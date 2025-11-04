Wohnkomplex Möblierte Maisonette-Wohnung (2+1 Zimmer) im Wohnkomplex The Maris Premiere.

Exklusive 2+1-Maisonette-Wohnung im Luxuskomplex The Maris Premiere
Bester Preis auf dem Markt – 165.000 €!
Suchen Sie eine repräsentative Immobilie im sonnigen türkischen Paradies? Wir präsentieren Ihnen diese möblierte 2+1-Maisonette-Wohnung im exklusiven Komplex The Maris Premiere (Avsallar, Alanya) – die perfekte Kombination aus Luxus, Komfort und attraktiver Kapitalanlage.
Hauptmerkmale
- Immobilientyp: Maisonette
- Wohnfläche: 109 m²
- Anzahl Schlafzimmer: 2
- Anzahl Badezimmer: 2
- Möbel und Geräte: Inklusive
- Kategorie: Luxus
- Lage: Avsallar, Alanya (Türkei)
- Entfernung zum Meer: 600 Meter
Warum diese Immobilie?
✅ Attraktiver Preis: 165.000 EUR – eine seltene Gelegenheit, eine Luxusimmobilie zu einem attraktiven Preis zu erwerben.
✅ Bezugsfertige Lösung: Voll möbliertes Apartment – sofort einziehen!
✅ Prestigeträchtige Lage: Ökologischer Stadtteil Avsallar mit hervorragender Infrastruktur und nur 600 m vom Meer entfernt (8 Gehminuten).
✅ Kurzzeitvermietungsgenehmigung vorhanden – ein großer Vorteil und eine Seltenheit auf dem Markt.
✅ Hohes Vermietungspotenzial: Alanya empfängt jährlich über 15 Millionen Touristen – Ihre Immobilie wird stets gefragt sein.
Luxus und Komfort: Die Vorteile des Komplexes
- Architektur: Moderner Flachbaukomplex mit elegantem Design, das Stil und Funktionalität vereint.
- Panoramablick: Atemberaubender Blick auf die Berge und den exotischen Pool von Ihrem Apartment aus.
- Direkter Poolzugang: Jedes Apartment verfügt über einen privaten Zugang zum Poolbereich. Umfassende Hausverwaltung: Ein professioneller Service kümmert sich um Ihre Immobilie, wenn Sie nicht dauerhaft vor Ort sind.
Infrastruktur auf Fünf-Sterne-Hotel-Niveau
- Gepflegte Außenanlage mit Garten und einer exotischen „Insel“.
- Ein 150 Meter langer Außenpool, der im Winter beheizt wird, ermöglicht ganzjähriges Badevergnügen!
- Ein Entspannungsbereich direkt am Wasser mit Liegestühlen und schattigen Plätzen.
- Fitnessraum, Sauna und Hamam laden zum Entspannen und Wohlfühlen ein.
- Ein Kino sorgt für gemütliche Familienabende.
- Ein Kinderspielplatz und ein Sportbereich bieten aktive Freizeitgestaltung. Ein Grillplatz lädt zu geselligen Treffen im Freien ein. Parkplätze im Freien stehen zur Verfügung.
- 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung gewährleisten Ihre Sicherheit.
- Ein professioneller Hausmeister kümmert sich umgehend um alle Anliegen.
Ihre Vorteile beim Kauf:
- Ein sofort einsatzbereites Vermietungsgeschäft: Dank der Lage und Infrastruktur besteht eine hohe Nachfrage nach Kurzzeitvermietungen.
- Passives Einkommen: Professionelles Management entlastet Sie von der Vermietungsarbeit.
- Ein Ort zum Leben und Entspannen: Genießen Sie das mediterrane Klima und erstklassigen Komfort.
- Sicherheit in der Investition: Die Immobilienpreise in Alanya übertreffen kontinuierlich den türkischen Durchschnitt.
Verpassen Sie nicht Ihre Chance, Eigentümer einer Luxusimmobilie in einem der beliebtesten Ferienorte der Welt zu werden!
✅ Kontaktieren Sie uns jetzt, um eine Online-Besichtigung oder einen persönlichen Besichtigungstermin zu vereinbaren.
Ihr neues Leben am Meer beginnt hier – im The Maris Premiere!