …
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Geo Estate
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Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Mostrar todo Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Barrio residencial poselok Okrakana ul Nidikvari 34
Samtredo, Georgia
de
$141,900
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 12
Hermosos apartamentos con decoración y sin en los suburbios de Tbilisi en pisos altos 11-12 con vistas a la montaña.Calefacción, gas.El desarrollador ofrece un Euroremeont, es posible comprar sin reparación.El apartamento está totalmente equipado con electrodomésticos y muebles, materiales d…
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Consulting VP Park SRL
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Consulting VP Park SRL
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Complejo residencial Otium Beliashvili
Complejo residencial Otium Beliashvili
Complejo residencial Otium Beliashvili
Complejo residencial Otium Beliashvili
Complejo residencial Otium Beliashvili
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 17
OTIUM ON BELIASHVILI is a MULTIFUNCTIONAL RESIDENTIAL COMPLEX with COMMERCIAL AND OFFICE SPACES.El producto se lleva a cabo en dos pasiones. LA PRIMERA PHASE, QUE SE COMPLETA EN EL DECEMBRE 2025,CONSTRUCCIÓN DE 2 BLOQUES RESIDENTIALES Y LA INFRASTRUCTURA COMPLETA DEL COMPLEX. SEGUNDA PHASE C…
Desarrollador
Otium Development
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Desarrollador
Otium Development
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Complejo residencial Well House
Complejo residencial Well House
Complejo residencial Well House
Complejo residencial Well House
Complejo residencial Well House
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Complejo residencial Well House
Tiflis, Georgia
de
$1,550
Año de construcción 2027
Número de plantas 22
Ul. Saburtalo Kavtaradze, N22d, Complex Wellhouse, 65.2 sq.m., 8 piso, precio 1 sq.m. - $1,583, costo total 103,211 $, pago inicial del 30%, que es $30,963, el 70% restante se pagará después de la construcción del edificio, encargo del edificio - 2027
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Integrated Real Estate Services
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Integrated Real Estate Services
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Complejo residencial Outlook Forest
Complejo residencial Outlook Forest
Complejo residencial Outlook Forest
Complejo residencial Outlook Forest
Tiflis, Georgia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 28
Área 40–112 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Lujoso complejo hotelero en Krtsanisi, distrito diplomático de Tbilisi. Durante el desarrollo del proyecto, se prestó la mayor atención a la creación de un ambiente de vida saludable, por lo que se eligió el territorio rodeado de pintorescos bosques, pinares y montañas. La superficie total d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.3 – 54.7
131,000 – 133,690
Apartamentos 2 habitaciones
56.6
300,000
Apartamentos 3 habitaciones
111.9
400,000
Estudio
40.3
110,000
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Complejo residencial Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Complejo residencial Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Complejo residencial Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Complejo residencial Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
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Complejo residencial Kompleks La Quinta by Wyndham gorod Batumi Gruzia
Mghvimevi, Georgia
de
$65,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 15
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$103,680
Número de plantas 40
Área 46–94 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Twin Residence es un complejo residencial multifuncional de primera clase situado en la primera línea de la costa, a 100 metros del mar. El complejo residencial cuenta con un centro de fitness, spa, piscinas cubiertas y exteriores, un salón de belleza, una cafetería, un parque infantil, una …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.9 – 69.1
103,680 – 105,662
Apartamentos 2 habitaciones
94.4
188,780
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Gonio - Kvariati
Complejo residencial Gonio - Kvariati
Complejo residencial Gonio - Kvariati
Complejo residencial Gonio - Kvariati
Complejo residencial Gonio - Kvariati
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Complejo residencial Gonio - Kvariati
Batumi, Georgia
de
$52,500
Año de construcción 2027
Número de plantas 16
Área 30–90 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Un complejo residencial multifuncional situado en la primera costa, rodeado de paisajes de montaña inspiradores en un lado y el mar infinito en el otro. La arquitectura del proyecto destaca por su sofisticado diseño, complementado por un encantador jardín de olivas. Los colores y formas exte…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
111,000
Apartamentos 2 habitaciones
89.6
175,000
Estudio
29.7
52,500
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda
Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda
Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda
Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda
Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda
Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda
Complejo residencial Novyj dom v serdce goroda
Batumi, Georgia
de
$37,400
Año de construcción 2028
Número de plantas 27
Área 48 m²
1 objeto inmobiliario 1
🏙 Apartamentos de clase empresarial en el centro histórico de BatumiSilencio del casco antiguo + distancia a pie del centro🗝️ Opciones de apartamento de estudios a tres dormitorios de $37,400 a $115,072📍 Ubicación.Vazha Pshavel Street, Old Town es uno de los mejores lugares para un nuevo edi…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
47.6
59,976
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
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Complejo residencial Villas Batumi - Gonio
Batumi, Georgia
de
$119,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 174 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Presentamos a su atención un complejo de villas de dos pisos, que son una versión premium de la suite presidencial bajo la marca de 5* Wyndham Grand Hotel con servicios todo incluido & ultra inclusivo. En dos plantas de la casa adosada hay 3 amplios dormitorios y una terraza con vistas panor…
