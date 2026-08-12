Guías sobre la compra de obra nueva en Georgia
Preguntas Frecuentes sobre los nuevos edificios en Georgia
¿En cuánto se valora de media el metro cuadrado en los nuevos proyectos residenciales en Georgia?
El coste por metro cuadrado en los nuevos proyectos de construcción en Georgia depende de la ubicación de la propiedad. En los populares balnearios de Batumi y Gonio se pide alrededor de 1500-2000 euros por metro cuadrado. Mucho más barato se estima el metro cuadrado en Kapremushi y Kvariati: está en el rango de los 500-700 euros.
¿Cuáles son las ventajas de comprar un apartamento en un edificio nuevo en Georgia?
La disponibilidad de viviendas en Georgia le permite vivir en un país con una naturaleza hermosa, un clima templado y una buena ecología. Al invertir en una propiedad de 300 mil dólares, puede obtener un permiso de residencia georgiano.
¿En qué ciudades georgianas se compran más bienes raíces?
La mayor demanda de apartamentos en edificios nuevos en Georgia del desarrollador se observa en Batumi y Gonio. Aquí se compran viviendas para unas vacaciones de resort. Los apartamentos en Tiflis también se caracterizan por su alta liquidez. Los que más los compran son los extranjeros que se mudan al país por trabajo.
¿Qué documentos y permisos se requieren para la compra de una nueva vivienda georgiana y qué impuestos se contemplan?
Para comprar un apartamento en un nuevo edificio en Georgia, los extranjeros solo necesitan un pasaporte. No hay impuestos al comprar, pero deben pagarse por poseer bienes raíces (no más del 1% del valor de la propiedad).