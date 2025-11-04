  1. Realting.com
  Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.

Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.

Alanya, Türkei
von
$448,660
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
15
ID: 33243
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1356
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 03.02.26

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

5+1-Zimmer-Villa am Meer in Alanya: Privater Pool, Garten, 300 Meter zum Strand (Konaklı)

Suchen Sie eine Villa in der Türkei für einen dauerhaften Wohnsitz oder einen Urlaub? Wir bieten Ihnen eine freistehende Villa in Konaklı, Alanya – eine perfekte Kombination aus Privatsphäre, Komfort und idealer Lage direkt am Meer.

Hauptmerkmale der Immobilie:

  • Lage: Konaklı, Alanya, Türkei
  • Strandnähe: 300 m – eine seltene Nähe für Villen dieser Klasse
  • Wohnfläche: 265 m²
  • Grundstücksfläche: 450 m²
  • Aufteilung: 5+1 (5 Schlafzimmer + Wohnzimmer)

Vorteile der Villa

  • Privater Pool – Ihre persönliche Oase der Ruhe und Entspannung
  • Privater Garten – eine grüne Oase für Privatsphäre und Familienfeiern
  • Individuelle Heizung (Heizkörper) – ganzjähriger Komfort
  • Balkone/Terrassen an jedem Zimmer – maximales Tageslicht und frische Luft
  • Praktische Raumaufteilung – Funktionalität und Komfort bis ins kleinste Detail

Grundriss:

Erdgeschoss:

  • Schlafzimmer
  • Wohnzimmer
  • Küche
  • Badezimmer
  • Separates WC

Obergeschoss:

  • 4 separate Schlafzimmer
  • 2 Badezimmer

Warum diese Villa die ideale Wahl für Sie ist:

  • Die Nähe zum Meer Nur 300 Meter zum Strand – tägliche Spaziergänge am Wasser und schneller Zugang zu allen Aktivitäten am Meer.
  • Privatsphäre. Ein freistehendes Haus auf einem umzäunten Grundstück garantiert Privatsphäre und Sicherheit.
  • Großzügiges Raumangebot. Das geräumige Haus und Grundstück sind ideal für Familien oder Gäste.
  • Komfort das ganze Jahr über. Dank individueller Heizung ist die Villa zu jeder Jahreszeit bewohnbar.


Lage: Konkali (Konaklı) – Vorteile der Gegend:

  • Gute Infrastruktur (Geschäfte, Restaurants, Cafés)
  • Ruhige Atmosphäre abseits der lauten Touristengebiete
  • Gute Verkehrsanbindung an das Stadtzentrum von Alanya


Verpassen Sie nicht die Chance auf eine Villa am Meer!Dies ist die perfekte Gelegenheit für alle, die von einem eigenen Haus am Meer mit Pool, Garten und idealer Lage träumen.

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Alanya, Türkei
