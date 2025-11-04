Wohnkomplex Möbliertes 1+1-Apartment mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.

Fotos der Wohnung auf Anfrage!

Möbliertes 1-Zimmer-Apartment (1+1), 60 m², mit Meerblick im Yekta Royal Club Komplex.

Wir bieten Apartments in einem neuen Komplex mit luxuriöser Ausstattung von Yekta Homes, einem der führenden Bauträger der Region.

Ein besonderes Merkmal des Komplexes ist die Nähe zum Meer – nur 10 Gehminuten entfernt. Alanyas Hauptattraktionen befinden sich in unmittelbarer Nähe: der Rote Turm, die Festung von Alanya, der Stadthafen, der Kleopatra-Strand und die Damlataş-Höhle.

Schulen, eine Universität, Krankenhäuser, zahlreiche Spitzenrestaurants, Supermärkte, Schönheitssalons und alles, was Sie für den täglichen Bedarf benötigen, sind bequem zu Fuß erreichbar.

Infrastruktur:

Außenpool

Kinderbecken

Wasserrutschen

Hallenbad

Fitnessbereich

Sauna und Hamam

Garten

Kinderspielplatz

Generator

Parkplatz

Freizeitbereich

Concierge-Service

24-Stunden-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.