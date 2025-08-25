Aufenthalt Nordic Art 2

Das neue Projekt der Premiumklasse NORDIC ART 2 ist eine Wohnresidenz der neuen Generation, die alle Merkmale des Resorts und der Anlage attraktive Luxusimmobilien vereint.
Baubeginn: Oktober 2024.
Ende des Baus: 20. Dezember.
Die einzigartige Lage ist die erste Küste.
Der Komplex befindet sich in der größten und am meisten entwickelten Gegend von Alanya - Mahmutlar. Die erste Küste vom Süden, die aktive Straße von Barbaros aus dem Norden, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in einem Radius von 300 Metern - ein modernes Einkaufszentrum, ein Bauernmarkt, beliebte Cafés und Restaurants, Parks und Spielplätze - all das schafft Wert und Einzigartigkeit dieses Angebots.
Der Wohnkomplex besteht aus zwei 12-stöckigen Blöcken, die durch eine Gesamtfläche von 4373 m2 vereint sind. Der Komplex verfügt über 92 Wohnungen und 4 Gewerberäume.
Es wird angeboten, das Layout der Wohnungen zu wählen:
Gehäuse wird mit einem Finish der Premiumklasse verkauft:
Die Infrastruktur der Gemeinschaftsbereiche macht Ihr Leben facettenreich, hell und komfortabel:
Wir bieten einen bequemen Zahlungsplan mit zinsfreien Raten bis zum 15. Dezember 2026 mit einer Anzahlung von 30%.
Für detaillierte Informationen kontaktieren Sie uns bitte auf dem im Profil angegebenen Telefon.