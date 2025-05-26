Wohnkomplex Apartments 1+1 and 2+1 in the PREMEUM CLASS complex Victory Garden Oba.

Auf Anfrage senden wir Ihnen Fotos der Apartments.
Wohnungen zum Verkauf im Komplex Victory Garden Oba:
Garten des Sieges Oba ist ein neuer Wohnkomplex PREMIUM CLASS mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich im renommierten Stadtteil Oba von Alanya, umgeben von allen notwendigen Infrastrukturen und nur 800 Meter vom Meer und den Stränden.
In unmittelbarer Nähe des Komplexes gibt es private und öffentliche Bildungseinrichtungen und Kindergärten. Geschäfte, Supermärkte, Bauernmarkt und Metro-Hypermarkt.
Der Komplex besteht aus 7 Gebäuden von je 4 Etagen, auf einer Fläche von 14.900 m2, insgesamt 178 Wohnungen.
Abschlussdatum: 2023.
Infrastruktur:
Ausgezeichnete Lage:
Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns bitte an.