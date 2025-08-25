  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Alanya
  4. Aufenthalt Nordic Art 2

Aufenthalt Nordic Art 2

Mahmutlar, Türkei
Preis auf Anfrage
Zahlung mit Kryptowährung
;
10 1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 24534
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.09.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Mahmutlar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    11

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Das neue Projekt der Premiumklasse NORDIC ART 2 ist eine Wohnresidenz der neuen Generation, die alle Merkmale des Resorts und der Anlage attraktive Luxusimmobilien vereint.

Baubeginn: Oktober 2024.

Ende des Baus: 20. Dezember.

Die einzigartige Lage ist die erste Küste.

Der Komplex befindet sich in der größten und am meisten entwickelten Gegend von Alanya - Mahmutlar. Die erste Küste vom Süden, die aktive Straße von Barbaros aus dem Norden, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in einem Radius von 300 Metern - ein modernes Einkaufszentrum, ein Bauernmarkt, beliebte Cafés und Restaurants, Parks und Spielplätze - all das schafft Wert und Einzigartigkeit dieses Angebots.

Der Wohnkomplex besteht aus zwei 12-stöckigen Blöcken, die durch eine Gesamtfläche von 4373 m2 vereint sind. Der Komplex verfügt über 92 Wohnungen und 4 Gewerberäume.

Es wird angeboten, das Layout der Wohnungen zu wählen:

  • 1+1 Fläche von 57,5 m2,
  • 2+1 Fläche von 87 m2 und 93,5 m2,
  • 2+1 Duplikate mit einer Fläche von 100-117 m2
  • 4+1 Duplikate mit einer Fläche von 147-187 m2

Gehäuse wird mit einem Finish der Premiumklasse verkauft:

  • Panoramaverglasung, Doppelverglasung, Aluminiumprofil
  • Zweistufige Decken mit eingebauter Beleuchtung
  • Stahltüren mit Dreifachschutz
  • Innentüren und Küchenset aus lackiertem MDF
  • Bodenbelag - Porzellan
  • Abdeckwände - waschbare Farbe
  • Arbeitsplatte und Küchenschürze aus Naturstein
  • Hochwertiges Sanitär in Badezimmern
  • Elektrische Fußbodenheizung in Badezimmern

Die Infrastruktur der Gemeinschaftsbereiche macht Ihr Leben facettenreich, hell und komfortabel:

  • Freibad
  • beheizter Innenpool
  • Spielplatz
  • Kinderspielzimmer
  • Sauna, Hamam und Römischer Dampfraum in der SPA-Zone
  • Offene und überdachte Parkplätze
  • Tennisplatz
  • Generator

Wir bieten einen bequemen Zahlungsplan mit zinsfreien Raten bis zum 15. Dezember 2026 mit einer Anzahlung von 30%.

Für detaillierte Informationen kontaktieren Sie uns bitte auf dem im Profil angegebenen Telefon.

Standort auf der Karte

Mahmutlar, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Finanzen
Freizeit

Video-Review von residenz Nordic Art 2

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Oba Oasis Residence in Alanya
Oba, Türkei
von
$261,594
Wohnanlage Zeray Güneşi
Başiskele, Türkei
von
$154,411
Wohnanlage Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Sisli, Türkei
von
$2,89M
Wohngebäude Kertal Istanbul Apartment Compound
Kartal, Türkei
von
$65,737
Wohnviertel Residential complex with its own landscaped area
Alanya, Türkei
von
$115,315
Sie sehen gerade
Aufenthalt Nordic Art 2
Mahmutlar, Türkei
Preis auf Anfrage
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to the sea, Belek, Antalya, Turkey
Serik, Türkei
von
$497,420
Wir bieten Villen mit Parkplätzen, Swimmingpools von 32 m2, Gärten, Verandas.Die Residenz verfügt über einen Kinderspielplatz und rund um die Uhr Videosicherheit.Eigenschaften der Wohnungen Erdgeschoss: Eingangshalle, Wohnzimmer, offene Küche, Badezimmer.Erster Stock: zwei Schlafzimmer, ein …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Wohnanlage New residential complex within walking distance from the sea, Avsallar, Antalya, Türkiye
Alanya, Türkei
von
$163,484
Eine moderne Wohnanlage nur 900 m vom Strand entfernt bietet seinen Bewohnern eine gute Infrastruktur - ein Schwimmbad, Tennisplatz, Fitnesscenter, Spielplatz, offene Parkplätze, Grünflächen.Eigenschaften der Wohnungen Die Wohnungen werden mit Fertigstellung verkauft:Küchenmöbel und -geräteA…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Sun Maria Ruf
Wohngebäude Sun Maria Ruf
Wohngebäude Sun Maria Ruf
Wohngebäude Sun Maria Ruf
Wohngebäude Sun Maria Ruf
Alle anzeigen Wohngebäude Sun Maria Ruf
Wohngebäude Sun Maria Ruf
Erdemli, Türkei
von
$52,901
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 11
Neuer Komplex in Teja, Mersin Der Komplex besteht aus 1 Block auf 12 Etagen Zemin Kat + 11 Stockwerke  380 m zum Meer Bauende: 31.12.2024 Wohnungen 1 + 0, Fläche 35 m2 netto Preis 1 + 0 ab 43.000 Euro Ratenzahlung 10 Monate ohne Zinsen, Anzahlung 50% Bei voller Zahlung 5% Rabatt% Pr…
Immobilienagentur
RealtGo
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen