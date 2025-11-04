  1. Realting.com
Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.

Kargıcak, Türkei
von
$463,217
20
ID: 33212
Letzte Aktualisierung: 27.01.26

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Kargıcak

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Preis: 390.000 EUR pro Einheit: 490.000 EUR.
Luxuriös möblierte 3+1-Zimmer-Villa, 230 m², im Toprak VIP Villas-Komplex in Kargıcak.

Unschlagbare Lage – direkter Meerblick ohne Hügel.
Es gibt keine weiteren Villen in dieser luxuriösen Lage in dieser Gegend.

  • Baujahr 2023
  • Voll möbliert
  • Alle Haushaltsgeräte inklusive
  • 4 Badezimmer
  • Garten
  • Privater Pool
  • Panoramablick auf Meer und Berge
  • Sicherheitssystem
  • Generator

Dieses luxuriöse Villenprojekt befindet sich im malerischen Kargıcak in Alanya, nur 700 Meter vom Strand entfernt. Bauträger ist Toprak Construction, der Entwickler eines einzigartigen Projekts im Barockstil, das Luxus, Komfort und Qualität vereint.

Hauptmerkmale:

  • Zentrale Satellitenanlage
  • Aluminiumrahmen mit Doppelverglasung
  • Spots in allen Räumen
  • Robuste Stahleingangstür
  • Lackierte MDF-Innentüren
  • Hitze- und wasserbeständige Wände
  • Einbauküche aus MDF
  • Keramikboden
  • Heizsystem
  • Smart-Home-System
  • Klimaanlagen
  • Haushaltsgeräte
  • Elektrische Rollläden

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Kargıcak, Türkei
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

