Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.

Preis: 390.000 EUR pro Einheit: 490.000 EUR.
Luxuriös möblierte 3+1-Zimmer-Villa, 230 m², im Toprak VIP Villas-Komplex in Kargıcak.
Unschlagbare Lage – direkter Meerblick ohne Hügel.
Es gibt keine weiteren Villen in dieser luxuriösen Lage in dieser Gegend.
Dieses luxuriöse Villenprojekt befindet sich im malerischen Kargıcak in Alanya, nur 700 Meter vom Strand entfernt. Bauträger ist Toprak Construction, der Entwickler eines einzigartigen Projekts im Barockstil, das Luxus, Komfort und Qualität vereint.
Hauptmerkmale:
Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.