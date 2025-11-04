Wohnkomplex Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.

Im Yekta Trade Centre steht ein 150 m² großes Penthouse mit drei Schlafzimmern (3+1) zum Verkauf.
Ihre Sommerresidenz liegt nur 400 Meter vom Mittelmeer entfernt, und dennoch ist die gesamte Infrastruktur der Stadt bequem erreichbar: Cafés, Supermärkte, Banken, eine Bäckerei, Spielplätze und Dienstleistungszentren befinden sich in den unteren Etagen des Wohnkomplexes.
Die Wohnungen mit durchdachten Grundrissen, hohen Decken und Panoramafenstern vermitteln ein Gefühl von Weite und Freiheit!
Fertigstellung: 2022