Agencia
Geo Estate
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Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Pueblo de cabañas Diamond Star Group
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Pueblo de cabañas Diamond Star Group
Charnali, Georgia
de
$159,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Akhalsopeli es el suburbio más cercano de Batumi, a 7 minutos en coche de la ciudad.La casa está construida en terreno plano.En 3 minutos en coche la playa más limpia de Adjara.Microclima único gracias al eucalipto y a los árboles cítricos.Área protegida cerrada bajo vigilancia de vídeo, con…
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GulfStream
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Complejo residencial Alliance Centropolis
Complejo residencial Alliance Centropolis
Complejo residencial Alliance Centropolis
Complejo residencial Alliance Centropolis
Complejo residencial Alliance Centropolis
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Complejo residencial Alliance Centropolis
Batumi, Georgia
de
$82,643
Año de construcción 2028
Número de plantas 55
CENTROPOLIS - BATUMIUn proyecto de referencia de uso mixto a gran escala situado en la parte central de Batumi, en la primera costa - a tan sólo unos ~50 metros del mar, en una de las principales ubicaciones de la ciudad.✔️ Todos los apartamentos tienen vistas panorámicas del mar y la ciudad…
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Complejo residencial STATUS HOUSE
Batumi, Georgia
de
$35,952
Año de construcción 2027
Número de plantas 18
Status House es un moderno complejo residencial en la zona de New Boulevard Batumi, a solo 270 metros del mar y el paseo marítimo. El complejo combina arquitectura elegante, vistas panorámicas, confort y atractivo de alta inversión.Las ventajas del complejo:• 270 metros al mar• Ventanas pano…
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
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Complejo residencial Branded Villas Alazani Valley
, Georgia
de
$40,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
Área 195 m²
1 objeto inmobiliario 1
Bienvenido a una única ecocomunidad cerrada de 14 lujosas villas de primera clase, situada en el corazón mismo de la región vinícola de Georgia, el Valle de Alazani, una tierra con 8.000 años de tradición vinícola. El proyecto combina estética arquitectónica, estilo de vida ecológico e inver…
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise
Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise
Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise
Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise
Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise
Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise
Complejo residencial Complejo residencial Lisi Sunrise
Tiflis, Georgia
de
$80,000
Año de construcción 2026
Lisi Sunrise es un nuevo complejo residencial ubicado en el distrito verde de Saburtalo, a solo 15 minutos a pie del lago Lisi. El proyecto está compuesto por 6 edificios de poca altura rodeados por un jardín paisajístico de 15 000 m², con zona infantil y aparcamiento subterráneo. Las vivien…
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Invest Cafe
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Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
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Complejo residencial Project Del Mar Lot P035OV
Chakvi, Georgia
de
$23,375
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 11
Moderno complejo residencial de dos bloques, situado a 80 m del mar, a 800 m del Jardín Botánico y a 10 km del centro de Batumi. Apartamentos con vistas al mar y a la montaña en la pintoresca zona de Green Cape.Características:Dos accesos directos al mar.Spa, gimnasio, tiendas, aparcamiento …
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial Avlabari Tbilisi
Complejo residencial Avlabari Tbilisi
Complejo residencial Avlabari Tbilisi
Complejo residencial Avlabari Tbilisi
Complejo residencial Avlabari Tbilisi
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Complejo residencial Avlabari Tbilisi
Tiflis, Georgia
de
$81,500
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 37–97 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Residencias premium de estilo club en el corazón mismo de Tbilisi histórico — Avlabari. Este es un complejo íntimo de cinco manzanas donde la autenticidad de la vieja ciudad cumple con el servicio de cinco estrellas. La arquitectura está delicadamente integrada en el entorno histórico, mient…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.9
98,800
Apartamentos 2 habitaciones
92.6
194,500
Apartamentos 3 habitaciones
97.0
232,798
Estudio
37.0
81,500
Agencia
Geo Estate
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Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Edificio de apartamentos Bakuriani 4Rest
Bakuriani, Georgia
de
$22,000
Número de plantas 5
Bakuriani 4Rest Calle K. Tsakadze, n.º 32 Bakuriani 4Rest es un complejo residencial tipo resort, que se encuentra al pie de la montaña Kohta, en el borde del bosque de coníferas, a 500 metros de la pista de esquí de 25 años de antigüedad, cerca de la carretera Kokhta - Mitarbi. El com…
Agencia
sisnogroup
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Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
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Apart - hotel Alliance Highline
Tiflis, Georgia
de
$201,150
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 26
Área 35–40 m²
13 objetos inmobiliarios 13
Alliance Highline es un complejo arquitectónico y de inversión emblemático de Tiflis, que se encuentra en la parte más dinámica de la capital, en la intersección de Vake-Saburtalo. El complejo consta de tres torres: las torres A y B, totalmente realizadas, están dedicadas a apartamentos d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
34.7 – 40.2
199,525 – 231,150
Desarrollador
Alliance Group
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Pueblo de cabañas Cottage village Lisi
Pueblo de cabañas Cottage village Lisi
Pueblo de cabañas Cottage village Lisi
Pueblo de cabañas Cottage village Lisi
