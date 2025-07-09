Apart hotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.

Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.
Usted puede comprar 1/2, 1/4, 1/8 de una habitación - pedir a nuestros administradores por el precio y las condiciones.
Garantía de devolución!
Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!
Precio:
- 1/8 de una habitación de 51.324 USD ingresos - de 5,132 USD por año!
- 1/4 de una habitación de 78,724 USD ingresos - de 7,872 USD por año!
- Entire room from 275,364 USD income - from 27,536 USD per year!
Reclutamos los ingresos del primer día después de la compra, y no después de la terminación de la construcción y el lanzamiento del hotel.
Es decir, comienzas a ganar el día siguiente después del pago completo.
Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua es un hotel de veintiserie único con funciones de spa, una zona acuática y un restaurante panorámico en el techo.
El hotel forma parte del complejo Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, el primer complejo en Georgia con todos los servicios inclusivos y la infraestructura más grande - 90 objetos en 15.000 m2, lo que lo hace atractivo para los turistas todo el año, independientemente de la temporada.
3 categorías de habitación:
Estándar
- Habitación 31.2 m2 con cama o dos camas individuales.
- Hay varias vistas disponibles, incluidas las vistas al mar y a la montaña.
De Luxe
- Habitación 50.9 m2 - 51.1 m2 con un dormitorio separado y una habitación con cocina.
- Cada habitación tiene vistas al mar y las montañas.
Luxe
- Habitación 44,8 m2 - 58,2 m2 con dormitorio independiente y sala de estar cocina.
- Amplio balcón, cada habitación tiene una vista panorámica del mar.
En las habitaciones:
- Armario
- Cama
- Escritorio
- Silla de trabajo
- Mesas de cama
- Chest of drawers
- Mesa lateral
- Sofá sala de estar (deLuxe y diseños de Luxe)
- Mobiliario de terraza
- Espejos
- Teléfonos
- TV
- Seguridad electrónica
- Plancha de planchado
- Secador de pelo
- Zumo eléctrico
- Toaster
- Kettle
- Cafetera
- Hob
- Refrigerador
- Oven
- Microondas
- Platos, Cutlery
- Ropa de cama, Albornoces, Zapatillas
Infraestructura compleja:
- 12 restaurantes, cafeterías, bares
- 7 piscinas
- SPA
- Gimnasio
- 2 recintos deportivos
- Parques infantiles, salones de juegos, cafeterías y clubes
- Parque infantil
- Rope ciudad con trampolín y pared de escalada
- Sala de conferencias
- 4 sesiones
- Coworking
- Mini golf
- Bowling
- Cine
- Billares
- Biblioteca
- Mesas de ajedrez
- Alquiler de motos y scooter eléctrico
- Juegos de mesa
- Casa de vino
- Sala de reuniones
- Chacha-house
- Sala de banquetes
- Complejo de baño
- Terapia de vino y centro de medicina herbaria
- Ducha Charcot
- Salas de estar
- Jacuzzi
- Salas de masaje
- Primavera artesanal
- Zona de fotos de marca
- Tienda de recuerdos
- Mercados y Eco-shop
- Aparcamiento
- Helipad
Ubicación:
- Gonio complejo pueblo
- Al mar - 400 m
- Al centro de Batumi - 14 km
- Al aeropuerto - 8 km
Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.