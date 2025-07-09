Apart hotel Equity investment in Wyndham Grand Batumi hotel rooms.

Habitaciones del hotel en Wyndham Grand Residences Batumi Gonio.

Usted puede comprar 1/2, 1/4, 1/8 de una habitación - pedir a nuestros administradores por el precio y las condiciones.

Garantía de devolución!

Ingresos garantizados del 10% durante los primeros 5 años!

Precio:

1/8 de una habitación de 51.324 USD ingresos - de 5,132 USD por año!

1/4 de una habitación de 78,724 USD ingresos - de 7,872 USD por año!

Entire room from 275,364 USD income - from 27,536 USD per year!

Reclutamos los ingresos del primer día después de la compra, y no después de la terminación de la construcción y el lanzamiento del hotel.

Es decir, comienzas a ganar el día siguiente después del pago completo.

Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua es un hotel de veintiserie único con funciones de spa, una zona acuática y un restaurante panorámico en el techo.

El hotel forma parte del complejo Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, el primer complejo en Georgia con todos los servicios inclusivos y la infraestructura más grande - 90 objetos en 15.000 m2, lo que lo hace atractivo para los turistas todo el año, independientemente de la temporada.

3 categorías de habitación:

Estándar

Habitación 31.2 m2 con cama o dos camas individuales.

Hay varias vistas disponibles, incluidas las vistas al mar y a la montaña.

De Luxe

Habitación 50.9 m2 - 51.1 m2 con un dormitorio separado y una habitación con cocina.

Cada habitación tiene vistas al mar y las montañas.

Luxe

Habitación 44,8 m2 - 58,2 m2 con dormitorio independiente y sala de estar cocina.

Amplio balcón, cada habitación tiene una vista panorámica del mar.

En las habitaciones:

Armario

Cama

Escritorio

Silla de trabajo

Mesas de cama

Chest of drawers

Mesa lateral

Sofá sala de estar (deLuxe y diseños de Luxe)

Mobiliario de terraza

Espejos

Teléfonos

TV

Seguridad electrónica

Plancha de planchado

Secador de pelo

Zumo eléctrico

Toaster

Kettle

Cafetera

Hob

Refrigerador

Oven

Microondas

Platos, Cutlery

Ropa de cama, Albornoces, Zapatillas

Infraestructura compleja:

12 restaurantes, cafeterías, bares

7 piscinas

SPA

Gimnasio

2 recintos deportivos

Parques infantiles, salones de juegos, cafeterías y clubes

Parque infantil

Rope ciudad con trampolín y pared de escalada

Sala de conferencias

4 sesiones

Coworking

Mini golf

Bowling

Cine

Billares

Biblioteca

Mesas de ajedrez

Alquiler de motos y scooter eléctrico

Juegos de mesa

Casa de vino

Sala de reuniones

Chacha-house

Sala de banquetes

Complejo de baño

Terapia de vino y centro de medicina herbaria

Ducha Charcot

Salas de estar

Jacuzzi

Salas de masaje

Primavera artesanal

Zona de fotos de marca

Tienda de recuerdos

Mercados y Eco-shop

Aparcamiento

Helipad

Ubicación:

Gonio complejo pueblo

Al mar - 400 m

Al centro de Batumi - 14 km

Al aeropuerto - 8 km

Para información más detallada sobre este proyecto, llámenos / escríbanos.