  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Alanya
  4. Wohnkomplex Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.

Wohnkomplex Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.

Oba, Türkei
von
$145,485
BTC
1.7305093
ETH
90.7033902
USDT
143 838.2808754
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
15
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27464
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 52 m2 im Premium SPA-Komplex Best Home 46 - Oba Privilege.

Eine Reihe von Haushaltsgeräten (Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd, Backofen, Dunstabzugshaube, Waschmaschine), Klimaanlage in jedem Zimmer, beheizte Etagen im Badezimmer und eine Durchlauferhitzer - im Preis inbegriffen!

Wir präsentieren Ihnen ein Projekt eines hochwertigen Wohnkomplexes in einem der besten Gegenden von Alanya - Oba, an der Mittelmeerküste, vom besten Entwickler der Region.

Der Komplex befindet sich auf einem Grundstück von 13.000 m2, von dem 10.000 m2 ist die lokale Fläche mit einer Vielzahl von Infrastruktur, der Komplex besteht aus 7 Blöcken von 5 Stockwerken, die Entfernung zum Meer beträgt 3.000 Meter.

In der Nähe sind auch private Schulen und Colleges, große Ketten Supermärkte und Geschäfte, sowie ein großes staatliches Krankenhaus und mehr.

Fertigstellungsdatum: Lieferbar 2025.

Infrastruktur:

  • Freibad (700 m2)
  • Whirlpool
  • Kinderbecken
  • Kinderspielplatz
  • Kino im Freien
  • Erholungsgebiete
  • Yoga-Bereich
  • Arbeitsraum
  • Billard
  • Tischtennis
  • Hallenbad
  • Türkisches Bad
  • Sauna
  • Zimmer mit Salz
  • Whirlpool
  • Erholungsgebiet
  • Gymnasium
  • Kinderspielzimmer
  • Cafe
  • Innenparkplatz (252 Parkplätze)
  • 24/7 Sicherheit

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Oba, Türkei

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Modern complex of villas with beaches, swimming pools and a spa center, Bodrum, Turkey
Milas, Türkei
von
$2,37M
Wohnanlage Complex of quality villas with gardens close to the lake and highways, Kocaeli, Turkey
İzmit, Türkei
von
$733,794
Wohnanlage Furnished apartment 1+1 in the complex Best Home 20 near Cleopatra beach.
Alanya, Türkei
von
$170,802
Wohnanlage New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Konak, Türkei
von
$301,951
Wohnanlage Finished apartments near the business district Basın Ekspres.
, Türkei
von
$110,000
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Apartment in the complex Best Home 46 - Oba Privilege.
Oba, Türkei
von
$145,485
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Aksemsettin Bulvari, Türkei
von
$193,993
Eigenschaften:üppig angelegte GärtenJogging und WanderwegeKinderfreundliche Spielplätze und Freiräume für FamilienaktivitätenKaskaden und dekorative WasserelementeSichere und gemeinsame Bereiche für ein komfortables ErlebnisSozialräume für Mehrzweck- und FreizeitaktivitätenFitnesscenterSauna…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Türkei
von
$1,39M
Neue Wohnanlage im Elitegebiet von Kadikoy auf der anatolischen Seite von Istanbul mit Villen und modernen Hochhäusern.Der Komplex bietet Apartments mit verschiedenen Layouts 2+1, 3+1, 4+1 von 117 m2 bis 350 m2.Ausstattung: Freibad, Spa, Billardraum, Fitnessraum, Café, Schutzbereich.Lage und…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Alle anzeigen Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Wohnanlage Duplex 5+1 apartments on the seafront in Bodrum.
Bodrum, Türkei
von
$2,77M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Luxuriöse Duplex-Residenz und Villen im Premium-Komplex Povera Residences & Villas auf der ersten Linie.Nur 76 Villen und 234 Residenzen auf einem Grundstück von 150.000 m2.Panoramablick auf das Meer, ein privater Strand 1200 Meter lang, voller Hotelservice auf der Luxus-Ebene.Wohnanlage:Ges…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen