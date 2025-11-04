  1. Realting.com
Wohnkomplex Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex The Maris Premiere.

Alanya, Türkei
von
$196,879
BTC
2.3418343
ETH
122.7455454
USDT
194 651.0289734
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
21
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33234
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.01.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Exklusive 2+1-Maisonette-Wohnung im Luxuskomplex The Maris Premiere

Bester Preis auf dem Markt – 165.000 €!
✅ Kurzzeitvermietungsgenehmigung vorhanden – ein großer Vorteil und eine Seltenheit.

Suchen Sie eine repräsentative Immobilie im sonnigen türkischen Paradies? Wir präsentieren Ihnen diese möblierte 2+1-Maisonette-Wohnung im exklusiven Komplex The Maris Premiere (Avsallar, Alanya) – die perfekte Kombination aus Luxus, Komfort und attraktiver Kapitalanlage.

Hauptmerkmale

  • Immobilientyp: Maisonette
  • Wohnfläche: 109 m²
  • Anzahl Schlafzimmer: 2
  • Anzahl Badezimmer: 2
  • Möbel und Geräte: Inklusive
  • Kategorie: Luxus
  • Lage: Avsallar, Alanya (Türkei)
  • Entfernung zum Meer: 600 Meter

Warum diese Immobilie?

✅ Attraktiver Preis: 165.000 EUR – eine seltene Gelegenheit, eine Luxusimmobilie zu einem attraktiven Preis zu erwerben.
✅ Bezugsfertige Lösung: Voll möbliertes Apartment – ​​sofort einziehen!
✅ Prestigeträchtige Lage: Ökologischer Stadtteil Avsallar mit hervorragender Infrastruktur und nur 600 m vom Meer entfernt (8 Gehminuten).
✅ Kurzzeitvermietungsgenehmigung vorhanden – ein großer Vorteil und eine Seltenheit auf dem Markt.
✅ Hohes Vermietungspotenzial: Alanya empfängt jährlich über 15 Millionen Touristen – Ihre Immobilie wird stets gefragt sein.

Luxus und Komfort: Die Vorteile des Komplexes

  • Architektur: Moderner Flachbaukomplex mit elegantem Design, das Stil und Funktionalität vereint.
  • Panoramablick: Atemberaubender Blick auf die Berge und den exotischen Pool von Ihrem Apartment aus.
  • Direkter Poolzugang: Jedes Apartment verfügt über einen privaten Zugang zum Poolbereich. Umfassende Hausverwaltung: Ein professioneller Service kümmert sich um Ihre Immobilie, wenn Sie nicht dauerhaft vor Ort sind.

Infrastruktur auf Fünf-Sterne-Hotel-Niveau

  • Gepflegte Außenanlage mit Garten und einer exotischen „Insel“.
  • Ein 150 Meter langer Außenpool, der im Winter beheizt wird, ermöglicht ganzjähriges Badevergnügen!
  • Ein Entspannungsbereich direkt am Wasser mit Liegestühlen und schattigen Plätzen.
  • Fitnessraum, Sauna und Hamam laden zum Entspannen und Wohlfühlen ein.
  • Ein Kino sorgt für gemütliche Familienabende.
  • Ein Kinderspielplatz und ein Sportbereich bieten aktive Freizeitgestaltung. Ein Grillplatz lädt zu geselligen Treffen im Freien ein. Parkplätze im Freien stehen zur Verfügung.
  • 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung gewährleisten Ihre Sicherheit.
  • Ein professioneller Hausmeister kümmert sich umgehend um alle Anliegen.

Ihre Vorteile beim Kauf:

  • Ein sofort einsatzbereites Vermietungsgeschäft: Dank der Lage und Infrastruktur besteht eine hohe Nachfrage nach Kurzzeitvermietungen.
  • Passives Einkommen: Professionelles Management entlastet Sie von der Vermietungsarbeit.
  • Ein Ort zum Leben und Entspannen: Genießen Sie das mediterrane Klima und erstklassigen Komfort.
  • Sicherheit in der Investition: Die Immobilienpreise in Alanya übertreffen kontinuierlich den türkischen Durchschnitt.

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, Eigentümer einer Luxusimmobilie in einem der beliebtesten Ferienorte der Welt zu werden!

✅ Kontaktieren Sie uns jetzt, um eine Online-Besichtigung oder einen persönlichen Besichtigungstermin zu vereinbaren.

Ihr neues Leben am Meer beginnt hier – im The Maris Premiere!

Standort auf der Karte

Alanya, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Realting.com
Gehen
