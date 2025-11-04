Villa Villa 5+1 300 Meter vom Meer entfernt in Konkala | Alanya.

5+1-Zimmer-Villa am Meer in Alanya: Privater Pool, Garten, 300 Meter zum Strand (Konaklı)

Suchen Sie eine Villa in der Türkei für einen dauerhaften Wohnsitz oder einen Urlaub? Wir bieten Ihnen eine freistehende Villa in Konaklı, Alanya – eine perfekte Kombination aus Privatsphäre, Komfort und idealer Lage direkt am Meer.

Hauptmerkmale der Immobilie:

Lage: Konaklı, Alanya, Türkei

Strandnähe: 300 m – eine seltene Nähe für Villen dieser Klasse

Wohnfläche: 265 m²

Grundstücksfläche: 450 m²

Aufteilung: 5+1 (5 Schlafzimmer + Wohnzimmer)

Vorteile der Villa

Privater Pool – Ihre persönliche Oase der Ruhe und Entspannung

Privater Garten – eine grüne Oase für Privatsphäre und Familienfeiern

Individuelle Heizung (Heizkörper) – ganzjähriger Komfort

Balkone/Terrassen an jedem Zimmer – maximales Tageslicht und frische Luft

Praktische Raumaufteilung – Funktionalität und Komfort bis ins kleinste Detail

Grundriss:

Erdgeschoss:

Schlafzimmer

Wohnzimmer

Küche

Badezimmer

Separates WC

Obergeschoss:

4 separate Schlafzimmer

2 Badezimmer

Warum diese Villa die ideale Wahl für Sie ist:

Die Nähe zum Meer Nur 300 Meter zum Strand – tägliche Spaziergänge am Wasser und schneller Zugang zu allen Aktivitäten am Meer.

Privatsphäre. Ein freistehendes Haus auf einem umzäunten Grundstück garantiert Privatsphäre und Sicherheit.

Großzügiges Raumangebot. Das geräumige Haus und Grundstück sind ideal für Familien oder Gäste.

Komfort das ganze Jahr über. Dank individueller Heizung ist die Villa zu jeder Jahreszeit bewohnbar.



Lage: Konkali (Konaklı) – Vorteile der Gegend:

Gute Infrastruktur (Geschäfte, Restaurants, Cafés)

Ruhige Atmosphäre abseits der lauten Touristengebiete

Gute Verkehrsanbindung an das Stadtzentrum von Alanya



Verpassen Sie nicht die Chance auf eine Villa am Meer!Dies ist die perfekte Gelegenheit für alle, die von einem eigenen Haus am Meer mit Pool, Garten und idealer Lage träumen.

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.