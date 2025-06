Wohnkomplex Furnished apartment 1+1 in the Yekta Blue 3 Residence complex.

Möblierte ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) mit einer Fläche von 68 m2, auf einem hohen Stock mit Blick auf die Berge und den Pool.

Wir bieten eine solche Gelegenheit - Wohnungen in einem Komplex mit einer luxuriösen Infrastruktur von einem der besten Entwickler in der Region.

Der Komplex liegt 400 m vom Meer entfernt, 25 Minuten vom internationalen Flughafen Gazipasa entfernt, in einer der beliebtesten Resortstädte in der Türkei - Alanya im Mahmutlar Bereich an der Grenze zu Kargicak.

In der Nähe des Komplexes gibt es viele Geschäfte, Cafés, einen großen Migros Supermarkt, einen Freitagsmarkt und eine Apotheke.

Alle Apartments sind mit einer komplett hochwertigen Veredelung, Einbauküche und komplett ausgestatteten Badezimmern gemietet. Deckenhöhe ist 3 Meter. Panoramaverglasung.

Infrastruktur:

Landschaftsgarten

Schwimmbad mit Wasserrutschen

Kinderbecken

Kinderspielplatz und Zimmer

Sauna

Dampfbad

Whirlpool

Fitnessraum

Billard

Satellitenfernsehen

Aufzug

Notfallgenerator

Außenbeleuchtung

Pfleger

24 Stunden Sicherheit

CCTV-System

Parkplatz im Freien

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.