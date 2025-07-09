Piso en edificio nuevo Domus gazapkhuli

El complejo residencial de 21 pisos consta de 2 entradas, donde se encuentran 230 apartamentos. Se estipulan 2 pisos para el estacionamiento subterráneo, proporcionando lugares para más de 200 vehículos. El primer piso del complejo es un área de conversión y 20 – área residencial. El proyecto es fascinante, especialmente con el espacio recreativo distribuido en 4000 metros cuadrados. con una variedad de áreas de entretenimiento y descanso; En el patio, También se planea organizar un jardín creativo para niños. La inversión realizada en el proyecto está totalmente dirigida a crear un desarrollo ecológicamente limpio y acogedor.

Domus gazapkhuli se encuentra en el distrito de saburtalo, en la calle Gazapkhuli N8. El proyecto Gazapkhuli tiene 2 vistas. Uno con vista al noreste, que hace sol por la mañana. También es el lado del lago Lisi, que está a 14 minutos en coche y a 37 minutos a pie. La segunda vista es al lado de la ciudad en la calle Shalva Nucubidze ( 5 minutos de caminata ). El lado suroeste del proyecto está soleado todo el día. En 12 minutos a pie estará en la avenida Vazha pshavela, donde se encuentra la estación de metro Delisi, farmacias, tiendas ... A solo 1200 metros puede encontrar el centro comercial de la ciudad. A 12 minutos también hay parque central