  2. Georgia
  3. Tiflis
  Piso en edificio nuevo Domus gazapkhuli

Piso en edificio nuevo Domus gazapkhuli

Tiflis, Georgia
de
$60,000
;
11
ID: 4818
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/11/25

Localización

  • País
    Georgia
  • Ciudad
    Tiflis
  • Metro
    Delisi (~ 600 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    21

Sobre el complejo

El complejo residencial de 21 pisos consta de 2 entradas, donde se encuentran 230 apartamentos. Se estipulan 2 pisos para el estacionamiento subterráneo, proporcionando lugares para más de 200 vehículos. El primer piso del complejo es un área de conversión y 20 – área residencial. El proyecto es fascinante, especialmente con el espacio recreativo distribuido en 4000 metros cuadrados. con una variedad de áreas de entretenimiento y descanso; En el patio, También se planea organizar un jardín creativo para niños. La inversión realizada en el proyecto está totalmente dirigida a crear un desarrollo ecológicamente limpio y acogedor.
Domus gazapkhuli se encuentra en el distrito de saburtalo, en la calle Gazapkhuli N8. El proyecto Gazapkhuli tiene 2 vistas. Uno con vista al noreste, que hace sol por la mañana. También es el lado del lago Lisi, que está a 14 minutos en coche y a 37 minutos a pie. La segunda vista es al lado de la ciudad en la calle Shalva Nucubidze ( 5 minutos de caminata ). El lado suroeste del proyecto está soleado todo el día. En 12 minutos a pie estará en la avenida Vazha pshavela, donde se encuentra la estación de metro Delisi, farmacias, tiendas ... A solo 1200 metros puede encontrar el centro comercial de la ciudad. A 12 minutos también hay parque central

Localización en el mapa

Tiflis, Georgia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Está viendo
Apart - hotel PANORAMA
Apart - hotel PANORAMA
Batumi, Georgia
Precio en demanda
El complejo multifuncional de 40 pisos "PANORAMA" se encuentra en el Mar Negro.   El complejo incluye una serie de instalaciones para diversos fines, desde ocio hasta entretenimiento y habitaciones profesionales que son ideales para cualquier ocasión. hotel de 5 estrellas Apart…
Desarrollador
Tower Group
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Batumi, Georgia
de
$81,750
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 25
Área 30–58 m²
13 objetos inmobiliarios 13
Wyndham Deluxe es un complejo hotelero de 5* con una empresa de gestión internacional. El complejo está situado en la primera línea de la costa, y la infraestructura incluye un bar en la azotea, fitness, restaurante, salas de conferencias, una piscina al aire libre, un casino y una playa privada
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.5 – 58.3
138,792 – 250,357
Apartamento
30.4
87,029
Estudio
29.8 – 43.3
94,242 – 137,180
Agencia
Geo Estate
Edificio de apartamentos Matiani
Edificio de apartamentos Matiani
Edificio de apartamentos Matiani
Edificio de apartamentos Matiani
Edificio de apartamentos Matiani
Tiflis, Georgia
de
$70,000
Año de construcción 2026
Número de plantas 31
The complex organically combines many necessary objects with the living environment and creates a unified system, which is a great advantage in our everyday life. Continuing the principle of the 15-minute city concept, Matiani is another new and innovative project from Biograph Living, fe…
Agencia
sisnogroup
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
09.07.2025
09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
15.04.2025
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
24.11.2021
24.11.2021
«La cantidad de turistas que visitan Georgia ha aumentado más de 200% en los últimos 8 años». Descubrimos por qué el mercado inmobiliario de Georgia se volvió la «revelación» más reciente
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
25.10.2021
25.10.2021
Cómo crear el proyecto de inversión de sus sueños con una rentabilidad de 20% ROI por año
