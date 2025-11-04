Wohnkomplex Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.

Im Yekta Trade Centre steht ein 150 m² großes Penthouse mit drei Schlafzimmern (3+1) zum Verkauf.

Meerblick

Möbliert und ausgestattet

Individuelle Heizung

Ihre Sommerresidenz liegt nur 400 Meter vom Mittelmeer entfernt, und dennoch ist die gesamte Infrastruktur der Stadt bequem erreichbar: Cafés, Supermärkte, Banken, eine Bäckerei, Spielplätze und Dienstleistungszentren befinden sich in den unteren Etagen des Wohnkomplexes.

Die Wohnungen mit durchdachten Grundrissen, hohen Decken und Panoramafenstern vermitteln ein Gefühl von Weite und Freiheit!

Fertigstellung: 2022

Ausstattung der Anlage:

Grünanlage

Großer Außenpool mit Rutschen und Liegestühlen

Kinderbecken

Grillplatz

Freizeitbereich mit Sonnenschutz

Toiletten und Duschen

Aufzüge und Rolltreppen für barrierefreien Zugang

Parkhaus

Parkplatz im Freien

Wellnessbereich:

Türkisches Bad (Hamam)

Römisches Dampfbad

Finnische Sauna

Massageräume

Beheizter Innenpool

Salzbad

Tropendusche

Ruheraum

Freizeitbereich:

Tischtennis

Billard

Kinderspielplatz

Büro

Computerraum

