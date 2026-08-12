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Oficinas en Venta en Georgia

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Tiflis
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Batumi
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67 propiedades total found
Oficina 112 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 112 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Número de plantas 5
$207,335
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Oficina 70 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 70 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Número de plantas 1
$98,000
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Oficina 119 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 119 m²
Tiflis, Georgia
Área 119 m²
Número de plantas 1
$140,000
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TekceTekce
Oficina 430 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 430 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 430 m²
Número de plantas 2
$1,40M
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Oficina 232 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 232 m²
Tiflis, Georgia
Área 232 m²
Número de plantas 2
$626,400
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Oficina 165 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 165 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 165 m²
Número de plantas 7
$400,000
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Oficina 326 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 326 m²
Tiflis, Georgia
Área 326 m²
Número de plantas 3
$641,826
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Office for sale in Tbilisi en Tiflis, Georgia
Office for sale in Tbilisi
Tiflis, Georgia
Área 215 m²
Número de plantas 37
Nos complace presentar un espacio de oficina exclusivo en el prestigioso centro de negocios …
$1,18M
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Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo en Tiflis, Georgia
Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo
Tiflis, Georgia
Área 144 m²
Número de plantas 5
144 sq.m. office space for sale in Saburtalo, on Nucubidze str, in business center, on the 5…
$360,000
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Oficina 127 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 127 m²
Tiflis, Georgia
Área 127 m²
Número de plantas 1
$368,298
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Oficina 253 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 253 m²
Tiflis, Georgia
Área 253 m²
$759,000
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Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo en Tiflis, Georgia
Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo
Tiflis, Georgia
Área 80 m²
Número de plantas 2
80 sq.m. office space for sale in Saburtalo, Shanghai area, on Lortkifanidze street, on the …
$120,000
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Oficina 593 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 593 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 5
Área 593 m²
Número de plantas 5
$2,00M
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Oficina 147 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 147 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 147 m²
Número de plantas 1
$290,969
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Oficina 282 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 282 m²
Tiflis, Georgia
Área 282 m²
Número de plantas 1
$1,00M
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Oficina 148 m² en Batumi, Georgia
Oficina 148 m²
Batumi, Georgia
Área 148 m²
Número de plantas 8
🏢 Коммерческое помещение с арендаторами!📍 ул. Гумбадзе 7, Батуми — вид на площадь Европы🔹 Пл…
$450,000
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FA real estate
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Oficina 54 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 54 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Número de plantas 2
$116,388
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Oficina 125 m² en Batumi, Georgia
Oficina 125 m²
Batumi, Georgia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 10/2
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$213,180
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Oficina 303 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 303 m²
Tiflis, Georgia
Área 303 m²
Número de plantas 2
$1,06M
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Oficina 85 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 85 m²
Tiflis, Georgia
Área 85 m²
Número de plantas 1
Precio en demanda
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Oficina 50 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 50 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 2
Área 50 m²
Número de plantas 3
$140,000
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Oficina 100 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 100 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
$291,460
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Oficina 528 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 528 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 4
Área 528 m²
Número de plantas 3
$1,69M
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Oficina 117 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 117 m²
Tiflis, Georgia
Área 117 m²
Número de plantas 1
$211,000
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Oficina 50 m² en Batumi, Georgia
Oficina 50 m²
Batumi, Georgia
Área 50 m²
Número de plantas 12
Commercial premises for rent in the new Office Center on the street. Mamuladze. Premises of …
$800
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Oficina 74 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 74 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 1
$336,360
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Oficina 118 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 118 m²
Tiflis, Georgia
Área 118 m²
Número de plantas 1
$195,000
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Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo en Tiflis, Georgia
Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo
Tiflis, Georgia
Área 70 m²
Número de plantas 7
70 sq.m. office space for sale in Saburtalo, on Nucubidze str, in new building, on the 7th f…
$170,000
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Oficina 80 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 80 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 80 m²
Número de plantas 4
$256,485
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Oficina 620 m² en Tiflis, Georgia
Oficina 620 m²
Tiflis, Georgia
Habitaciones 28
Nº de cuartos de baño 5
Área 620 m²
Número de plantas 1
$990,000
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