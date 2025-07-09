Apart hotel Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.

Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.
Garantía de devolución!
Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!
Ciudadanía de la UE - pasaporte rumano - como GIFT!
Es posible comprar 1/2, 1/4 de una habitación - comprobar el precio y las condiciones con nuestros administradores.
Precio:
Reclutamos los ingresos del primer día después de la compra, y no después de la terminación de la construcción y el lanzamiento del hotel.
Es decir, comienzas a ganar el día siguiente después del pago completo.
Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua es un hotel único con funciones de sanatorio, zona de acuario y un restaurante panorámico en el techo.
El hotel forma parte del complejo Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, el primer complejo en Georgia con todos los servicios inclusivos y la infraestructura más grande - 90 objetos en 15.000 m2, lo que lo hace atractivo para los turistas todo el año, independientemente de la temporada.
3 categorías de habitación:
Estándar
Habitación 31.2 m2 con cama o dos camas individuales.
Hay varias vistas disponibles, incluidas las vistas al mar y a la montaña.
De Luxe
Habitación 50.9 m2 - 51.1 m2 con un dormitorio separado y una habitación con cocina.
Cada habitación tiene vistas al mar y las montañas.
Luxe
Habitación 44,8 m2 - 58,2 m2 con dormitorio independiente y sala de estar cocina.
Amplio balcón, cada habitación tiene una vista panorámica del mar.
En las habitaciones
Infraestructura compleja:
Ubicación:
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.