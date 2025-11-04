  1. Realting.com
Wohnkomplex Möbliertes 1+1-Apartment mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.

Alanya, Türkei
von
$173,804
11
ID: 32885
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1177
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 18.11.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Fotos der Wohnung auf Anfrage!

Möbliertes 1-Zimmer-Apartment (1+1), 60 m², mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.

Wir bieten Apartments in einem neuen Komplex mit luxuriöser Ausstattung von Yekta Homes, einem der führenden Bauträger der Region.

Ein besonderes Merkmal des Komplexes ist die Nähe zum Meer – nur 10 Gehminuten entfernt. Alanyas Hauptattraktionen befinden sich in unmittelbarer Nähe: der Rote Turm, die Festung von Alanya, der Stadthafen, der Kleopatra-Strand und die Damlataş-Höhle.

Schulen, eine Universität, Krankenhäuser, zahlreiche Spitzenrestaurants, Supermärkte, Schönheitssalons und alles, was Sie für den täglichen Bedarf benötigen, sind bequem zu Fuß erreichbar.

Infrastruktur:

  • Außenpool
  • Kinderbecken
  • Wasserrutschen
  • Hallenbad
  • Fitnessbereich
  • Sauna und Hamam
  • Garten
  • Kinderspielplatz
  • Generator
  • Parkplatz
  • Freizeitbereich
  • Concierge-Service
  • 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Alanya, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

