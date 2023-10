Residential complex with swimming pool, gym and barbecue area, 300 meters to the sea, Mahmutlar, Turkey

Mahmutlar, Türkei

von €144,000

Kapitulation vor: 2024

Der prestigeträchtige Komplex befindet sich in der Region Mahmutlar auf einem Grundstück von 5850 m2. Ein 13-stöckiger Block befindet sich für 144 Apartments. Dieser Komplex verkauft Layout-Apartments von 1 + 1 mit einer Fläche von 64 m2 an Duplexe in den letzten Etagen von 2 + 1 mit einer Fläche von 111 -116 m2. Der Komplex befindet sich 800 m vom Meer und 300 m von der zentralen Atatürk-Straße entfernt, auf der sich alle Arten von Geschäften, Cafés, Apotheken und Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel befinden. Die Infrastruktur des Komplexes wird mit seiner Vielfalt den anspruchsvollsten Käufer begeistern. Infrastruktur: • Außenpool mit Rutschen • Innenpool • Sauna / Dampfbad • Kinderclub • Spielplatz • Kino • Fitnessraum • Grundstück für Straßentiere ( Schalen, Haus ) • Parken für Fahrräder • Offener Parkplatz • Grillplatz • Botanischer Garten • Tennisplatz und Basketballplatz • Konferenzraum • Sicherheits- und Videoüberwachungssystem rund um die Uhr Eigenschaften: • Eingebautes Küchen-Headset • Ein kompletter Satz Klempnerarbeiten • Schiebefenster mit Hitzeschutz • Schiebebalkontüren • Terrasse mit Zugang zum Garten Baubeginn - August 2022 Bauende: September 2024 Weitere Informationen erhalten Sie vom Manager.