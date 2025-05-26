  1. Realting.com
  Wohnkomplex Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.

Oba, Türkei
von
$160,804
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
10
ID: 27434
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.08.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Auf Anfrage senden wir Ihnen Fotos der Apartments.

Wohnungen zum Verkauf im Komplex Victory Garden Oba:

  • Ein Schlafzimmer (1+1) von 58 m2 - 135.000 EUR unmöbliert
  • Ein Schlafzimmer (1+1) von 58 m2 - 155.000 EUR möbliert
  • Zwei Schlafzimmer (2+1) von 110 m2 - 230.000 EUR möbliert

Garten des Sieges Oba ist ein neuer Wohnkomplex PREMIUM CLASS mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich im renommierten Stadtteil Oba von Alanya, umgeben von allen notwendigen Infrastrukturen und nur 800 Meter vom Meer und den Stränden.

In unmittelbarer Nähe des Komplexes gibt es private und öffentliche Bildungseinrichtungen und Kindergärten. Geschäfte, Supermärkte, Bauernmarkt und Metro-Hypermarkt.

Der Komplex besteht aus 7 Gebäuden von je 4 Etagen, auf einer Fläche von 14.900 m2, insgesamt 178 Wohnungen.

Abschlussdatum: 2023.

Infrastruktur:

  • Grüne Landschaft
  • Landschaftsgarten
  • Freibad mit Wasserrutschen
  • Poolbar
  • Sonnen- und Ruhebereich
  • Aufzüge
  • Fitnesscenter
  • Hallenbad
  • Hammam
  • Nassdampfraum
  • Sauna
  • Massagen
  • Miniclub
  • Kino
  • Cafe
  • Öffentliches drahtloses Internet
  • Satelliten TV-System
  • BBQ Bereich
  • Tennisplatz
  • Generator
  • Pfleger
  • Ramp für Rollstühle
  • Parkplatz
  • Automatische Beleuchtung
  • Fläche
  • Sicherheit und Videoüberwachung 7/24

Ausgezeichnete Lage:

  • Metro Hypermarket - 250 Meter
  • Lebensmittelgeschäfte - 20 Meter
  • Kindergarten - 100 Meter
  • Cafés, Restaurants zu Fuß erreichbar.

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns bitte an.

Standort auf der Karte

Oba, Türkei

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