Pueblo de cabañas Cottage village Lisi
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Pueblo de cabañas Cottage village Lisi
Tiflis, Georgia
Precio en demanda
Número de plantas 2
Un exclusivo barrio suburbano de nuevo tipo, creado para aquellos que se esfuerzan por una vida tranquila y de calidad lejos del ruido urbano, sin perder acceso a la infraestructura moderna. El proyecto se encuentra en un distrito ecológicamente limpio de Tbilisi, cerca del lago Lisi, y ofre…
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi
Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi
Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi
Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi
Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi
Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi
Complejo residencial Complejo residencial King Tamar by Archi
Tiflis, Georgia
de
$87,500
Año de construcción 2027
King Tamar by Archi es un complejo residencial de lujo situado en el corazón de Tiflis, en la avenida King Tamar, una de las zonas más dinámicas y exclusivas de la capital. Ofrece vistas panorámicas, arquitectura elegante y un estilo de vida moderno y equilibrado. Diseñado por el reconoci…
Agencia
Invest Cafe
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Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
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Apart - hotel Equity investment in the Grand Life Batumi hotel complex
Batumi, Georgia
de
$53,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Habitaciones del hotel en Grand Life Batumi¡Garantizado 8% de ingresos para los primeros 5 años!El complejo forma parte de la cadena internacional BWH Hotels (Best Western), gestionada por Aimbridge Hospitality.Los precios de un cuarto de baño comienzan en USD 53,100.También está disponible …
Agencia
Smart Home
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Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
Complejo residencial RP Blue
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Complejo residencial RP Blue
Batumi, Georgia
de
$43,670
Año de construcción 2026
Número de plantas 29
Palacio Real Los apartamentos azules están disponibles en cuotas hasta finales de 2026. Pago de baja de 13.100 dólares a 53.708 dólaresTambién puede comprar una plaza de aparcamiento de $17.000 a $20,000 en cuotas, pago descendente de $4,500 a $8,700Palacio Real Blue es un moderno complejo r…
Agencia
GulfStream
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Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
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Apart - hotel The LAMBORGHINI complex with a branded Casino, TURNKEY, Italian furniture
Batumi, Georgia
de
$163,381
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2030
Número de plantas 66
El primer complejo hotelero Lamborghini de marca con un Casino de marca de la marcaLos apartamentos están disponibles sobre una base de llave en mano con muebles italianos y decoración estilo LamborghiniPrograma de fidelidad de marca, condiciones de alojamiento exclusivas en hoteles Lamborgh…
Agencia
Satellite Estate
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Complejo residencial Sky Castle
Complejo residencial Sky Castle
Complejo residencial Sky Castle
Complejo residencial Sky Castle
Complejo residencial Sky Castle
Mostrar todo Complejo residencial Sky Castle
Complejo residencial Sky Castle
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2031
Número de plantas 16
Un proyecto de inversión único en la costa del Mar Negro — Wyndham Grand Batumi Gonio Sky Castle. Este es el primer y único lujo 5* All Inclusive resort in Georgia, con arquitectura inspirada en la estética de un castillo de la Orden, combinando un ambiente antiguo con un servicio moderno pr…
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Trussardi Residences Tbilisi
Complejo residencial Trussardi Residences Tbilisi
Complejo residencial Trussardi Residences Tbilisi
Complejo residencial Trussardi Residences Tbilisi
Complejo residencial Trussardi Residences Tbilisi
Mostrar todo Complejo residencial Trussardi Residences Tbilisi
Complejo residencial Trussardi Residences Tbilisi
Tiflis, Georgia
de
$175,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 5
Área 38–108 m²
5 objetos inmobiliarios 5
El proyecto se encuentra en las pintorescas colinas de Tbilisi y encarna el concepto "estilo milanés", combinando arquitectura sofisticada con la naturaleza prístina de Georgia. Una característica clave del complejo es la asociación con la marca Trussardi Casa, que garantiza los interiores e…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
75.0
295,100
Apartamentos 2 habitaciones
108.0
415,000 – 555,970
Apartamento
38.0
190,000
Estudio
38.0
175,000
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Bianca Batumi (White sails)
Complejo residencial Bianca Batumi (White sails)
Complejo residencial Bianca Batumi (White sails)
Complejo residencial Bianca Batumi (White sails)
Complejo residencial Bianca Batumi (White sails)
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Complejo residencial Bianca Batumi (White sails)
Batumi, Georgia
de
$57,600
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Área 28–121 m²
9 objetos inmobiliarios 9
El complejo residencial cuenta con una zona de recreación de 13 000 m2, una piscina al aire libre de 27 metros, piscina cubierta, casino, SPA, gimnasio, salón de belleza, supermercado 24 horas, farmacia, restaurantes, cafeterías, tiendas de comida rápida, jardines deportivos, zonas de entret…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.9 – 69.4
99,735 – 225,000
Apartamentos 2 habitaciones
74.8
151,470
Apartamentos 3 habitaciones
118.3 – 121.4
450,000 – 500,000
Apartamento
35.1
75,465 – 76,750
Estudio
28.1
57,605
Agencia
Geo Estate
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Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Mostrar todo Apart - hotel Serenade
Apart - hotel Serenade
Batumi, Georgia
de
$60,000
Año de construcción 2028
Número de plantas 1
Calle Batumi Adliy No57a LCD "Serenada" 34.5 metros cuadrados, 11 piso, vista al mar. La contribución inicial del 10%, que es de $ 6.089, para 28 meses se distribuirá el 30%, es decir. El 60% restante se paga en el verano de 2028. El importe total del apartamento es de 60.892 dólares.Hay muc…
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Integrated Real Estate Services
