Villa Luxus villa 3+1 in Toprak VIP Villas.

Preis: 390.000 EUR pro Einheit: 490.000 EUR.

Luxuriös möblierte 3+1-Zimmer-Villa, 230 m², im Toprak VIP Villas-Komplex in Kargıcak.

Unschlagbare Lage – direkter Meerblick ohne Hügel.

Es gibt keine weiteren Villen in dieser luxuriösen Lage in dieser Gegend.

Baujahr 2023

Voll möbliert

Alle Haushaltsgeräte inklusive

4 Badezimmer

Garten

Privater Pool

Panoramablick auf Meer und Berge

Sicherheitssystem

Generator

Dieses luxuriöse Villenprojekt befindet sich im malerischen Kargıcak in Alanya, nur 700 Meter vom Strand entfernt. Bauträger ist Toprak Construction, der Entwickler eines einzigartigen Projekts im Barockstil, das Luxus, Komfort und Qualität vereint.

Hauptmerkmale:

Zentrale Satellitenanlage

Aluminiumrahmen mit Doppelverglasung

Spots in allen Räumen

Robuste Stahleingangstür

Lackierte MDF-Innentüren

Hitze- und wasserbeständige Wände

Einbauküche aus MDF

Keramikboden

Heizsystem

Smart-Home-System

Klimaanlagen

Haushaltsgeräte

Elektrische Rollläden

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.