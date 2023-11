Batumi, Georgia

de €38,419

35–66 m²

Ríndete a: 2025

Un hotel y complejo residencial para residencia permanente, incluso con animales. Es posible rendirse a la gestión del Código Penal. Wyndham Quarter Start de New Boulevard A 3 km del aeropuerto 250m al mar 100m del complejo Raduga Dirección de construcción del complejo: Batumi, Adlia Entrega del complejo en un marco blanco – mayo de 2025 Entrega del complejo con reparación – diciembre de 2025 Plan de cuotas sin intereses hasta finales de 2025 400 apartamentos de diferentes tamaños y con diferentes diseños. 18 pisos El complejo es administrado por una empresa de gestión internacional. Infraestructura: área verde y parque infantil. En la terraza del jacuzzi al aire libre. Campo deportivo multifuncional para tenis, fútbol, baloncesto. Área del apartamento: de 37.64m2 a 139.33m2 Altura del techo: 2.8 Se pueden comprar apartamentos: sin reparación; con reparación, pero sin muebles; con reparación « llave en mano ». Costo de reparación – 600 $ / m2. La reparación del apartamento « llave en mano » incluye no solo trabajos de acabado y materiales dentro del apartamento, sino también muebles, equipos, fontanería, etc. accesorios para el hogar. El costo de usar la infraestructura del complejo – 0.7 $ / m2 desde el área del apartamento, pero no más de 35 $ por mes. Entrega de apartamentos a la gerencia. Cuando el apartamento se entrega a la compañía administradora, los ingresos recibidos del arrendamiento por un monto del 60% de las ganancias se transferirán al propietario del apartamento, el 40% de las ganancias permanecerá en el Reino Unido. Esquema de pago 1 000 $ – armadura ( día / dos ) El pago inicial del 30% – ( incluye la reserva 1,000 $ ). Entrega sin intereses hasta diciembre de 2025 con pagos mensuales o trimestrales. Tipos de apartamentos: estudios, 1 + 1, 2 + 1. Tipos del apartamento: en el mar, aeropuerto, LCD « Arco iris », montañas. Los ascensores son gratuitos para los titulares de tarjetas. El complejo es administrado por una empresa de gestión internacional: « IPM » International Property Management. Puedes hacer reparaciones tú mismo. Puede alquilarse sin un Código Penal.