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Integrated Real Estate Services
Idiomas hablados
English, Русский
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Mostrar todo Apart - hotel Green Side Gonio
Apart - hotel Green Side Gonio
Batumi, Georgia
de
$81,360
VAT
Año de construcción 2027
Número de plantas 19
Área 28–130 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Green Side Gonio es un complejo residencial premium ubicado a solo 50 metros de la costa del Mar Negro en el pintoresco pueblo de Gonio, Batumi. Este desarrollo moderno combina la comodidad de un hotel de cinco estrellas con la libertad de vida sin restricciones para los propietarios de apar…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.2 – 130.0
70,500 – 330,000
Apartamentos 2 habitaciones
69.7
223,040
Desarrollador
GREEN SIDE
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Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Mostrar todo Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Complejo residencial Tbilisi, Ortachala
Tiflis, Georgia
de
$49,200
Año de construcción 2028
Número de plantas 26
Área 33–76 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Nos complace presentar a su atención un nuevo complejo residencial multifuncional de estándar europeo situado en el distrito histórico de Tbilisi — Ortachala, creado para aquellos que valoran la comodidad, la amabilidad ambiental y la infraestructura bien planificada en armonía con el espíri…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.7
77,600
Apartamentos 2 habitaciones
76.4
114,600
Apartamento
32.8
49,200
Agencia
Geo Estate
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Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Mostrar todo Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Apart - hotel Black Sea Icon Towers
Batumi, Georgia
de
$94,656
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 42
Área 28–58 m²
2 objetos inmobiliarios 2
🌊 Apartamentos de lujo en primera línea del mar, Batumi📍 Ubicación: Old Batumi, intersección del terraplén y el Boulevard Central, a 100 m de la playa, a 10 minutos del aeropuerto de Batumi.🏗 Proyecto:4 torres, 42 plantas cada una, 4.000 apartamentos y apartamentos.El concepto de “ciudad den…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
58.0
198,186
Apartamento
27.8
94,656
Agencia
Риэлтор без границ
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Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
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Edificio de apartamentos Lux Blue Wave
Batumi, Georgia
de
$49,665
Número de plantas 6
🔹Lux Blue El complejo residencial Wave en Batumi es un proyecto único que ocupa una posición central en la ciudad balnearia. Este nuevo edificio es la combinación perfecta de estilo moderno y confort, proporcionando a sus residentes un alojamiento exquisito en la costa del Mar Negro. 🔹Ventaj…
Agencia
GulfStream
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Complejo residencial Studia 325 m
Complejo residencial Studia 325 m
Complejo residencial Studia 325 m
Complejo residencial Studia 325 m
Complejo residencial Studia 325 m
Mostrar todo Complejo residencial Studia 325 m
Complejo residencial Studia 325 m
Batumi, Georgia
de
$56,388
Número de plantas 21
LCD Business Class Premier \ PrimeComplejo residencial de clase empresarial.Club tipo casa para negocios y clase IT. 21a plantaUbicación.300m del mar250m del parque700m de TCVistas a la montaña y la ciudadComplejo construidoVenta de apartamentos en marco blanco.Casa tipo club para negocios y…
Agencia
Риэлтор без границ
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Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Mostrar todo Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Complejo residencial Complejo residencial Archi Kikvidze Garden
Tiflis, Georgia
de
$50,000
Año de construcción 2026
Archi Kikvidze Garden es un complejo residencial moderno situado en el distrito de Nadzaladevi, en la calle Z. Kikvidze, a solo dos minutos a pie de las estaciones de metro Didube y Gotsiridze. El proyecto destaca por su amplio patio verde de 15 000 m², que incluye zonas de recreo, áreas dep…
Agencia
Invest Cafe
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Complejo residencial A Sector
Complejo residencial A Sector
Complejo residencial A Sector
Complejo residencial A Sector
Complejo residencial A Sector
Complejo residencial A Sector
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 20
Área 26–798 m²
13 objetos inmobiliarios 13
< p > < ul > < li > 20 - complejo de apartamentos de pisos < li > finalización de la construcción - Abril de 2024 < li > primera línea ubicación, 0 / Apartamentos por piso - 13 < p > < p > INFRAESTRUCTURA < p > < ul > < Sala de juegos > li < Recepción aparcamiento subterráneo < li > empresa …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Ático
798.3
648,000
Estudio
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Agencia
Geo Estate
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Hotel Rotana
Hotel Rotana
Hotel Rotana
Hotel Rotana
Hotel Rotana
Mostrar todo Hotel Rotana
Hotel Rotana
Batumi, Georgia
de
$142,300
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 27
Área 29–66 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Rotana Resort & Spa es el primer hotel de cinco estrellas de Georgia gestionado por la prestigiosa marca internacional Rotana. El proyecto ofrece un concepto único que combina servicios de alta gama, soluciones modernas de ingeniería y infraestructura premium para el ocio y el negocio. El co…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
66.1
335,200
Apartamento
29.4 – 64.7
142,300 – 298,300
Agencia
Geo Estate
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Hotel Investment in Georgia’s first 5★ Rotana
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Batumi, Georgia
de
$155,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 28
Área 30 m²
La oportunidad de inversión en el primer hotel Rotana de 5 estrellas de Georgia, situado en la primera línea de playa en Gonio, distrito de más rápido crecimiento de Batumi.Por qué esta oferta es única:Ingresos de todo el inventario de la habitación, no sólo su unidadModelo financiero transp…
Desarrollador
Pontus Development
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Edificio de apartamentos South Valley
