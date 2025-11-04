Wohnung in einem Neubau Apartments for Sale in Alanya – Only 30% Down Payment + 36 Months Installments!

Das Hotel liegt in Oba, einem Gebiet für Aufenthaltserlaubnis.
Startpreise:
• 1+1 Wohnungen ab 89.000 €
• 2+1 Wohnungen ab €125.000
• 3+1 Apartments ab 175.000 €
Projekteigenschaften:
• 4 Blocks, insgesamt 96 Wohnungen
• Frei- und Innenpools
• 24/7 Sicherheit
• Basketball & Tennisplätze
• Türkisches Bad & Sauna
• Café & Restaurant
• Kinderspielzimmer
• Innen- und Außenparkplätze
• Lobby und Aufzüge
• Erstklassige Bauqualität
✔ 70 % des Projekts sind abgeschlossen
✔ Liefertermin: 31.12.2026
Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Ihre Traumwohnung mit einfachen Ratenzahlungen zu kaufen.
📩 Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Details!