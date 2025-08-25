Aufenthalt Nordic Art 2

Das neue Projekt der Premiumklasse NORDIC ART 2 ist eine Wohnresidenz der neuen Generation, die alle Merkmale des Resorts und der Anlage attraktive Luxusimmobilien vereint.

Baubeginn: Oktober 2024.

Ende des Baus: 20. Dezember.

Die einzigartige Lage ist die erste Küste.

Der Komplex befindet sich in der größten und am meisten entwickelten Gegend von Alanya - Mahmutlar. Die erste Küste vom Süden, die aktive Straße von Barbaros aus dem Norden, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in einem Radius von 300 Metern - ein modernes Einkaufszentrum, ein Bauernmarkt, beliebte Cafés und Restaurants, Parks und Spielplätze - all das schafft Wert und Einzigartigkeit dieses Angebots.

Der Wohnkomplex besteht aus zwei 12-stöckigen Blöcken, die durch eine Gesamtfläche von 4373 m2 vereint sind. Der Komplex verfügt über 92 Wohnungen und 4 Gewerberäume.

Es wird angeboten, das Layout der Wohnungen zu wählen:

1+1 Fläche von 57,5 m2,

2+1 Fläche von 87 m2 und 93,5 m2,

2+1 Duplikate mit einer Fläche von 100-117 m2

4+1 Duplikate mit einer Fläche von 147-187 m2

Gehäuse wird mit einem Finish der Premiumklasse verkauft:

Panoramaverglasung, Doppelverglasung, Aluminiumprofil

Zweistufige Decken mit eingebauter Beleuchtung

Stahltüren mit Dreifachschutz

Innentüren und Küchenset aus lackiertem MDF

Bodenbelag - Porzellan

Abdeckwände - waschbare Farbe

Arbeitsplatte und Küchenschürze aus Naturstein

Hochwertiges Sanitär in Badezimmern

Elektrische Fußbodenheizung in Badezimmern

Die Infrastruktur der Gemeinschaftsbereiche macht Ihr Leben facettenreich, hell und komfortabel:

Freibad

beheizter Innenpool

Spielplatz

Kinderspielzimmer

Sauna, Hamam und Römischer Dampfraum in der SPA-Zone

Offene und überdachte Parkplätze

Tennisplatz

Generator

Wir bieten einen bequemen Zahlungsplan mit zinsfreien Raten bis zum 15. Dezember 2026 mit einer Anzahlung von 30%.

Für detaillierte Informationen kontaktieren Sie uns bitte auf dem im Profil angegebenen Telefon.