Edificio de apartamentos South Valley
Edificio de apartamentos South Valley
Edificio de apartamentos South Valley
Edificio de apartamentos South Valley
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Edificio de apartamentos South Valley
Tiflis, Georgia
de
$45,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 11
El Valle del Sur es el primer complejo de clase premium en Nueva Fonichala.Es una exclusiva comunidad cerrada diseñada con tu comodidad diaria en mente.El área interior segura de 10.000 metros cuadrados está dividida en 5 zonas para su relajación y actividades deportivas. Para garantizar su …
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sisnogroup
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Complejo residencial Ortachala
Complejo residencial Ortachala
Complejo residencial Ortachala
Complejo residencial Ortachala
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Complejo residencial Ortachala
Tiflis, Georgia
de
$103,800
Año de construcción 2027
Número de plantas 28
Área 53–123 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo residencial es un proyecto moderno en el mismo centro de Tbilisi, con el objetivo de crear un ambiente de vida saludable y seguro según los más altos estándares. El proyecto incluye dos torres con alturas de 24 y 28 plantas, con un total de 704 unidades de apartamentos. El área t…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
53.3
103,800
Apartamentos 2 habitaciones
101.2
177,400
Apartamentos 3 habitaciones
123.3
200,600
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Geo Estate
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Complejo residencial Mira Verde
Complejo residencial Mira Verde
Complejo residencial Mira Verde
Complejo residencial Mira Verde
Complejo residencial Mira Verde
Complejo residencial Mira Verde
Tiflis, Georgia
de
$173,000
Среди первозданной природы, где тишина становится роскошью, рождается уникальный девелоперский проект — пространство, в котором каждая деталь отражает высокий уровень жизни. Apartamentos elegantes y acogedores, habitaciones privadas y villas elegantes, una ubicación privilegiada без компроми…
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Integrated Real Estate Services
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Integrated Real Estate Services
Idiomas hablados
English, Русский
Complejo residencial Tbilisi W. Townhouses
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Complejo residencial Tbilisi W. Townhouses
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Complejo residencial Tbilisi W. Townhouses
Karatakla, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 2
Área 215–277 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara oportunidad para experimentar la tranquilidad de la naturaleza intacta mientras permanece conectado a la comodidad de la vida urbana moderna. El impresionante paisaje en el bosque inundado preservado crea…
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Geo Estate
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Complejo residencial Apartments without a down payment in Batumi.
Complejo residencial Apartments without a down payment in Batumi.
Complejo residencial Apartments without a down payment in Batumi.
Complejo residencial Apartments without a down payment in Batumi.
Complejo residencial Apartments without a down payment in Batumi.
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Complejo residencial Apartments without a down payment in Batumi.
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 30
Apartamentos sin pago en Batumi.Le presentamos un nuevo complejo residencial de clase premium en una de las zonas más desarrolladas de Batumi, en George Leonidze St., 4. A sólo 1,8 km del mar, cerca de toda la infraestructura necesaria, zonas verdes e intercambio de transporte conveniente.Pr…
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Satellite Estate
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Barrio residencial ZK LBF complex
Barrio residencial ZK LBF complex
Barrio residencial ZK LBF complex
Barrio residencial ZK LBF complex
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Barrio residencial ZK LBF complex
Batumi, Georgia
de
$31,414
Año de construcción 2026
Número de plantas 19
Apartamentos en La Batumi Familia - cuotas hasta finales de 2026La Batumi Familia es un moderno complejo residencial de varias plantas en un estilo arquitectónico moderno.Las ventajas del complejo:conveniente ubicación cerca de la costa del mar;desarrollo de infraestructura y buena accesibil…
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GulfStream
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Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
Apart - hotel Hilton Resort
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Apart - hotel Hilton Resort
Batumi, Georgia
de
$65,130
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Área 33–69 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El primer complejo familiar Hilton en BatumiUn proyecto de inversión único, 50/50 términos de instalación promocional - 50% de pago de baja, 50% a la recepción de llaves.Ubicación:Se encuentra en una zona de edificios de baja altura, lo que garantiza la ausencia de edificios de gran altura a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
33.4
65,132
Apartamentos 2 habitaciones
68.7
133,968
Agencia
Satellite Estate
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Edificio de apartamentos Dighomi Residence X2
Edificio de apartamentos Dighomi Residence X2
Edificio de apartamentos Dighomi Residence X2
Edificio de apartamentos Dighomi Residence X2
Edificio de apartamentos Dighomi Residence X2
Tiflis, Georgia
de
$45,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 18
Información sobre el proyecto House on Bokhua 10 es un nuevo proyecto de un desarrollador destacado, X2 Development, que combina apartamentos modernos y confortables, una zona ajardinada y una buena ubicación en un prestigioso distrito de Tbilisi. La ubicación del nuevo complejo El comp…
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sisnogroup
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Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
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Apart - hotel Inwestycja w pokoje hotelowe w kompleksie Grand Life Batumi.
