Wohnkomplex Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex The Maris Premiere.

Exklusive 2+1-Maisonette-Wohnung im Luxuskomplex The Maris Premiere

Bester Preis auf dem Markt – 165.000 €!

✅ Kurzzeitvermietungsgenehmigung vorhanden – ein großer Vorteil und eine Seltenheit.

Suchen Sie eine repräsentative Immobilie im sonnigen türkischen Paradies? Wir präsentieren Ihnen diese möblierte 2+1-Maisonette-Wohnung im exklusiven Komplex The Maris Premiere (Avsallar, Alanya) – die perfekte Kombination aus Luxus, Komfort und attraktiver Kapitalanlage.

Hauptmerkmale

Immobilientyp: Maisonette

Wohnfläche: 109 m²

Anzahl Schlafzimmer: 2

Anzahl Badezimmer: 2

Möbel und Geräte: Inklusive

Kategorie: Luxus

Lage: Avsallar, Alanya (Türkei)

Entfernung zum Meer: 600 Meter

Warum diese Immobilie?

✅ Attraktiver Preis: 165.000 EUR – eine seltene Gelegenheit, eine Luxusimmobilie zu einem attraktiven Preis zu erwerben.

✅ Bezugsfertige Lösung: Voll möbliertes Apartment – ​​sofort einziehen!

✅ Prestigeträchtige Lage: Ökologischer Stadtteil Avsallar mit hervorragender Infrastruktur und nur 600 m vom Meer entfernt (8 Gehminuten).

✅ Kurzzeitvermietungsgenehmigung vorhanden – ein großer Vorteil und eine Seltenheit auf dem Markt.

✅ Hohes Vermietungspotenzial: Alanya empfängt jährlich über 15 Millionen Touristen – Ihre Immobilie wird stets gefragt sein.

Luxus und Komfort: Die Vorteile des Komplexes

Architektur: Moderner Flachbaukomplex mit elegantem Design, das Stil und Funktionalität vereint.

Panoramablick: Atemberaubender Blick auf die Berge und den exotischen Pool von Ihrem Apartment aus.

Direkter Poolzugang: Jedes Apartment verfügt über einen privaten Zugang zum Poolbereich. Umfassende Hausverwaltung: Ein professioneller Service kümmert sich um Ihre Immobilie, wenn Sie nicht dauerhaft vor Ort sind.

Infrastruktur auf Fünf-Sterne-Hotel-Niveau

Gepflegte Außenanlage mit Garten und einer exotischen „Insel“.

Ein 150 Meter langer Außenpool, der im Winter beheizt wird, ermöglicht ganzjähriges Badevergnügen!

Ein Entspannungsbereich direkt am Wasser mit Liegestühlen und schattigen Plätzen.

Fitnessraum, Sauna und Hamam laden zum Entspannen und Wohlfühlen ein.

Ein Kino sorgt für gemütliche Familienabende.

Ein Kinderspielplatz und ein Sportbereich bieten aktive Freizeitgestaltung. Ein Grillplatz lädt zu geselligen Treffen im Freien ein. Parkplätze im Freien stehen zur Verfügung.

24-Stunden-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung gewährleisten Ihre Sicherheit.

Ein professioneller Hausmeister kümmert sich umgehend um alle Anliegen.

Ihre Vorteile beim Kauf:

Ein sofort einsatzbereites Vermietungsgeschäft: Dank der Lage und Infrastruktur besteht eine hohe Nachfrage nach Kurzzeitvermietungen.

Passives Einkommen: Professionelles Management entlastet Sie von der Vermietungsarbeit.

Ein Ort zum Leben und Entspannen: Genießen Sie das mediterrane Klima und erstklassigen Komfort.

Sicherheit in der Investition: Die Immobilienpreise in Alanya übertreffen kontinuierlich den türkischen Durchschnitt.

Verpassen Sie nicht Ihre Chance, Eigentümer einer Luxusimmobilie in einem der beliebtesten Ferienorte der Welt zu werden!

✅ Kontaktieren Sie uns jetzt, um eine Online-Besichtigung oder einen persönlichen Besichtigungstermin zu vereinbaren.

Ihr neues Leben am Meer beginnt hier – im The Maris Premiere!