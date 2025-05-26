Wohnkomplex Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.

Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 52 m2 im Premium SPA-Komplex Best Home 46 - Oba Privilege.

Eine Reihe von Haushaltsgeräten (Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd, Backofen, Dunstabzugshaube, Waschmaschine), Klimaanlage in jedem Zimmer, beheizte Etagen im Badezimmer und eine Durchlauferhitzer - im Preis inbegriffen!

Wir präsentieren Ihnen ein Projekt eines hochwertigen Wohnkomplexes in einem der besten Gegenden von Alanya - Oba, an der Mittelmeerküste, vom besten Entwickler der Region.

Der Komplex befindet sich auf einem Grundstück von 13.000 m2, von dem 10.000 m2 ist die lokale Fläche mit einer Vielzahl von Infrastruktur, der Komplex besteht aus 7 Blöcken von 5 Stockwerken, die Entfernung zum Meer beträgt 3.000 Meter.

In der Nähe sind auch private Schulen und Colleges, große Ketten Supermärkte und Geschäfte, sowie ein großes staatliches Krankenhaus und mehr.

Fertigstellungsdatum: Lieferbar 2025.

Infrastruktur:

Freibad (700 m2)

Whirlpool

Kinderbecken

Kinderspielplatz

Kino im Freien

Erholungsgebiete

Yoga-Bereich

Arbeitsraum

Billard

Tischtennis

Hallenbad

Türkisches Bad

Sauna

Zimmer mit Salz

Whirlpool

Erholungsgebiet

Gymnasium

Kinderspielzimmer

Cafe

Innenparkplatz (252 Parkplätze)

24/7 Sicherheit

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.