Batumi, Georgia
de
$161,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Hotel rooms at Grand Life Batumi Guaranteed 8% income for the first 5 years! The complex is part of the international BWH Hotels (Best Western) chain, managed by Aimbridge Hospitality. Purchase of a half or quarter room is also available – please contact our managers for pricing and ter…
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Smart Home
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Complejo residencial Real Palace Blue
Complejo residencial Real Palace Blue
Complejo residencial Real Palace Blue
Complejo residencial Real Palace Blue
Complejo residencial Real Palace Blue
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Complejo residencial Real Palace Blue
Batumi, Georgia
de
$32,580
Año de construcción 2026
Número de plantas 29
?Azul Palacio Real – ndash; un nuevo edificio residencial de varias plantas de primera clase, ubicado en la zona más en desarrollo de la ciudad de Batumi, a 180 metros del mar. El complejo está situado junto al mar, en un nuevo bulevar donde se combinan el turismo, los negocios y la vida cot…
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GulfStream
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Complejo residencial $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complejo residencial $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complejo residencial $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complejo residencial $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Complejo residencial $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
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Complejo residencial $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Batumi, Georgia
de
$33,374
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 17
Un nuevo proyecto en Batumi, el complejo está siendo construido según el concepto inglés, con una infraestructura rica y los estándares de calidad más altos.Es un complejo de dos edificios de 17 plantas + ala de 10 plantas a 300 metros del mar. El complejo tiene su propia infraestructura:Sal…
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Satellite Estate
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Edificio de apartamentos Domus gazapkhuli
Edificio de apartamentos Domus gazapkhuli
Edificio de apartamentos Domus gazapkhuli
Edificio de apartamentos Domus gazapkhuli
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Edificio de apartamentos Domus gazapkhuli
Tiflis, Georgia
de
$60,000
Año de construcción 2025
Número de plantas 21
El complejo residencial de 21 pisos consta de 2 entradas, donde se encuentran 230 apartamentos. Se estipulan 2 pisos para el estacionamiento subterráneo, proporcionando lugares para más de 200 vehículos. El primer piso del complejo es un área de conversión y 20 – área residencial. El proyect…
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Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
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Complejo residencial Share in a Wyndham Grand hotel room with income of 5,132 USD per year - guaranteed!
Batumi, Georgia
de
$51,000
Opciones de acabado Con acabado
Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.Usted puede comprar 1/2, 1/4, 1/8 de una habitación - pedir a nuestros administradores por el precio y las condiciones.Garantía de devolución!Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!Precio:1/8 de una habitación…
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Smart Home
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Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
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Complejo residencial
Tiflis, Georgia
de
$63,700
Número de plantas 4
Área 46–600 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Tbilisi Town es un complejo residencial multifuncional premium que proporciona una vida lujosa y reúne lo mejor. El complejo está a 20 minutos en coche del centro de Tbilisi, a una altitud de 1200 metros sobre el nivel del mar. El proyecto ofrece instalaciones hoteleras y comerciales, incluy…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
46.0 – 54.0
63,700 – 75,138
Apartamentos 2 habitaciones
88.0 – 89.0
122,640 – 124,600
Villa
200.0 – 600.0
238,574 – 370,160
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Complejo residencial WG Batumi, Gonio
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Complejo residencial WG Batumi, Gonio
Batumi, Georgia
de
$63,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 20
Área 31–58 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Wyndham Laguna es un lujoso complejo hotelero de 5* con servicios todo incluido de Wyndham. La infraestructura del complejo es de 15.000 m2 y consta de piscinas, restaurantes, centros de fitness y spa, clínicas de fisioterapia, parques infantiles, parques, un helipuerto y mucho más. Empresa …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
44.8 – 58.2
63,500 – 622,391
Apartamento
31.2
247,000
Estudio
32.2 – 51.1
254,500 – 536,857
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Geo Estate
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Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Pueblo de cabañas Belvedere Batumi Villas
Ortabatumi, Georgia
Precio en demanda
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
1 objeto inmobiliario 1
Las villas Belvedere Batumi se encuentran en una parcela de 1.05 hectáreas en el microdistrito de Ortabatumi, a 9.5 km al este del centro de Batumi. La parcela se encuentra entre el río Korolistskali y un arroyo de montaña con aguas cristalinas, ofreciendo una vista inolvidable del terreno m…
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Property of Georgia
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Complejo residencial Batumi Villas
Complejo residencial Batumi Villas
Complejo residencial Batumi Villas
Complejo residencial Batumi Villas
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Complejo residencial Batumi Villas
Batumi, Georgia
de
$172,800
