  2. Türkei
  3. Alanya
  Wohnkomplex Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.

Wohnkomplex Penthouse 3+1 LUXUS im Yekta Trade Centre Komplex.

Mahmutlar, Türkei
von
$319,785
BTC
3.8037801
ETH
199.3723779
USDT
316 166.5735655
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
14
ID: 33360
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.02.26

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Mahmutlar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Im Yekta Trade Centre steht ein 150 m² großes Penthouse mit drei Schlafzimmern (3+1) zum Verkauf.

  • Meerblick
  • Möbliert und ausgestattet
  • Individuelle Heizung

Ihre Sommerresidenz liegt nur 400 Meter vom Mittelmeer entfernt, und dennoch ist die gesamte Infrastruktur der Stadt bequem erreichbar: Cafés, Supermärkte, Banken, eine Bäckerei, Spielplätze und Dienstleistungszentren befinden sich in den unteren Etagen des Wohnkomplexes.

Die Wohnungen mit durchdachten Grundrissen, hohen Decken und Panoramafenstern vermitteln ein Gefühl von Weite und Freiheit!

Fertigstellung: 2022

Ausstattung der Anlage:

  • Grünanlage
  • Großer Außenpool mit Rutschen und Liegestühlen
  • Kinderbecken
  • Grillplatz
  • Freizeitbereich mit Sonnenschutz
  • Toiletten und Duschen
  • Aufzüge und Rolltreppen für barrierefreien Zugang
  • Parkhaus
  • Parkplatz im Freien

Wellnessbereich:

  • Türkisches Bad (Hamam)
  • Römisches Dampfbad
  • Finnische Sauna
  • Massageräume
  • Beheizter Innenpool
  • Salzbad
  • Tropendusche
  • Ruheraum

Freizeitbereich:

  • Tischtennis
  • Billard
  • Kinderspielplatz
  • Büro
  • Computerraum

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Mahmutlar, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
