  1. Realting.com
  2. Georgia
  3. Batumi
  4. Apart hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Apart hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Batumi, Georgia
de
$133,000
BTC
1.5820085
ETH
82.9198304
USDT
131 495.0392755
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
12
Dejar una solicitud
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
ID: 27369
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/8/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Georgia
  • Región / estado
    Ayara
  • Ciudad
    Batumi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Polski Polski

Hotel habitaciones en Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.

Radisson Blu Residences Batumi - un exclusivo complejo residencial y hotelero de 5* 26 plantas con un CASINO en la costa, diseño exclusivo de residencias utilizando materiales, muebles y equipos de acuerdo con estándares internacionales Radisson.

Radisson Blu Residences ofrece una oportunidad única para invertir en residencias de marca que combinan el lujo y el alto potencial de ingresos.

Este proyecto proporciona comodidad y elegancia de primera clase, y el nombre Radisson Blu garantiza prestigio, por lo que es una opción ideal para los inversores que quieren combinar la vida sofisticada con inversiones financieras confiables.

Los apartamentos se encargan con una renovación llave en mano, cuyo diseño exclusivo se desarrolla según las normas internacionales de la cadena hotelera Radisson.

Ingresos hasta 14% por año!
28 días para sus propias vacaciones por año!

Lease agreement with Radisson for 20 years!
Sistema de piscina 60/40 (distribución de beneficios del ingreso bruto del uso de todas las habitaciones de hotel de su categoría.)

Primer pago 20%
¡No hay cuotas hasta el 2027 de diciembre!

2a categoría de habitación:

  • Estudios
  • Habitación de 31.6 m2 con cama o dos camas individuales.
  • Habitaciones de un dormitorio
  • Habitación de 50.1 m2 con un dormitorio separado y sala de cocina.

Infraestructura compleja:

  • Casino
  • SPA Centro
  • Jardín miniatura con plantas
  • Parque infantil
  • Playa privada
  • Piscina exterior climatizada
  • Restaurante con terraza
  • Bar y sala de estar en el techo
  • Aparcamiento subterráneo
  • Sala de conferencias
  • Recepción
  • Gimnasio

Ubicación:

  • Gonio complejo pueblo
  • Al mar - 50 m
  • Al centro de Batumi - 14 km
  • Al aeropuerto - 8 km

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.

Localización en el mapa

Batumi, Georgia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Edificio de apartamentos Shantan
Khashuri, Georgia
de
$63,000
Edificio de apartamentos White Square Jikia
Tiflis, Georgia
de
$170,000
Complejo residencial BATUMI ISLAND kvartira na ostrove mecty
Batumi, Georgia
de
$142,130
Complejo residencial ZhK Sea Side HO
Batumi, Georgia
de
$22,700
Apart - hotel Taghi
Tiflis, Georgia
de
$140,000
Está viendo
Apart hotel Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.
Batumi, Georgia
de
$133,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Complejo residencial Apartments in the Next Collection Batumi complex.
Batumi, Georgia
de
$65,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Next Collection es un moderno complejo residencial en el suburbio de élite de Batumi - Makhinjauri.Este primer complejo de apartamentos todo en uno en la costa georgiana ofrece todo para una vida cómoda y un ingreso estable.El proyecto ofrece apartamentos de estudio, apartamentos con 1 y 2 d…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Archi Akhmeteli in Gldani
Edificio de apartamentos Archi Akhmeteli in Gldani
Tiflis, Georgia
de
$1,100
Año de construcción 2025
Número de plantas 25
El complejo Archi Akhmeteli está situado en una zona céntrica de Gldani, a 5 minutos a pie de la estación de metro "Akhmeteli". El proyecto cuenta con un espacio comercial y un patio verde de 5000 metros cuadrados, donde se ubicarán los deportes y el parque infantil. El complejo Archi Akhmet…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos RiverFront Residence
Edificio de apartamentos RiverFront Residence
Tiflis, Georgia
de
$53,000
Año de construcción 2027
Número de plantas 29
#29 N. Khosharauli Str. RiverFront Residence es un complejo residencial multifuncional que combina confort y bloques residenciales de clase empresarial: ParkView, SideView y FrontView. El proyecto incluye: - Un patio interior de 2500 metros cuadrados, de los cuales 1900 metros cuadrados es…
Agencia
sisnogroup
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Georgia
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
Mostrar todas las publicaciones