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Cómodo triplex de 3 dormitorios en una zona tranquila del aeropuerto - 144 m2 + jardín privado 46 m2.El moderno complejo residencial se encuentra en una ubicación tranquila y acogedora, ideal para una vida cómoda y descansar.🏡 Estilo y conceptoExterior en estilo mediterráneoInterior en estil…
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GulfStream
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Complejo residencial Krtsanisi
Complejo residencial Krtsanisi
Complejo residencial Krtsanisi
Complejo residencial Krtsanisi
Complejo residencial Krtsanisi
Complejo residencial Krtsanisi
Complejo residencial Krtsanisi
Tiflis, Georgia
de
$133,540
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 5
Área 61–287 m²
16 objetos inmobiliarios 16
El complejo está ubicado en el distrito diplomático de Krtsanisi. En el territorio del complejo, hay áreas recreativas exquisitas con diseño de paisajes, así como un parque infantil. El complejo tiene vistas panorámicas de la antigua Tbilisi, un patio bien mantenido y plantado, servicio de s…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.4 – 88.2
124,642 – 170,040
Apartamentos 2 habitaciones
104.1 – 141.3
249,840 – 339,120
Apartamentos 3 habitaciones
164.3 – 286.6
336,840 – 562,320
Apartamentos 4 habitaciones
206.2
494,880
Agencia
Geo Estate
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Complejo residencial Best Western Batumi
Complejo residencial Best Western Batumi
Complejo residencial Best Western Batumi
Complejo residencial Best Western Batumi
Complejo residencial Best Western Batumi
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Complejo residencial Best Western Batumi
Batumi, Georgia
de
$53,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 8
Área 31–117 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Complejo residencial de tipo club construido de ladrillo y situado en el centro de Batumi, a poca distancia de la playa, parques y centros comerciales. El proyecto consta de 2 bloques: en una cuadra hay un hotel de 5 estrellas de la cadena internacional Best Western Group, y en la segunda cu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
62.6 – 65.9
288,500 – 303,800
Apartamentos 2 habitaciones
112.4 – 116.8
490,500 – 578,400
Apartamento
32.4
163,300
Estudio
30.5
170,000
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Geo Estate
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Complejo residencial VR Vake Sky Tower
Complejo residencial VR Vake Sky Tower
Complejo residencial VR Vake Sky Tower
Complejo residencial VR Vake Sky Tower
Complejo residencial VR Vake Sky Tower
Tiflis, Georgia
de
$100,000
Año de construcción 2031
Número de plantas 69
Vake, Ilia Chavchavadze str , N49, Complejo VR Vake Sky Tower, 72,4 metros cuadrados, 11o piso,1 metros cuadrados precio es 4.000$ , Precio total 289,600$ , pago bajo 30% , que asciende 86.880$ , El pago restante 70% se extenderá hasta diciembre 2031. Vista del parque Vake
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Complejo residencial Orbi Residence
Complejo residencial Orbi Residence
Batumi, Georgia
Precio en demanda
Número de plantas 35
Orbi Residence es un complejo de 35 pisos situado a 100 metros del mar.El complejo cuenta con una empresa de fitness, piscina, restaurante y administración
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Geo Estate
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Villa ECO Hotels
Villa ECO Hotels
Villa ECO Hotels
Villa ECO Hotels
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Villa ECO Hotels
Grigoleti, Georgia
de
$310,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Villas en venta en Grigoleti en el complejo ECO Hotels. El proyecto del complejo Armoniya se distingue por un diseño único de villas y lujosas habitaciones en la costa del Mar Negro.Cada una de las 34 villas tiene su propio código catastral, ya que todas las villas están aisladas y privadas.…
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GulfStream
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Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
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Complejo residencial SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Tsikhisdziri, Georgia
de
$57,684
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 29
Complejo residencial de élite en primera línea de mar, rodeado por un oasis de palmeras y rica flora y fauna, que ofrece impresionantes vistas del Mar Negro. 2.800 residencias frente al mar en tres edificios de gran altura están unidas por una amplia infraestructura recreativa. Una amp…
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Satellite Estate
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Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
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Apart - hotel Alliance Privilege
Batumi, Georgia
de
$174,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 54
Área 31–59 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Alliance Privilege es un proyecto de gran escala completado por Alliance, ubicado en el histórico y mundialmente famoso Bulevar de Batumi, en la zona costera más prestigiosa de la ciudad. Los primeros 12 pisos del complejo multifuncional de 54 pisos albergan el famoso hotel de 5 estrellas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 58.5
177,250 – 386,050
Desarrollador
Alliance Group
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Complejo residencial Old Batumi
Complejo residencial Old Batumi
Complejo residencial Old Batumi
Complejo residencial Old Batumi
Complejo residencial Old Batumi
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Complejo residencial Old Batumi
Batumi, Georgia
de
$161,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 30–71 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Trayendo la historia a la vida, este complejo residencial de élite fusiona el encanto atemporal del casco antiguo de Batumi con la sofisticación de la vida moderna. En el corazón de su concepto está la preservación de la fachada original de 1888, que se ha integrado cuidadosamente en un dise…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.6
221,000
Apartamentos 2 habitaciones
