  Wohnung in einem Neubau Apartments for Sale in Alanya – Only 30% Down Payment + 36 Months Installments!

Oba, Türkei
von
$105,661
MwSt.
von
$55/m²
;
21
ID: 33302
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 16.02.26

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Über den Komplex

Das Hotel liegt in Oba, einem Gebiet für Aufenthaltserlaubnis.

Startpreise:
• 1+1 Wohnungen ab 89.000 €
• 2+1 Wohnungen ab €125.000
• 3+1 Apartments ab 175.000 €

Projekteigenschaften:
• 4 Blocks, insgesamt 96 Wohnungen
• Frei- und Innenpools
• 24/7 Sicherheit
• Basketball & Tennisplätze
• Türkisches Bad & Sauna
• Café & Restaurant
• Kinderspielzimmer
• Innen- und Außenparkplätze
• Lobby und Aufzüge
• Erstklassige Bauqualität

✔ 70 % des Projekts sind abgeschlossen
✔ Liefertermin: 31.12.2026

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, Ihre Traumwohnung mit einfachen Ratenzahlungen zu kaufen.

📩 Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Details!

Standort auf der Karte

Oba, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Sie sehen gerade
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
