Wohnung in einem Neubau Apartments for Sale in Alanya – Only 30% Down Payment + 36 Months Installments!

Das Hotel liegt in Oba, einem Gebiet für Aufenthaltserlaubnis.

Startpreise:

• 1+1 Wohnungen ab 89.000 €

• 2+1 Wohnungen ab €125.000

• 3+1 Apartments ab 175.000 €

Projekteigenschaften:

• 4 Blocks, insgesamt 96 Wohnungen

• Frei- und Innenpools

• 24/7 Sicherheit

• Basketball & Tennisplätze

• Türkisches Bad & Sauna

• Café & Restaurant

• Kinderspielzimmer

• Innen- und Außenparkplätze

• Lobby und Aufzüge

• Erstklassige Bauqualität

✔ 70 % des Projekts sind abgeschlossen

✔ Liefertermin: 31.12.2026

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Ihre Traumwohnung mit einfachen Ratenzahlungen zu kaufen.