70.7
416,500
Estudio
30.2
161,500
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Geo Estate
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Complejo residencial OKTO Art house
Complejo residencial OKTO Art house
Complejo residencial OKTO Art house
Complejo residencial OKTO Art house
Complejo residencial OKTO Art house
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Complejo residencial OKTO Art house
Batumi, Georgia
de
$41,942
Año de construcción 2027
Número de plantas 34
Apartments for sale in the elite residential complex OKTO Art House, located on the New Boulevard. OKTO Art House is a unique project in the ART concept format. About the project: 2 blocks of 35 floors each Completion of construction of block B with infrastructure (in a white fra…
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Edificio de apartamentos Piazza Batumi
Edificio de apartamentos Piazza Batumi
Edificio de apartamentos Piazza Batumi
Edificio de apartamentos Piazza Batumi
Edificio de apartamentos Piazza Batumi
Batumi, Georgia
de
$116,000
Año de construcción 2028
Batumi, Vakhtang Gorgasali street #59-61, PIAZZA RESIDENCE residencial complex, 14 floor, 37.9 sq.m., vista al mar y casco antiguo. Precio por 1 sq.m. 3,050 $. El pago inicial es 10%, que es $11,559. El 50% se distribuirá durante 32 meses. El 40% restante se pagará en el momento de la termin…
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Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Complejo residencial Villas, Lisi Lake, Tbilisi
Tiflis, Georgia
de
$272,600
Número de plantas 3
Área 206–310 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Un complejo residencial de tipo club, situado en una ubicación tranquila cerca del lago Lisi. El proyecto consta de 8 villas premium situadas en una zona de 2379 m2 cerca del centro de la ciudad. Las villas tienen terrazas en la azotea con impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Cada…
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Geo Estate
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Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
Apart - hotel Queen Residence
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Apart - hotel Queen Residence
Batumi, Georgia
de
$57,000
Año de construcción 2027
Calle Batumi Adliy No53 LCD "Queens Residence" 32.16 metros cuadrados, 14 plantas, Un bloque, vista al mar. Contribución inicial 10%, que es $ 5.788, 19 meses se distribuirá 30%, es decir, $914 El 60% restante se paga en diciembre de 2027. La cantidad total del apartamento es de $ 57, 888.Ha…
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Complejo residencial Tbilisi W. Residences
Complejo residencial Tbilisi W. Residences
Complejo residencial Tbilisi W. Residences
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Complejo residencial Tbilisi W. Residences
, Georgia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 5
Área 61–150 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo residencial junto al río Kura ofrece a los residentes y visitantes una rara oportunidad para experimentar la tranquilidad de la naturaleza intacta mientras permanece conectado a la comodidad de la vida urbana moderna. El impresionante paisaje en el bosque inundado preservado crea…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
61.3
1
Apartamentos 2 habitaciones
93.8
1
Apartamentos 3 habitaciones
149.8
1
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Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
Complejo residencial WGR2 Gonio Batumi
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Batumi, Georgia
de
$75,250
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 38–148 m²
28 objetos inmobiliarios 28
Wyndham Grand 5*, un complejo de 5 pisos de lujo con servicios Todo Incluido & Ultra Todo Incluido, se crea en el principio de "resort-city" y consta de 5 ubicaciones, conectadas por transbordadores e infraestructura. La infraestructura del complejo supera los 27.000 m2 y consta de piscinas,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.5 – 93.8
75,250 – 891,100
Apartamentos 2 habitaciones
62.5 – 137.4
184,530 – 703,674
Apartamentos 3 habitaciones
128.0 – 148.3
466,971 – 679,263
Estudio
38.0 – 40.9
117,306 – 130,045
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Guías sobre la compra de obra nueva en Georgia

Auge de inversiones en bienes raíces en Georgia: primer resort all-inclusive, isla artificial y aumento de precios
Auge de inversiones en bienes raíces en Georgia: primer resort all-inclusive, isla artificial y aumento de precios

Preguntas Frecuentes sobre los nuevos edificios en Georgia

¿En cuánto se valora de media el metro cuadrado en los nuevos proyectos residenciales en Georgia?

El coste por metro cuadrado en los nuevos proyectos de construcción en Georgia depende de la ubicación de la propiedad. En los populares balnearios de Batumi y Gonio se pide alrededor de 1500-2000 euros por metro cuadrado. Mucho más barato se estima el metro cuadrado en Kapremushi y Kvariati: está en el rango de los 500-700 euros.

¿Cuáles son las ventajas de comprar un apartamento en un edificio nuevo en Georgia?

La disponibilidad de viviendas en Georgia le permite vivir en un país con una naturaleza hermosa, un clima templado y una buena ecología. Al invertir en una propiedad de 300 mil dólares, puede obtener un permiso de residencia georgiano.

¿En qué ciudades georgianas se compran más bienes raíces?

La mayor demanda de apartamentos en edificios nuevos en Georgia del desarrollador se observa en Batumi y Gonio. Aquí se compran viviendas para unas vacaciones de resort. Los apartamentos en Tiflis también se caracterizan por su alta liquidez. Los que más los compran son los extranjeros que se mudan al país por trabajo.

¿Qué documentos y permisos se requieren para la compra de una nueva vivienda georgiana y qué impuestos se contemplan?

Para comprar un apartamento en un nuevo edificio en Georgia, los extranjeros solo necesitan un pasaporte. No hay impuestos al comprar, pero deben pagarse por poseer bienes raíces (no más del 1% del valor de la propiedad).
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