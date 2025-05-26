Wohnkomplex Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.

Auf Anfrage senden wir Ihnen Fotos der Apartments.

Wohnungen zum Verkauf im Komplex Victory Garden Oba:

Ein Schlafzimmer (1+1) von 58 m2 - 135.000 EUR unmöbliert

Ein Schlafzimmer (1+1) von 58 m2 - 155.000 EUR möbliert

Zwei Schlafzimmer (2+1) von 110 m2 - 230.000 EUR möbliert

Garten des Sieges Oba ist ein neuer Wohnkomplex PREMIUM CLASS mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich im renommierten Stadtteil Oba von Alanya, umgeben von allen notwendigen Infrastrukturen und nur 800 Meter vom Meer und den Stränden.

In unmittelbarer Nähe des Komplexes gibt es private und öffentliche Bildungseinrichtungen und Kindergärten. Geschäfte, Supermärkte, Bauernmarkt und Metro-Hypermarkt.

Der Komplex besteht aus 7 Gebäuden von je 4 Etagen, auf einer Fläche von 14.900 m2, insgesamt 178 Wohnungen.

Abschlussdatum: 2023.

Infrastruktur:

Grüne Landschaft

Landschaftsgarten

Freibad mit Wasserrutschen

Poolbar

Sonnen- und Ruhebereich

Aufzüge

Fitnesscenter

Hallenbad

Hammam

Nassdampfraum

Sauna

Massagen

Miniclub

Kino

Cafe

Öffentliches drahtloses Internet

Satelliten TV-System

BBQ Bereich

Tennisplatz

Generator

Pfleger

Ramp für Rollstühle

Parkplatz

Automatische Beleuchtung

Fläche

Sicherheit und Videoüberwachung 7/24

Ausgezeichnete Lage:

Metro Hypermarket - 250 Meter

Lebensmittelgeschäfte - 20 Meter

Kindergarten - 100 Meter

Cafés, Restaurants zu Fuß erreichbar.

